Кто на сбор, а кто на Кубок Матч Премьер. Все о зимнем перерыве клубов РПЛ

Футбол 27 декабря 2018 14:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о графике клубов премьер-лиги во время зимней паузы в сезоне-2018/19.

«ЗЕНИТ»

Куда и когда: Катар (21 – 28 января), (неизвестно), (неизвестно)

Первый официальный матч в новом году: 1/16 Лиги Европы (14 февраля)

Команда Сергея Семака едва не упустила первое место в чемпионате России, перед паузой в РПЛ питерцы проиграли «Рубину» (0:1). Главный тренер продолжает расхлебывать кашу за предшественниками, играя теми, кто у него есть.

Первый сбор в Катаре, где встретится с «Ростовом», «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках Кубка Матч Премьер. Больше всего интригует, кто же из немыслимого числа футболистов «Зенита» будет продан/отдан в аренду, а кто наоборот пополнит состав сине-бело-голубых.

«КРАСНОДАР»

Куда и когда: Эстепона, Испания (9 – 22 января), Марбелья, Испания (29 января – 6 февраля), база «Четук» (7 – 13 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/16 Лиги Европы (14 февраля)

На последней игровой неделе «Краснодар» мог оказаться максимально высоко (на первом месте в РПЛ) и упасть очень низко (не выйти в плей-офф Лиги Европы). И там и там обошлось. Как и «Зенит», команда Мурада Мусаева начнет вторую часть сезона раньше остальных. В День влюбленных «быки» проведут первый матч в 1/16 Лиге Европы. Поэтому пришлось скорректировать подготовку к весне, последний сбор краснодарцы проведут у себя на тренировочной базе «Четук».

ЦСКА

Куда и когда: Кампоамор, Испания (все даты будут известны после НГ)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Арсенала» (дата не определена)

Несмотря на мощнейший матч против «Реала» (3:0) ЦСКА попрощался с еврокубками. Теперь у молодой и перспективной команды остался только чемпионат России. Поэтому можно сосредоточиться на планомерной подготовке к нему в излюбленном Кампоаморе. Одна из интриг зимней паузы – купят ли кого-то армейцы или продолжат играть тем же ярким и нестабильным составом?

«СПАРТАК»

Куда и когда: ОАЭ (9 – 16 января), Катар (19 – 29 января), Белек, Турция (2 – 12 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Урала» (23 – 24 февраля)

Безвольно вылетев из Лиги Европы, «Спартак» Олега Кононова ушел на новогодние праздники грустным. Проблемы с составом, движуха вокруг Дениса Глушакова, полупустые трибуны – какая из историй полыхнет ярче другой в новом году? Неофициально красно-белые начинают 2019-й участием в Кубке Матч Премьер, а официально – ответной встречей с «Уралом» в Кубке России.

«ЛОКОМОТИВ»

Куда и когда: Катар (14 – 29 января), Марбелья, Испания (4 – 19 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Рубина» (23 – 24 февраля)

Проваливший Лигу чемпионов «Локомотив» по-прежнему сохраняет шансы на защиту титула и победу в Кубке России. Команда Юрия Семина повисла где-то в неопределенности и сейчас непонятно, что ей нужно для прогресса. В прошлом сезоне весна у железнодорожников выдалась угнетающей, но чемпионат они все-таки выиграли. Как будет в этот раз?

«РУБИН»

Куда и когда: Белек, Турция (4 – 17 января), (22 января – 2 февраля), (7 – 21 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Локомотива» (23 – 24 февраля)

Грохнув «Зенит», «Рубин» ворвался на шестое место в лиге, отодвинув назад «Ростов». С одной стороны, Курбан Бердыев медленно запрягает, и результаты говорят сами за себя. С другой, казанцы быстро никогда быстро и долго не ездили. Часть игроков точно покинут «Рубин» этой зимой, плюс не совсем понятна судьба лидеров вроде Сердара Азмуна. Что будет с ними?

«РОСТОВ»

Куда и когда: Катар (21 – 28 января), (неизвестно), (неизвестно)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Краснодара» (23 – 24 февраля)

Как и предполагалось, «Ростову» не хватило ресурса. Поразительный старт и скомканный уход на перерыв – вот что будет обдумывать Валерий Карпин в течение праздников. Зимой ростовчане рискуют лишиться нескольких ключевых футболистов, топ-клубы следят за Аязом Гулиевым, Дмитрием Скопинцевым и другими.

«АХМАТ»

Куда и когда: Турция (15 – 27 января), (??? – 22 февраля), (неизвестно), база «Ахмат» (до возобновления сезона)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Рубина» (3 марта)

Рашид Рахимов снова выстраивает интересную команду. Для переделки скучнейшей команды в импульсивного забияку тренеру опять потребуется время. Раньше у него получалось неплохо, а если зимой в Грозный переберется Денис Глушаков, то следить за чеченским клубом в весенней части сезона станет в разы интереснее.

«УРАЛ»

Куда и когда: Пафос, Кипр (11 – 24 января), (29 января – 9 февраля), (12 – 22 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Спартака» (23 – 24 февраля)

Одно из главные открытий сезона наравне с «Оренбургом». Дмитрий Парфенов снова выстроил приличную играющую команду, смешав старых лидеров вроде Эрика Бикфалви с лидерами новыми – Ильей Жигулевым, Юрием Бавиным и Андреем Панюковым. Качественная подготовка к ответной кубковой встрече против «Спартака» может преподнести сюрприз. Тем более что в этом сезоне «Урал» спартаковцам не проигрывает.

«ОРЕНБУРГ»

Куда и когда: Белек, Турция (10 – 22 января), (26 – 7 февраля), (11 – 22 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Арсенала» (23 – 24 февраля)

Возможно самый интересный (из-за новизны) тренер премьер-лиги Владимир Федотов удивил всех, когда его «Оренбург» на каком этапе сезоне рассматривался общественностью даже как борец за еврокубкубковую путевку. Класс сказался на дистанции, сейчас команда с юга Урала опустилась на десятое место в таблице, но продолжает сохранять положительную разницу мячей (+2), что в РПЛ на этой позиции практически нереально.

«АРСЕНАЛ»

Куда и когда: Белек, Турция (12 – 23 января), (27 января – 8 февраля), (12 – 22 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Оренбурга» (23 – 24 февраля)

После ухода Олега Кононова и замены его на Игоря Черевченко дела у туляков в гору не пошли. Команда стала еще более куражной и неуправляемой, по четыре гола в ворота «Оренбурга» и «Зенита» и пять от «Краснодара» и «Ахмата» это доказывают. Если «Арсенал» в зимнюю паузу потеряет спартаковца Зелимхана Бакаева, дела будут еще хуже. И можно упасть в зону стыков.

«ДИНАМО»

Куда и когда: Турция (12 – 24 января), (27 января – 8 февраля), (11 – 23 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Уфы» (3 марта)

Москвичи продолжают тонуть. Возможно с эмоциональной точки зрения им здорово поможет обновленный стадион и переезд на свое историческое место обитания. Химкинская эпоха «Динамо» закончена. Вдруг «ВТБ Арена Парк» даст команде Дмитрия Хохлова дополнительные 8-10 очков? Когда-то благодаря «Открытию» важные очки получил «Спартак». История может повториться и сейчас, только для другого легендарного московского клуба.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Куда и когда: ОАЭ (14 – 28 января), Турция (31 января – 13 февраля), (17 – 28 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Локомотива» (3 марта)

Падение «Крыльев» продолжается. Самарцы поразительно успешны против «Ростова» (оба раза – 1:0), и на этом все. На днях появились слухи, что «КС» могут арендовать Ломовицкого и Тимофеева у «Спартака». Когда-то это спасало карьеры (Павел Яковлев). До конца сезона «Крылья Советов» будут бороться за спасение и невозвращение в ФНЛ. А то еще одним классным стадионом в премьер-лиге будет меньше.

«УФА»

Куда и когда: Айя-Напа, Кипр (13 – 24 января), Ларнака, Кипр (27 января – 8 февраля), Бенидорм, Испания (12 – 24 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Динамо» (3 марта)

После того как Дмитрий Кириченко возглавил «Уфу», дела пошли в гору. Результаты пока оставляют желать лучшего, но появилась дисциплина и стабильность. Именно это было утеряно после ухода Сергея Семака. Что ждет клуб весной? Необходимо сохранить место в элите, чтобы регион выделил деньги на новый стадион с крышей и натуральным полем.

«АНЖИ»

Куда и когда: Турция (с 10-15 января по ???), будет два сбора

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Оренбурга» (3 марта)

«Анжи» все больше напоминает «Томь» двухлетней давности. Разве что в составе махачкалинцев нет ребят с причудливыми фамилиями вроде Гвинейского. У дагестанского клуба нет денег на аренду поля, самолеты и зарплаты игрокам. Магомед Адиев всячески рассказывает всем о проблемах клуба, но помощи пока нет. Лига обещала помочь «Анжи» доиграть сезон до конца, переведено уже 8 миллионов рублей (долг сократился до 220). Не исключено, что весной за команду будут выступать футболисты молодежки.

«ЕНИСЕЙ»

Куда и когда: Анталья, Турция (15 – 24 января), (27 января – 7 февраля), (10 – 21 февраля)

Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Ростова» (3 марта)

Креативная пресс-служба – это не все, что нужно для успеха. Романтический футбол Дмитрия Аленичева в очередной раз его подводит. А спасает лишь дружба с губернатором Красноярского края. «Енисею» нужно сотворить чудо, чтобы подняться в стыки, а уже через них сохранить место в премьер-лиге. Возможно успехи придут с новым тренером, но пока об этом ничего не слышно.

Расписание Кубок Матч Премьер

Доха, Катар

21 января, 20:00 «Спартак» - «Ростов»

22 января, 20:00 «Зенит» - «Локомотив»

25 января, 18:30 «Зенит» - «Спартак»

25 января, 21:30 «Ростов» - «Локомотив»

28 января, 20:00 «Ростов» - «Зенит»

29 января, 20:00 «Спартак» - «Локомотив»