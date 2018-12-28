Прошла половина АПЛ, давайте подводить итоги: «Ливерпуль» уже чемпион?

Футбол 28 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» подвел промежуточные итоги в чемпионате Англии, где закончился первый круг.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА – «ЛИВЕРПУЛЬ»

Бывают случаи, когда лучшей командой сезона, точнее его законченной половины, называют не лидера. Сейчас это не так, потому больше похоже на правду. Гигантского прогресса в этом году у «Ливерпуля» не было. Правильнее сказать, что прошлогодний прогресс продолжается. Благодаря сохранению лучших игроков и качественному усилению (ван Дейк прошлой зимой, Шакири, Кейта, Алиссон и Фабиньо летом) «Ливерпуль» стал сильнее почти во все аспектах игры и практически полностью закрыл слабые стороны. Теперь команда не валится в матчах против середняков, в каждой игре футболисты «Ливерпуля», кажется, действуют на пике возможностей.

Именно «Ливерпуль» прошел первый круг без поражений и уже оторвался от преследующего «Манчестер Сити» на семь очков. На данном этапе это много, хотя у команды Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне после Boxing Day отрыв был 15-очковым. С другой стороны, это Англия, здесь по-прежнему каждый может обыграть каждого, что доказал «Лестер», в последних двух встречах победивший «Челси» (1:0) и «Сити» (2:1). Та же история с «Кристал Пэлас», которые победили на «Этихаде» (3:2). В общем, самое интересное впереди, но на данный момент – после первого круга – лучшей командой по праву считается лидер. Качество футбола, стабильность, сильные стороны, менталитет – все это у «Ливерпуля» есть. Кстати «Ливерпуль» впервые в истории лидирует после первого круга.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР – УНАИ ЭМЕРИ

Сыграл эффект неожиданности. Гвардиола и Клопп проводят в Англии не первый и даже не второй сезоны, Маурисио Почеттино сталкивается с большими проблемами, а Жозе Моуринью уже уволен. Вот и остались Унаи Эмери и Маурицио Сарри. Почему именно испанец лучший тренер первого круга? Во-первых, вспомните, в каком разобранном состоянии осталась команда после Арсена Венгера, и как быстро Эмери нашел баланс. Сарри изначально попал в ситуацию попроще. После двух поражений на старте (от «Сити» и «Челси») «Арсенал» быстро наладил игру, тренер понял что к чему и понеслась. 22 матча без поражений во всех турнирах – это очень круто для только что перебранной команды.

Пожалуй, именно Эмери удачнее остальных использует разные схемы (3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2), во многом благодаря этому «Арсенал» стал агрессивнее. Эмери много рискует, чего раньше за ним не наблюдалось. Помните, как он трусил с «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Жесткая пощечина в начале английского сезона вернула его в реальность, и он стал наглее. Команда больше не рассыпается после гола в свои ворота. Это доказывает статистика – только раз в сезоне лондонцы победили в первом тайме, обычно им приходится сравнивать счет, а затем забивать еще, или решать все проблемы во второй 45-минутке.

Эмери очень ярко начал, команда преобразовалась. На лидирующие позиции вышел Лукас Торрейра, все лучше смотрится Маттео Гендузи, Пьер-Эмерик Обамеянг лидирует в списке бомбардиров (13 голов), а самый высокооплачиваемый игрок Месут Озил плотно присел на банку потому что ленивый и не слушает тренера. «Арсенал» круто поменялся по сравнению с тем «Челси», «Арсенал» еще круче поменялся по сравнению с прошлогодним собой. Поэтому выбор был сделан в пользу Эмери.

ОТКРЫТИЕ – «УОТФОРД»

Хави Грасии в АПЛ нравится все больше. А «Уотфорд» все лучше. По сравнению с прошлым сезоном, у команды не убавилось яркости, зато появилась стабильность. В этом сезоне «лоси» в основном проигрывают большим клубам («Манчестеры», «Арсенал», «Челси»), поражения от одноклассников или аутсайдеров случаются реже. К тому же в этом сезоне феерят сразу несколько футболистов. Фонтанируют Абдулай Дукуре (2+5), Роберто Перейра (6+3) и Хосе Холебас (3+5), раньше в состоянии «в огне» редко пребывал кто помимо Троя Дини.

Вряд ли «Уотфорд» залезет куда-то высоко, место в Лиге Европы уже можно будет считать космическим успехом.

РАЗОЧАРОВАНИЕ – «ФУЛХЭМ»

Одна из загадок этого сезона, почему с таким составом «Фулхэм» умудрился застрять в зоне вылета. Клаудио Раньери пришел в команду по ходу сезона и готов поднять лондонцев со дна. Потому что с игроками вроде Серхио Рико, Тимоти Фосу-Менсы, Андре Шюррле (чемпион мира), Александра Митровича и Лусиано Вьетто обитать в неприличном месте турнирной таблицы нельзя.

Проблемы «Фулхэма» сосредоточены в обороне, игры в защите просто нет. Также у команды большие проблемы с возвращением назад после потери мяча. Страдает и контрпрессинг и позиционное наступление. В общем, плохи дела у клуба, который, казалось до начала сезона, будет бороться за место в первой десятке.

СБОРНАЯ ПЕРВОГО КРУГА АПЛ

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защита: Динь («Эвертон»), ван Дейк («Ливерпуль»), Магуаир («Лестер»), Холебас («Уотфорд»)

Полузащита: Азар («Челси»), Эриксен («Тоттенхэм»), Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Нападение: Салах («Ливерпуль»), Кейн («Тоттенхэм»), Обамеянг («Арсенал»)

Запасные: Льорис («Тоттенхэм»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Ляпорт («Манчестер Сити»), Бернардо Силва, Сане (оба – «Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Сон («Тоттенхэм»)