«Локомотив» выкатил фильм о чемпионстве. Вы должны его посмотреть

Футбол 28 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о документальном фильме «Локомотива», посвященном чемпионскому сезону.

СЕМИН, ГЕРКУС, БОЛЕЛЬЩИКИ

В Европы уже давно снимают кино о чемпионских сезонах. «Манчестер Сити» и «Ювентус» пошли дальше и уже снимают сериалы. Мы пока в начале пути (хотя у «Локо» тоже есть свой сериал), поэтому довольствуемся малым. «Локомотив» опубликовал на своем канале в Youtube 52-минутный фильм о чемпионстве. Фильм снят качественно и на уровне. Вполне возможно, что через какое-то время примеру железнодорожников последуют и другие клубы. В первую очередь подобного контента стоит ждать от тех, кто живо работает в медиа. Речь о «Зените», ЦСКА (в последний год), «Ростове» и «Енисее».

Фильм многогранный, хоть и не отличается особым креативом. Есть линия Юрия Семина, гендиректора Ильи Геркуса, футболистов и персонала. Не обошлось и без болельщиков, которым в политике «Локо» уделено особое место. Клуб в очередной раз подчеркнул важность фанатской поддержки и пронес сюжет с фанатом через весь фильм.





ЧЕМПИОНСТВО, ФУТБОЛИСТЫ, ЗАКУЛИСЬЕ

Судя по кадрам, фильм начали снимать за месяц до чемпионства, когда «Локомотив» мог отдать титул конкурентам или взять его чуть раньше, чем в матче против «Зенита». Режиссеры постарались передать информационный гнет и напряжение в команде из-за плохих результатов весной (много ничьих, поражение от «Краснодара» (0:2), показали и рассказали о сотрудниках клуба, врачах и работе вне поля.

К сожалению, Семин не пустил съемочную бригаду на установку перед игрой, и окунуться в закулисье по-настоящему не удалось. Вот тогда было бы еще круче. Тогда мы бы познакомились с самой приватной атмосферой в команде – перед матчем и в дни важнейших тренировок. Но не сложилось. Кто знает, возможно дальше в этом компоненте шагнет кто-то другой.

Показана и жизнь некоторых игроков. Гилерме проводит время с семьей, Мануэл Фернандеш узнает о переломе ребра, братья Миранчуки рассказывают о соблазнах Москвы, Игнатьеву зашивают голову. Короче говоря, смотрите.

И даже если вы не болеете за «Локомотив», кино посмотреть стоит. С точки зрения контента, это очень хорошая штука.