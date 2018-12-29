В Англии Boxing Day. Будет много огня: «Ливерпуль» против «Арсенала» и «Ман Сити»

Футбол 29 декабря 2018 13:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о главных английских матчах в период Boxing Day.

Мы отобрали для вас три игры, которые однозначно будут интересами. Либо это топ-вывеска, либо дерби. Безусловно какие-то пары вспыхнут сами по себе во время матчей, и это круто. Но вообще в этом году в Boxing Day не так маловато зубодробительных игр.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ КЛОППА

«Ливерпуль» - «Арсенал»

29 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд», 20:30 (мск)

Первый круг «Ливерпуль» прошел без поражений. В первом круге команды сыграли вничью (1:1) подарив публике интересный сюжет. Но с тех пор многое изменилось. Унаи Эмери освоился в премьер-лиге и просек что к чему, он больше не боится. Юрген Клопп изначально никого в Англии не боялся, его команда может хоть сейчас отсыпать нахальства кому угодно. «Ливерпуль» сейчас конечно же безупречное и круче любого в стране. Возможно сейчас мерсисайцы волнуют население куда больше, чем Brexit или наследники королевского дома. Потому что отрыв «Ливерпуля» от «Сити» достиг семи очков. И это очень много.

«Арсенал» решает свою локальную задачу, даже две. Кроме того, что команда перестраивается по ходу сезона, ей бы в идеале по итогам чемпионата вернуться в Лигу чемпионов. Мегасостав хочет обратно в элиту, а туда только два пути. У Эмери прекрасно получается заходить в ЛЧ через игу Европы, но в этот раз все может быть немного иначе. Эту встречу можно и нужно рассматривать как очередное испытание для каждого из тренеров, но потеря очков критически скажется на «Ливерпуле».

У «Ливерпуля» все еще недоступен Алекс Окслейд-Чемберлен, также вряд ли появятся Жоэль Матип и Джо Гомез. «Арсенал» не сможет рассчитывать на большую группу игроков: Константинос Мавропанос, Данни Уэлбек, Генрих Мхитарян, Роб Холдинг, Шкодран Мустафи и Эктор Беллерин.

ДЕРБИ. ВЫСКОЧКА ПРОТИВ ГРАНДА

«Кристал Пэлас» - «Челси»

30 декабря. Лондон. Стадион «Селхерст Парк», 15:00 (мск)

Если бы запредельные результаты «Пэлас» в последних матчах (победы над «Сити» и «Лестером»), к одному из многочисленных дерби Лондона пришить интригу не удалось бы вообще. А так получается, что сыграют выскочка последних недель и гранд недавно пострадавший от середняка. В такой ситуации попереть может именно хозяевам, которые в отличном психологическом тонусе. «Челси» просто круче по составу и конечно должен побеждать.

Но у Маурицио Сарри проблемы. К его футбол уже привыкли. За последние пять матчей в АПЛ «Челси» два раза проиграл соперникам ниже по классу с разницей в один мяч. Статистика как бы сама намекает, что Сарри не знает, что делать с нападающими. Они у него просто не забивают! Или забивают, когда можно этого не делать. С точки зрения рождественских праздников, географической непримиримости и дополнительной интриги, связанной с тонусом последнего времени, все классно.

Но там и там будут большие кадровые потери. «Кристал Пэлас» сыграет без Кристиана Бентеке, под вопросом появление Джеймса Томкинса, Мартина Келли и Шейку Куяте. У «Челси» не будет Альваро Мораты, Виктора Мозеса, Андреаса Кристенсена и Рубена Лофтус-Чика.

МАТЧ ЗА ЧЕМПИОНСТВО?

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

3 января. Манчестер. Стадион «Этихад», 23:00 (мск)

С одной стороны, это действительно матч за первое место. С другой, до конца сезона еще так далеко, что все может поменяться. Но если полагаться на результаты и форму команд прямо сейчас, то у «Ливерпуля» не только хорошие шансы повторить прошлогодний успех, но оторваться от преследователя на 10 очков. Если это случится, «Сити» рискует откатиться на четвертую строчку, ведь уже сейчас вторым идет «Тоттенхэм». Само собой игра Клоппа и Гвардиолы – это самое интересное в текущем Boxing Day. Как по качеству футболу так и по размерам раздутого медиа-образа.

Будет классно, если победителя не окажется. Тогда «Тоттенхэм» не только в теории, но и на практике может подтянуться в чемпионскую гонку. Хотя какие вопросы? Он уже там! С психологической точки зрения победа «Ливерпуля» уничтожит слишком много в душах игроков «Сити». А если победит «МС», то теоретические шансы остаться непобежденным до конца турнира у «Ливерпуля» испарятся очень быстро.

За «Сити» точно не сыграют Клаудио Браво и Кайл Уокер, под вопросом Джон Стоунз, Бенджамин Менди и Данило. У «Ливерпуля» - все те же (см. первый матч против «Арсенала»).