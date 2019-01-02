Озил в ссоре с Эмери и почти не играет. Он получает больше всех и сидит на лавке

Футбол 02 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» ­– о непростой ситуации полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Идеи Унаи Эмери довольно быстро впитали все игроки «Арсенала». Ну почти все. Требовательный испанец заставил отрабатывать в обороне всех, кроме Месута Озила. Немцу не свойственен большой объем работы, но тренера это не волнует. Эмери убежден, что бегать может каждый. Заставил же он как-то Эвера Банегу носиться от от ворот до ворот. Но скисший Озил возомнил себя богом и отказывается принимать такие правила игры. Сейчас в «Арсенале» он лишний. Не токсичный конечно, нет, но ментально он выпал из обоймы и теперь почти не играет.

ОЗИЛ НЕ НУЖЕН ЭМЕРИ?

Британская пресса практически на каждой пресс-конференции кусает Эмери, требуя разъяснений по Озилу. Все это тянется еще с августа. Тогда СМИ впервые сообщили, что новый главный тренер и самый высокооплачиваемый футболист «Арсенала» поссорились на тренировке. Скорее всего это произошло как раз-таки на почве тактической лени Озила. В интервью после матча с «Челси» (0:1) специалист на вопрос про Озила ответил примерно так: Я считаю, мы должны быть одной командой, я требую отрабатывать в обороне каждого футболиста. Все должны делать общую работу».

После Эмери заявил, что у Озила травма. Затем сказал, что никакой травмы нет и ничего об этом он не слышал. Следом Унаи сказал, что исключил Озила из состава по тактическим причинам (это логично, потому что в 4-1-4-1 для Месута нет места). Еще в начале сезона было видно, как Озил не дорабатывает и позволяет сопернику после приема мяча развернуть быструю контратаку. Эмери таких вещей терпеть не может. Вся игра в обороне у немца строится через опережение и правильное движение без мяча. На подстраховке и скорости он ужасен.

А нужен ли Озил этому «Арсеналу» и лично Эмери? Да. Об этом сказал сам тренер, а значит он верит в положительные изменения немца. Кстати, в случае прогресса Озил даже может вернуться в сборную Германии, где к нему предъявляют схожие претензии. Но до этого еще далеко, тут бы вернуться в обойму пятой команды Англии.

ЧТО ДЕЛАТЬ ОЗИЛУ?

Выхода два – простой и сложный. Как вариант, можно рассмотреть аренду с дальнейшим правом выкупа. Но Озил не молодеет и выглядит только хуже. Вряд ли найдется топ-клуб, который готов поверить в ленивого, но очень талантливого игрока. Сложностью будет его зарплата – 350 тысяч фунтов в неделю. Это огромные деньги даже для Англии, и чтобы уйти в аренду, новый клуб должен согласиться хотя бы на выплату половины зарплаты со своей стороны. «Арсенал» конечно постарается максимально разгрузить зарплатную ведомость, но тут придется выбирать – или хоть что-то и Озил играет в другом месте, или он врастает в скамейку и получает бешеные деньги.

Есть альтернатива. Месуту нужно поменяться. И не говорите, что с футболистами это не работает. Есть масса примеров, когда футболист частично изменял свое амплуа или добавлял в определенных аспектах игры. Вряд ли вам на ум сразу придет футболист, ставший работоспособнее и быстрее, но такие точно были. При этом судя по тому, как здорово схватили идею нового подхода все остальные, главная проблема Озила – в его ЧСВ. И пока он не примет какого-то решения, карьера будет рушиться.