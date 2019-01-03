Сборная России-2018: от ненависти до любви. Ловчев – о Дзюбе, Игнашевиче, Черчесове, Акинфееве

Футбол 03 января 2019 17:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев подводит итоги ушедшего года. Сегодня разговор о сборной России.

«Ушли три основных защитника»

Первые полгода нас не могли радовать результаты сборной. Как, собственно, и в 2017 году. Состав Черчесов поменял, ушли многие ветераны, но никакого сдвига по игре и по результатам не было. И все понимали, что самая большая проблема – защита. Когда из сборной уходят сразу три основных опытных защитника, это серьезно. За оборону было тревожно. Васин и в нашем чемпионате играл с большими ошибками, то же самое можно сказать о Кутепове. Что же будет на ЧМ? Да, заявил о себе Джикия, но он сломался. В общем, расклад перед ЧМ был для нас не самый радужный.

Недавно пересмотрел интервью Черчесова после ЧМ, когда он пришел в гости к Черданцеву. Станислав тогда сказал: «Мы же понимали, что высокая техника, индивидуальное мастерство – это не наши козыри. Наш конек – отличная физическая форма, полная самоотдача и тактическая обученность». Когда это все есть, то можно на что-то рассчитывать. И после ЧМ мы увидели, что именно за счет этих трех составляющих сборная России сумела очень достойно выступить.

«Дзюба стал самым популярным человеком в стране»

У меня нет точной информации, но, думаю, что перед чемпионатом, видя, что в обороне проблемы, Черчесов предложил вернуться Березуцким. Но они по каким-то причинам отказались. А вот Игнашевич, который фактически уже завершал карьеру, согласился. И наша оборона преобразилась. Как в паре с Игнашевичем преобразился Кутепов! Мы такого Кутепова никогда до этого не видели. И после ЧМ, собственно, тоже. Но сейчас не об этом.

Дзюба в недавнем интервью говорил, что перед первым матчем с Саудовской Аравией, в раздевалке царило большое напряжение. Огромная ответственность, неуверенность в своих силах. Что там говорить, почти никто не верил в сборную. Это уже по итогам ЧМ сборная влюбила в себя всю страну.

Коли уж зашла речь о Дзюбе. Он еще перед чемпионатом обратился к болельщикам: не надо гнобить сборную. А ведь тогда Артем еще даже не был игроком основы. Но своей игрой, отдачей, характером выгрыз место в основном составе. А вот Смолову характера не хватило.

Про игру Игоря Акинфеева на ЧМ уже столько сказано, он уже вошел в историю со своей «ногой бога». Достойно завершил карьеру в сборной.

Если подвести итог ЧМ. В разные времена и эпохи у нас были сильные сборные. В них играли очень мастеровитые и даже выдающиеся футболисты. Но эта сборная взяла свое за счет характера. А я всегда говорю, что у команды характер ее тренера. Мы все прекрасно знаем, какой характер у Станислава Черчесова. Он боец по жизни.

Среди ветеранов бытует мнение: мол, чего эта команда такого уж добилась – всего-то дошла до четвертьфинала. Но какой всплеск интереса к футболу в России эти ребята породили. Сколько тысяч мальчишек пошли записываться в секции. А Дзюба стал самым популярным человеком в стране.

«Эта сборная на несколько циклов»

Осенью не столь ярко сборная проявила себя в Лиге наций. Но я уже об этом говорил – команда недосчиталась по разным причинам больше половины основного состава. При этом мы достойно играли с турками и со шведами. Надо же еще один момент отметить: сборная России перед ЧМ-2018 находилась на 60-х местах в рейтинге ФИФА, после турнира скакнула на тридцать мест.

Наша сборная еще достаточно молода. Черчесов создал команду на несколько циклов. У нас есть неплохой основой состав, теперь к нему нужно добавлять игроков.