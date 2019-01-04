KovacOUT? Почему уволить тренера «Баварии» теперь – это сумасшествие!

Футбол 04 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Главный тренер «Баварии» ходил по очень тонкому льду. Но теперь увольнять его – настоящее безрассудство.

«Вы ходите по «очень» тонкому льду, мои друзья педигрипал», – говорил как-то герой культового фильма «Большой куш» по имени Кирпич. Вот по такому льду некоторое время ходил и главный тренер «Баварии» Нико Ковач. Почему? Просто его команда в одну секунду чуть не превратилась в одного из главных «неудачников» первого круга бундеслиги. «Хербстмайстер» или «осенние чемпионы» последних семи лет вдруг уступили первое место дортмундской «Боруссии». Но после первых нескольких туров шокировала даже не перспектива пролететь с чемпионством, а абсолютно безликая игра «Баварии». Новый главный тренер – Нико Ковач – изматывал игроков тренировками. Те же в свою очередь не жаловались, но внятной игры не показывали. В итоге, мюнхенцы забили на 22% меньше голов, чем в прошлом сезоне, и на 28% чаще стали пропускать.

Но старт-то был типичным – четыре победы подряд, но потом почему-то что-то сломалось. Под Ковачем зашаталось кресло, но руководство «Баварии», хоть и ставило ультиматумы, но хорвата на посту тренера сохранило. И ему все-таки удалось вернуть действующего чемпиона Германии практически на прежний уровень. Перед зимними каникулами «Бавария» одержала пять побед подряд. Теперь руководство и болельщики ждут от команды весеннего спринта в погоне за «Боруссией». Готов ли к этому сам Ковач?

Конечно, теперь его увольнение будет выглядеть очень странно. Вряд ли кто-то будет ожидать, что хорвата выгонят из клуба, если мюнхенцы не догонят Дортмунд. Да и злые языки, считающие, что Ковача надо уволить именно сейчас во время зимней паузы, не правы. Выступление «Баварии» в Лиге чемпионов – очередное тому подтверждение. Команда прошла весь групповой этап без поражений с разницей мячей +10. С такими показателями в здравом уме не увольняют.

Сам же хорватский тренер, похоже, имеет серьезный авторитет в команде. Ковач за словом в карман не полезет и после ничейного матча против Гладбаха разнес в пух и прах в раздевалке всю команду. Нико бушевал и под его горячую руку и острый язык попали даже «неприкасаемые» Боатенг и Киммих. После игры с «Вердером» по полной программе получил защитник Никлас Зюле. Все это всплыло в прессе. Но, как видим, метод кнута и пряника работает. «Бавария» вернулась в большую игру.

Теперь зимой Ковача ждет подготовка к финальному забегу. И она должна быть лучше летней. Но нельзя сказать, что и летнюю предсезонку хорват провалил. «Мы очень хотели хорошо стартовать. Работали очень усердно, когда готовились к сезону. Именно поэтому в большинстве матчей доминировали. Они и во время матчей, и на тренировках показывали высший класс», – говорил Ковач в недавнем интервью. Да, но те же Нойер и Мюллер были далеки от оптимальной формы. Один – бедняга – боролся с травмой колена, а у другого просто не шла игра. Возможно, что хорват будет искать им замену.

Бундеслига для «Баварии» возобновится 18 января выездным матчем против «Хоффенхайма» – отличная возможность начать оправдывать доверие в игре с идущим на седьмом месте соперником. Целый месяц паузы в чемпионате должен пойти на пользу мюнхенцам. Многие тренеры испытывают трудности с новой командой. Но Ковачу удалось исправить положение довольно быстро – за что ему честь и хвала. Если все так дальше и пойдет, то, возможно, этот сезон в Германии превратится в забег двух лошадей. Но ведь это все равно интереснее, чем тотальное доминирование «Баварии», да?