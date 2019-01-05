«Дайте Семаку поработать!» Ловчев – о Манчини, Семаке, Гинере и Гончаренко

Футбол 05 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев подводит итоги ушедшего года. Сегодня разговор о «Зените» и ЦСКА.

«У «Зенита» начались проблемы, а Манчини в это время смотрел в сторону Италии»

Долгое время у нас привыкли надеяться на старика Хоттабыча, в роли волшебника выступали зарубежные специалисты. Особенно это было характерно для «Зенита». Вот приедет мэтр, скажет, кого купить и мы станем чемпионами. И что мы видим в последние годы: Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини. Никто из них не преуспел, а Манчини - так вообще провалился.

Он отказался от наших лучших игроков, которые на тот момент были лидерами «Зенита» - от Шатова и Дзюбы. И если Дзюба благодаря характеру воспрял – стал лидером сборной и триумфально вернулся в «Зенит», то боюсь, что Шатова из-за Манчини мы можем потерять для нашего футбола. А когда весной у «Зенита» начались проблемы, то итальянец стал ставить условия руководству клуба: купите мне нападающего, мол, некому забивать, купите еще кого-то, а сам при этом уже поглядывал в сторону Италии. Атмосфера в команде ухудшилась, в результате «Зенит» остался без Лиги чемпионов.

Таков плачевный итог работы итальянского мэтра в Питере. А ведь стоит вспомнить, что в последние годы перед приездом в Питер Манчини никаких выдающихся результатов не показывал.

И если в принципе посмотреть на иностранных «мэтров», не только тренеров «Зенита», то увидим, что после работы в России их карьеры пошли вниз. Где сейчас Виллаш-Боаш, где Лаудруп, где Зико? Только Унаи Эмери после «Спартака» сделал прекрасную карьеру.

Летом руководители «Зенита» перестали искать старика Хоттабыча за границей, а решили остановиться на нашем парне – Сергее Семаке. Он резко улучшил атмосфер в коллективе, это видно невооруженным глазом. Чего стоит его выбегание на поле после победы над минским «Динамо» и прыжок в кучу-малу прямо в костюме вместе с игроками.

Семак сразу вернул Шатова и Дзюбу. Вдохнул новую жизнь в аргентинцев. Ведь при Манчини они стали откровенно валять дурака. И хотя сейчас Паредес порой действует без огонька, но надеюсь, Семак подберет к нему ключик. С иностранцами работать очень непросто, а когда их в команде много, то совсем сложно. И понятно, что Семак для аргентинцев не является таким авторитетом, каким был Манчини. Но что делать, надо находить подход ко всем футболистам.

Да, нельзя сказать, что игра «Зенита» при Семаке преобразилась, но команда идет в лидерах, хотя конкуренты уже наступают питерцам на пятки. В конце ноября – начале декабря «Зенит» забуксовал, потерял важные очки. И сразу пошли разговоры, что Семак не справляется. Скажу так: если уж доверили команду молодому специалисту, дайте ему поработать. На иностранцев уже потратили кучу денег, давайте остановимся.

«Гончаренко с БАТЭ обыгрывал «Баварию», с ЦСКА – «Реал»

ЦСКА в межсезонье потерял почти весь основной состав. Всю оборону, где многие годы не было замены Игнашевичу и братьям Березуцким. Некоторые предрекали армейцам борьбу за место в десятке. Но в очередной раз с прекрасной стороны проявило себя руководство клуба. Недаром Гинера называют лучшим футбольным менеджером в России. Он умеет терпеть, умеет доверять тренеру. Мы это видели на примере со Слуцким, сейчас на примере Гончаренко.

Менеджмент так поработал летом, что уже в сентябре все забыли про потери. Ахметов, который у Бердыева не особо был заметен, фактически стал основным полузащитником. Влашич – это просто находка. Жаль, он в аренде, и захочет ли хорват остаться в Москве, пока не ясно. Обляков, которого Гончаренко хорошо знал по «Уфе» и пригласил в ЦСКАЮ, стал игроков основы.

Словом, менеджмент поработал на славу, а дальше уже все зависит от таланта тренера. И Гончаренко прекрасно себя проявил. А ведь он еще с БАТЭ обыгрывал «Баварию», а теперь с ЦСКА обыграл «Реал». Причем и дома, а на «Сантьяго Бернабеу». Кто-то говорит, у «Реала» был не основной состав. Ерунда! У таких суперклубов всегда в обойме игроков на два состава.