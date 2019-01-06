Возвращение Промеса в «Спартак» не нужно ни ему, ни красно-белым

Футбол 06 января 2019 21:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Оцениваем возможность возвращения голландца в «Спартак». Единственный разумный вариант, который может устроить всех, аренда Квинси.

ЗА

Мастерство ***

Безусловно, Промес был одним из сильнейших футболистов чемпионата России и усилил бы любой клуб РПЛ. Когда голландец в порядке, он может решить исход любого матча. Во всяком случае, на российском уровне. К тому же он отлично смотрелся в составе сборной Голландии во время триумфального выступления в Лиге наций и даже забил в ворота Германии, положив начало оранжевому камбэку.

Так что по выступлениям за «Севилью» далекоидущих выводов о нем делать не стоит. Все-таки он пропустил весь подготовительный сбор команды и влился в нее уже по ходу стартовавшего сезона.

Позиция **

С отъездом Квинси «Спартак» столкнулся с проблемой на левом фланге атаки. Ни Педро Роша, ни Лоренсо Мельгарехо не смогли полноценно заменить голландца. В последних матчах года слева играл Софьян Ханни, но это очевидно не его позиция. С игровой точки зрения сегодняшнему «Спартаку» Промес бы очень пригодился. Особенно в случае аренды, которая может быть выгодна всем сторонам – обоим клубам и самому футболисту.

Возраст *

4 января ему стукнуло 27 лет – период расцвета для футболиста. На ближайшие годы скорее всего придется пик его карьеры, так что при удачном стечении обстоятельств красно-белые вполне могли бы его даже выгодно перепродать.

ПРОТИВ

Трансферная стоимость ***

Несмотря на сказанное выше, надо понимать, что полноценное приобретение голландца – огромный риск. «Спартак» и продавал-то его для того, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, так что свободных € 20 млн в клубе банально нет. Да и вкладывать столь значительную сумму, не имея гарантий ее отбить, в российских реалиях – финансовое самоубийство.

Максимальная адекватная сумма трансфера, которую в дальнейшем можно будет вернуть, составляет около € 10-15 млн. Все, что сверх этой суммы, сверхриски. История Халка, купленного за € 40 млн и перепроданного затем в Китай за € 55,8 млн в этом отношении – скорее исключение, чем правило. Куда показательнее € 20 млн, потерянные «Зенитом» на Акселе Витселе.

Зарплата **

К тому же у Промеса очень высокие финансовые запросы. В «Севилье» он получает более € 3 млн в год и вряд ли согласится на понижение в зарплате ради переезда в Россию. Напротив, чтобы заманить его сюда во второй раз, наверняка придется изрядно раскошелиться. По крайней мере сейчас, пока Промес еще считается ценным активом.

Мотивация **

Квинси уже выступал в России, все здесь видел, выиграл и в целом перерос РПЛ. Он и рвался-то на Запад как раз для того, чтобы удовлетворить свои все увеличивающиеся амбиции. И если в «Севилье» сходу не пошло, это вовсе не значит, что в той же примере ему совсем нечего делать. Единственная мотивация для него выступать за «Спартак» - это желание получить игровую практики и набрать хорошую игровую форму, чтобы вновь попробовать свои силы в составе андалусийцев. Так что единственным разумным вариантом может стать только аренда.

Форма *

Не имея игровой практики, Промес рискует за сезон растерять свои лучшие качества. В последних играх за «Севилью» он появляется только на замену и, мягко говоря, не впечатляет. Даже двухнедельной рождественской паузы в сезоне ему не хватило для того, чтобы влиться в команду. В прошедшем матче против «Атлетико» он вышел в концовке на замену и отметился лишь парой неточных передач (из сделанных трех).

Перспектива *

Теоретически голландец вполне еще в состоянии прибавить за счет опыта и накопленной мудрости, однако ни физически, ни технически сильнее, как футболист уже не станет. Его главное оружие – скорость, но с годами она теряется, и уже не за горами тот момент, когда Промесу придется «выезжать» за счет иных качеств. Сможет ли он перестроиться? Большой вопрос.

Что до варианта с арендой, то новый главный тренер красно-белых Олег Кононов стоит команду заново, и далеко не факт, что в данной ситуации ему пригодятся футболисты, приехавшие в команду лишь на временной основе решать собственные задачи. Конечно, Промес может помочь «Спартаку» побороться за место в Лиге чемпионов, но затем уедет, оставив команду решать все ту же проблему поиска замены голландцу. Не лучше ли уже сейчас начать наигрывать тех, связывает с клубом судьбу и может поднять свою трансферную стоимость, а затем выгодно перепродан?

Итого -3*