Евгений Ловчев: Конфликт Семина и Геркуса влиял на результат

Футбол 07 января 2019 15:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги ушедшего года. Сегодня разговор о «Локомотиве» и «Краснодаре».

«Только Семин мог привести «Локо» к чемпионству»

– Начнем с весны прошедшего года. Ведь почти все футболисты были в составе «Локомотива» еще до Семина. Но тренеры менялись, а результата не было. И только Семин мог привести эту команду к чемпионству. Только Палыч с его опытом и мудростью мог это сделать. Он нашел с этими игроками общий язык именно в тот период, когда в нашем футболе не было явного лидера. Провалили сезон все гранды – «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Но это нисколько не умаляет заслуг Палыча. «Локомотив» абсолютно заслуженно выиграл золото, потому что Семин создал такую атмосферу, что футболисты стали получать удовольствие от футбола, стали ловить кайф от своей игры, чего давно с ними не было.

Что произошло с командой осенью? Вспоминаю себя в молодости. Казалось, «Спартак» провел отличный сезон, стал чемпионом. Сейчас в отпуске отдохнем, и в новом сезоне перейдем на следующую ступеньку. Но, оказалось, что это не так. Не все так просто – очень много факторов влияет на игру команды.

В чем причина того, что «Локомотив» сдал по сравнению с чемпионским сезоном? Ну, во-первых, все знали о конфликте Семина и Геркуса. А когда главный тренер и руководитель клуба не находят общего языка, это всегда отражается на команде и в конечном счете на результате.

Еще один фактор – дорогостоящие новички. Летом «Локо» пополнили Хеведес и Крыховяк, обоим положили огромные зарплаты. А при этом срезали зарплату Фернандешу, который внес огромный вклад в чемпионство. Как на такое могли реагировать футболисты, выигравшие золотые медали? «Мы бились, побеждали, а тут пришли звезды и им такие условия». Примерно так должны они были рассуждать. Это разрушает команду, создает конфликтную ситуацию внутри коллектива.

В концовке первого круга Семину удалось выправить ситуацию, поэтому в результате руководство решило уволить Геркуса. И, на мой взгляд, это правильное решение. Пришел Василий Кикнадзе. Известный журналист, медиа-менеджер, он мы не знаем, как у него получится руководить футбольным клубом. В футболе он никогда не работал.

«По игре «Краснодар» готов к чемпионству»

– Второе место «Краснодара» меня нисколько не удивляет. Владелец клуба Сергей Галицкий постепенно выстраивал всю систему клуба. И эта политика начинает давать результат. Помню, несколько лет назад Галицкий в одном интервью сказал, что он никуда не спешит. Нельзя гнаться за результатом, если к этому не готова инфраструктура. Сейчас выстроена прекрасная академия, великолепный стадион. И теперь мы видим, как «Краснодар» постепенно вошел в число наших грандов.

Еще хочу отметить, что при разных тренерах команда практически не меняет свою игру, не отходит от того стиля, который был выбран изначально. И по своей нынешней игре «Краснодар» уже готов к чемпионству. При этом в составе нет каких-то больших звезд, но «Краснодар» берет командной игрой. Единственное, в составе много молодых игроков, они часто делают результат. А молодежь – не стабильна. Это может сказаться весной.