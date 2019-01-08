Олег Кононов: Контракт с Еременко расторгнут. На эту позицию есть более молодые игроки

Футбол 08 января 2019 18:00 Источник: ФК «Спартак»

Завтра «Спартак» отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый подготовительный сбор, который продлится до 16 января. В распоряжении главного тренера Олега Кононова будет 26 игроков.

Это вратари – Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники – Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие – Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор вылетают голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

В интервью пресс-службе «Спартака» Олег Кононов подробно рассказал о принципах формирования состава.

– В списке нет Романа Еременко и Ивелина Попова. Почему?

– Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.

По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

– А что скажете про Александра Самедова, который покинул «Спартак» ранее?

– Ситуация во многом схожая. На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.

– А что ждет Джано Ананидзе и Артема Тимофеева?

– Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать.

– На сбор едет много молодых игроков. Расскажите о них подробнее.

– В Эмиратах команде предстоит выполнять много игровых заданий, и для этого необходимо четыре вратаря. Так как Ребров пока вне общей группы, то берем двух молодых голкиперов – Терешкина и Шитова.

С нами отправляются также несколько перспективных защитников. Считаю, им пора не просто тренироваться с первой командой, а конкурировать с более опытными, уже сложившимися игроками.

Полузащитники Глушенков и Умяров – наши дебютанты, клуб приобрел их у «Чертанова». В первой части сезона они хорошо проявили себя в первом дивизионе, и мы хотим поближе с ними познакомиться.

Если говорить об Игнатове, то важно отметить, что он не играл в последних матчах прошлого года, так как в силу своего возраста был к тому моменту перенагружен и уступал в тренировочном процессе конкурентам. Но сейчас начинается новый этап, и Михаил должен доказать, что в первой команде на него не зря обратили внимание.

– Вы и дальше планируете активно доверять молодым игрокам?

– Могу сказать, что молодые ребята из первой команды будут получать больше практики в матчах дубля и «Спартака-2», чем это было прежде. Потому что в моем понимании для молодого футболиста важнее играть, чем просто тренироваться с основой. А я со своей стороны намерен еще внимательнее следить за выступлениями дублеров и игроков второй команды. Те из них, кто пока не вызван в главную команду, вправе рассчитывать, что в ближайшем будущем они будут приглашены на тренировки главной команды. Но только при одном условии: если сумеют должным образом проявить себя в «Спартаке-2» и дубле. С учетом моих личных впечатлений от их игры и мнения Виктора Булатова и Алексея Лунина, с которыми у меня налажен постоянный контакт.