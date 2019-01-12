Азбука Андронова. «В» – Видеоассистент: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 12 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

В 2019-м в российский футбол наконец-то придет технический прогресс. Вспоминаю, с каким удивлением все узнавали в сентябре (во время лигочемпионского выезда ЦСКА в Пльзень), что система помощи главному арбитру (VAR) уже вовсю работает в чемпионате Чехии. Ну в самом деле, чем мы хуже?

Итак, VAR приходит в Россию. Пока еще не определено, с начала ли следующего чемпионата она будет использоваться, или с середины. Как резонно отметил глава РПЛ Сергей Прядкин, «либо системой должны быть оснащены все стадионы, либо никакой». С учетом того, что на данный момент на повышение в классе в ФНЛ претендует «Чертаново» (4-е место), говорить об инфраструктурной готовности действительно рано. К тому же, для того, чтобы ФИФА дала добро на использование системы – необходимо провести с ее участием девять так называемых «тестовых» матчей.

Надо сказать, РПЛ нашла красивый и эффективный выход из положения. VAR будет использоваться в Кубке России, начиная с полуфинала, и в стыковых играх за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20. В сумме – как раз девять игр и получится.

Общеизвестно, что не только инфраструктура тормозит процесс осовременивания реалий. Важно ведь не просто поставить в комнату телевизор. Главный вопрос – кто будет за ним сидеть? На ЧМ-2018 в России это были действующие арбитры. Но такого количества судей, чтобы их хватило на 8 игр тура премьер-лиги – сейчас в России попросту нет.

Если ничего не делать, то ничего и не случится – примерно с таким девизом подошли к этой теме в департаменте судейства и инспектирования РФС. И начали готовиться, чтобы внедрение системы не застало никого врасплох. Большую помощь в этом оказывает «Краснодар». На его стадионе система уже смонтирована, готова к запуску, и там уже проводятся семинары с арбитрами. Кстати, не исключено (если «Краснодар» выйдет в 1/2 финала Кубка России) – что с его арены история VAR в России и начнется.

В любом случае, стоит понимать, что пути назад уже нет. Поскольку все эксперименты с системой идут при поддержке ФИФА – ясно, что скоро процесс станет глобальным, а в правилах футбола вполне может появиться отдельная глава про VAR. Да, в пятой албанской лиге его не будет никогда, но это и не суть. Никто же в теннисе не требует установки «Hawk Eye» на чемпионате города Рыбинск.

Для российского футбола любые прогрессивные изменения – благо. Все сотрудники «Футбольного клуба» (того старого, что выходил на НТВ) помнят письмо, пришедшее в редакцию от одного из клубов. «В связи с обострением турнирной борьбы, просим на ближайший тур съемочную группу не присылать». Сейчас, конечно, не «лихие 90-е», но все же. Вот, например, полузащитник ЦСКА Никола Влашич, общаясь с хорватскими СМИ, так прямо и заявил: «Товарищи по команде сказали мне, что «Зенит» был привилегированным, но я этого не чувствовал».

К тому же VAR – не просто способ получения большей ясности по тому или иному эпизоду рефери матча. Еще когда он вообще обсуждался только на уровне идеи, Валерий Карпин как-то объяснил в эфире, что это изменит и поведение игроков. «Если я знаю, что судья пошел и посмотрел повтор, и принял решение – какой смысл с ним спорить? А если я знаю, что он может посмотреть - я буду иначе себя вести».

В этом – воспитательный момент, который трудно отследить во время чемпионата мира, о котором пока нечего сказать нам. Но его уже отметили в Испании – после ведения VAR симуляций стало меньше.

Так что, конечно, хотелось бы поскорее сравняться с Чехией в плане технического развития национального чемпионата.