Гавриил Гордеев: Зритель должен получать удовольствие

Футбол 16 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт»

Генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» подводит итоги полугодовой деятельности, рассуждает о рейтингах, подписчиках, испанской Ла Лиге, отношениях с каналом «Матч ТВ», переносах матчей, телевизионных традициях и объясняет, чего на его канале точно не будет.

ТЕМП И РОСТ

– Вы довольны развитием канала?

– Проект «МАТЧ ПРЕМЬЕР» придуман внутри. И мы сейчас пытаемся превратить эту идею в маркетинговую телевизионную стратегию в рамках субхолдинга. На данный момент прошло чуть больше половины сезона, это, конечно, не так много, но уже сейчас мы видим первые результаты: мы взяли хороший темп, мы бьем рекорды по подписке. Таких цифр у предшественников не было - мы не опускаемся ниже показателя в 400 тысяч подписчиков. И что наверно еще важнее – мы понимаем, что людям действительно приятно смотреть канал. Они же должны получать удовольствие.

– Что не получилось осуществить?

– Контракт с РПЛ был подписан буквально накануне начала сезона. И мы не успели сделать единое приложение для айфонов, андроида и других платформ. И сейчас первоочередная задача – сделать его к старту нового сезона.

– Сколько сейчас у вас подписчиков?

– Больше 400 тысяч. Приближаемся к полумиллиону! Это только у спутниковых и кабельных операторов. МАТЧ ПРЕМЬЕР лидирует среди тематических каналов по средней длительности просмотра – и это тоже важный показатель того, что канал нравится и зритель оценил наш контент.В дополнение к этому у нас есть значительный рост в диджитале – помимо подписок на месяц много покупок именно отдельных трансляций.

– И все-таки: по какому критерию оценивает канал высшее начальство? Рейтинги? Подписчики?

– Не хочется рассуждать о том, что есть какой-то большой начальник, который сидит и оценивает. Главный критерий – зрители. Если им будет не интересно, никакой начальник не похвалит. Если мы будем думать только о руководстве и цифрах, быстро зайдем в тупик.

– Зимой количество подписчиков уменьшается?

– Конечно. Но мы не хотим с этим мириться и оправдываться тем, что в чемпионате России перерыв. Это время проверки и вызова. Мы хотели сделать так, чтобы люди не отписывались: создавали контент, подводили итоги первой части сезона, много записывали в студии прямые эфиры. Также мы понимали, что зимой необходимо яркое и мощное событие. Им стал турнир в Катаре с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова». Не было бы его, пришлось бы в марте начинать все сначала, поскольку перерыв не всегда идет на пользу как самим спортсменам, так и менеджерам и телевидению. Но сейчас весь коллектив держит себя в тонусе.

Есть, к слову, еще такая сезонность: в сентябре растет доля кабельных операторов и уменьшается доля спутникового телевидения. Знаете, почему?

– Дачный сезон заканчивается, и люди переезжают в квартиры.

– Правильно.

«ПАПА» И «СЫН»

– Канал показывает на всей территории?

–Да, в любом населенном пункте. Мы должны показывать все, что связано с российским футболом. И не забывать рассказывать о том, что происходит в мировом футболе.

– В вашем кабинете всегда включен канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»?

– Можете посмотреть сами. Вот пульт.

– Какие отношения у «Премьера» с телеканалом «Матч ТВ»?

– Мы – часть «Матч ТВ», и рады тому, что можем создавать тематический канал совместно с таким гигантом. Скажем так: папа («Матч ТВ») помогает двигать и развивать амбициозного и модного сына («МАТЧ ПРЕМЬЕР»). У нас нет возможности существовать отдельно от канала «Матч ТВ». И смысла в этом никто не видит. Мы действуем и творим в тесном взаимодействии.

– Подзатыльники сын от папы получает за промашки и провинности?

– Сын очень талантливый (смеется), и подзатыльники ему давать не за что. Пока так.

– Вы со всеми комментаторами знакомы?

– Да, с удовольствием постоянно общаюсь. Это наша творческая часть. . Они – наше всё! Очень живой коллектив.

– Говорите с ними на одном языке? Все-таки у ребят гораздо больше опыта в спортивной сфере.

– Да, я же тоже телевизионный человек и прекрасно знаю, что такое прямой эфир. Также я понимаю, как трудно говорить много и по делу. Мы с ребятами, включая и глубокоуважаемого Юрия Альбертовича Розанова, делаем вместе конкурс комментаторов. Это человеческая история. Любой любитель футбола – а у нас их очень много – хочет попробовать себя в роли комментатора, и мы даем ему такую возможность. Каждый из 25 членов жюри должны прослушать около 40 работ. Очень серьезный труд для первых 15 дней нового года.

СЫН И ФУТБОЛ

– Сколько матчей из тура успеваете посмотреть?

– В августе, как только запустились, смотрел почти круглосуточно. Сейчас, когда наладили процесс, успеваю посмотреть только 2-3 встречи. Времени катастрофически не хватает.

– Сами играете в футбол?

– Играл. Стараюсь, когда появляется свободное время. Увы это случается не часто.

– Когда гоняли мяч в последний раз?

– В декабре футбольная секция, в которой занимается мой семилетний сын, устроила товарищеский матч: восемь подростков и два тренера против шести пап. Отцы скрипели коленками, но не смогли справиться со своими же детьми. Сын, кстати, очень любит играть в футбол.

РЕЙТИНГИ И ПЛАНЫ

– Как часто изучаете рейтинги?

– Постоянно. Это же – хлеб любого телевизионщика. Но для нас количество подписчиков круче любого рейтинга. Наша задача – построить правильный сервис для зрителя, который голосует подпиской. Серьезное соревнование, скажу вам.

– Иногда появляются новости, что основной телевещатель не разрешает перенести тот или иной матч на другое время. Как это происходит?

– По регламенту мы не имеем права что-то запрещать или переносить – в данной ситуации мы являемся вещателем, и подобные вопросы не зависят от нас и не регулируются нами. Да, иногда клубы хотят перенести время матча, и тогда он будет налагаться на другой. Здесь мы можем высказать и объяснить свою позицию: телезрители купили подписку, чтобы видеть все матчи в прямом эфире. Здесь я вынужден защищать их интересы. И лига (РПЛ. – Прим. ред.) к нам прислушивается. Но если она перенесет игру, мы, конечно, будем как-то выкручиваться.

– Есть зарубежные каналы и лиги, на которые вы равняетесь?

– Мне нравится испанская Ла Лига. В ней все сделано на очень хорошем и высоком уровне: и то, как показывают, и маркетинг, и то, как провели ребрендинг. Из каналов мне нравятся несколько кейсов ESPN, BBC, Sky Sport. Но это не значит, что мы можем их копировать. Я вообще против копипаста. У каждого своя история, свой опыт, своя культура, и, конечно, свой уникальный зритель. Опыт российской премьер-лиги богатейший. Мы вместе идем шаг за шагом и по крупицам добываем успех.

– Чего любителям футбола ждать от канала в ближайшем будущем?

– Это только начало, но мы двигаемся в правильном направлении. Будем делать еще больше интересного контента. Нужно действовать смело, не бояться разрушать стереотипы, экспериментировать. Здесь возникают трудности. К примеру, не каждый клуб готов пускать нас в подтрибунные помещения, не всегда получаются флэш-интервью. При этом для своего клубного телевидения они снимают и порой очень неплохо получается. Но мы хотим показать и доказать, что мы можем и стоит нам довериться. Постоянно повторяю: давайте вместе делать и будет гораздо лучше. Что-то, кстати, мы попробуем обкатать на турнире в Катаре. Ведь там не действует достаточно жесткий регламент РПЛ.

Понимаем также, что наш резерв роста – в digital. Нужно сделать так, чтобы программы канала можно было смотреть на всех устройствах. Вовлеченность аудитории заметна, что меня очень радует. Получать обратную связь – очень круто. Я никогда не отвернусь от пользователя только из-за того, что он написал отрицательный комментарий.

По итогам 4-летнего контракта мы должны показать успешность канала. В противном случае спросим себя: а чем мы тут занимались?

– Бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи BBC «Match of the Day» Гари Ликенер три года назад утверждал, что если «Лестер» станет чемпионом страны, он проведет эфир в одних трусах. Пришлось сдерживать обещание. Такой треш на вашем канале возможен?

– Точно нет, не наш вариант. Многие комментаторы стараются юморить, а юмористы пытаются рассуждать о футболе на профессиональном уровне. Но у всех получается по-разному, поэтому есть вероятность, что кто-то кого-то может обидеть или показаться непрофессиональным.