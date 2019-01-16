Убитый журналист, права женщин и миллионы евро. Скандал вокруг Суперкубка Италии

Футбол 16 января 2019 16:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Сегодня вечером состоится матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Но вокруг него уже разгорелся скандал.

Матч за Суперкубок Италии – одна из тех игр, за счет которых можно завоевать новые рынки и страны. Это итальянцы поняли еще в начале 90-х и в 1993-м отважились разыграть трофей в США. Победителем стал, кстати, нынешний финалист – «Милан». Спустя 9 лет второй участник сегодняшнего матча за Суперкубок – «Ювентус» - побеждал «Парму» уже в Ливии. Впереди были еще покорения Китая и поездки в Катар. По случайности или нет, но прошлый розыгрыш трофея прошел в Риме. Что, конечно, особого заработка не приносит.

Теперь команды отправились в далекую Саудовскую Аравию, где на «Король Абдалла Спортс Сити» выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. Казалось бы, в чем интрига, кроме встречи двух самых частых обладателей Суперкубка Италии? Но масла в огонь подлила не только общественность, но и сама Саудовская Аравия.

Начиналось все вполне в духе предыдущих контрактов с Китаем и Катаром. Руководство Серии А за 7 млн евро договорилось с властями Саудовской Аравии о проведении трех Суперкубков Италии. Под шумок успешной сделки все как-то забыли о правах женщин, которые частенько нарушаются в этой стране. В самый ненужный для организаторов матча момент об этом вспомнили. И началось!

Все в классическом стиле Италии – громкие заявления политиков, призывы отказаться от проведения матча в Саудовской Аравии и немедленно разорвать контракт. «То, что Суперкубок Италии состоится в исламской стране, где женщины не могут посетить стадион без сопровождения мужчины, — это печально и отвратительно. Я не буду смотреть матч. Где итальянские феминистки? Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии», — заявил министр внутренних дел Италии и зампред Совета министров Маттео Сальвини.

Итальянские феминистки не заставили себя долго ждать. Известный борец за права женщин и экс-председатель палаты депутатов Лаура Болдрини красноречиво высказалась в своем twitter.

Le donne alla #SuperCoppaItaliana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini.



Ma stiamo scherzando?



I signori del #calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne! — laura boldrini (@lauraboldrini) 3 января 2019 г.

«Женщины на матч Суперкубка Италии могут прийти на стадион только в сопровождении мужчин. Вы шутите? Футбольные боссы продают права на матчи, но они не должны торговать правами женщин», - написала Болдрини. «Я не могу смотреть на игру между вуалью и паранджой», - добавил позднее Сальвини.

На самом деле скандал разразился не только вокруг ущемления прав женин. Камнем преткновения стало и убийство журналиста Джамаля Хашогджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября. Предположительно перед убийством его пытали, а затем расчленили тело. Ужас! Печальный инцидент имел настолько серьезный резонанс, что мировая общественность и вовсе предложила бойкотировать все спортивные мероприятия в Саудовской Аравии. Под давление попали даже теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые должны были сыграть выставочный матч в стране.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд вызвал еще большее негодование в мире, когда сообщил властям США, что Джамаль Хашогджи был «опасным исламистом», полагая,видимо, что такого основания достаточно для того, чтобы убить человека, а потом расчленить его тело. Тут уже кто угодно задумается, а иметь ли вообще какие-то дела с Саудовской Аравией?

После этого организация Amnesty International также призвала отказаться от участия в спортивных соревнованиях на территории Саудовской Аравии, чтобы не дать возможности властям «совершить ребрендинг страны» за счет спорта. Глава политики и правительственных дел организации Аллан Хогарт был непреклонен: «Еще до ужасающего убийства Джамаля Хашогджи, Саудовская Аравия характеризовалась как страна, имеющая ужасную репутацию в области прав человека. Большие клубы, такие как "Ювентус" и "Милан", должны понимать, что их участие в спортивных соревнования, проводимых в этой стране, может быть использовано как некая форма "спортивного рывка". Мы призывает итальянские клубы подумать дважды о тех сигналах, которые посылаются всем любителям спорта по всему миру и храбрым активистам, которые выступают за изменение ситуации с правами человека в Саудовской Аравии».

Но матч все-таки состоится. Сегодня вечером команды выйдут на поле стадиона в Джудде и разыграют Суперкубок Италии. Деньги – есть деньги, а рынки – есть рынки. Что будет с заключенным контрактом – пока неясно. Сыграют ли в Саудовской Аравии снова? Но пока что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уверен - проведение игры в Саудовской Аравии только поспособствует изменениям с правами человека в этой стране. Его бы слова, да сами знаете кому в уши.