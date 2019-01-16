Сергей Кузьмин: После выдвижения никто не сказал: «Ты что, с ума сошел?»

Футбол 16 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

22 февраля на конференции Российского футбольного союза будет выбран новый президент РФС.

Глава Ульяновской областной федерации футбола Сергей Кузьмин хотел стать одним из кандидатов и изложил свои мысли по развитию российского футбола корреспонденту «Советского спорта». Позже, днем 16 января, когда интервью было готово, пришла новость, что избирком РФС зарегистрировал кандидатом на пост президента РФС только Александра Дюкова.

ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ «ВЕСНА-ОСЕНЬ»

- Долго думали: выдвигаться или нет?

- Нет. Изначально думал, что будет несколько кандидатов. В том числе и те, с кем мы много работали в футбольной сфере. Когда увидел, что на выборы не идут многие ключевые фигуры российского футбола, посоветовался с коллегами и решил выдвигаться.

- С кем-то из футбольных людей советовались?

- Конечно, но всех перечислять не буду. Никто не сказал: «Ты что, с ума сошел?»

- Рядом с Ульяновском базируются клубы премьер-лиги «Рубин» и «Крылья Советов». Как они оценивают выдвижение соседа на высокий пост?

- С этими клубами я не общался.

- А федерации футбола Татарстана и Самарской области?

- Татарстан сразу сделал выбор и выдвинул кандидатуру Александра Дюкова. С Самарой долго общались, но они тоже выступили в пользу другого кандидата.

- Клубы премьер-лиги вашу кандидатуру хотели поддержать?

- Был один, но на тот момент меня уже выдвинули пять членов РФС. Этого достаточно.

- С какими мыслями хотели идти на выборы?

- В последнее время российский футбол жил с одной большой задачей – хорошо провести чемпионат мира и чтобы сборная России на нем выглядела достойно.

За организацию и проведение чемпионата мира отвечал не только РФС, там больше государственные структуры были вовлечены. А вот за развитие футбола в стране и за общую стратегию отвечает именно Российский футбольный союз. И спрашивать будут именно с него. Сейчас важно сконцентрироваться на новых задачах. У многих членов РФС есть понимание: что нужно изменить в ближайшее время. Именно в ближайшее время должны быть названы новые приоритеты. Необходимо переходить к выполнению стратегии развития футбола до 2030 года, которая была принята.

- Можно поконкретнее.

- У клубов ПФЛ и региональных федераций, которым небезралична судьба нашего футбола, возникают вопросы, на которые нужно ответить в ближайшее время. Желательно дать более четкое определение турнирам премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Премьер-лига – витрина нашего футбола. Там все должно быть идеально: финансирование, стадионы, заполненные трибуны. Если у какого-то клуба есть проблемы, его туда пускать нельзя. ФНЛ или первый дивизион должен быть соревнованием футбольных городов и регионов, у которых есть история, свои болельщики и желание развивать футбол. У нас же мы видим парад каких-то амбиций.

Сейчас мы двигаемся к тому, что во втором по силе российском дивизионе (ФНЛ) будут играть только фарм-клубы: «Зенит-2», «Спартак-2», «Краснодар-2»… Это команды регионов? Нет. Это – команды мощных профессиональных клубов. У них есть традиции? Нет. Свои базы болельщиков? Тоже нет. Есть тогда смысл им играть в ФНЛ? Я его не вижу.

Зачем нам система «осень-весна», из за которой в последнее время закрылось много профессиональных футбольных клубов.?

- Вы действительно считаете, что «Тосно», «Амкар» и другие клубы исчезли с футбольной карты России только из-за новой системы проведения соревнований?

- Это – одна из главных причин. Я знаю о чем говорю, поскольку постоянно занимаюсь поиском финансирования для ФК «Волга», в том числе и бюджетного. У нас постоянно говорят: виноват менеджмент клуба. Тогда кто понес ответственность? В любом случае, нужно возвращать систему «весна-осень».

«ВАЖНО РАЗВИВАТЬ ФУТБОЛ В РЕГИОНАХ»

- Как находите общее состояние футбола в стране?

- Давайте рассмотрим по сегментам. Сборная страны. В нее перед чемпионатом мира мало кто верил, но команда выступила вполне достойно. И сборные других возрастов смотрятся неплохо.

Стадионы. Их много построили, инфраструктура сейчас на должном уровне.

Клубы. Из на низовом уровне (ПФЛ) становится все меньше. Часто какие-то команды не хотят повышения в классе. Это – показатель? Считаю, да.

Детский футбол. Есть хорошая идея создания региональных центров подготовки футболистов. Но мы подавали заявку шесть лет назад, и ее только недавно рассмотрели. Но новые стандарты – лучше, чем были прежде. Они позволяют шагнуть вперед.

Региональные федерации. Здесь, как мне кажется у нас стагнация. Ничего не происходит. Критериев для оценки деятельности нет.

Выводы: Россия доказала, что мы – футбольная страна и у нас хорошие болельщики. Появилась достойная инфраструктура. Теперь нужно сделать так, чтобы это все не рухнуло, а начало приносить пользу.

- Как обстоят дела в регионах?

- Очень важно заниматься развитием футбола на местах. Мы в Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве между нашей федерацией футбола, администрацией области, Министерством спорта России и Российским футбольным союзом. Оно достаточно конкретное, там четко расписано: кто чем занимается. Считаю, что у каждого региона должна быть такая программа, подписанная местными администрацией и федерацией футбола, а также РФС. Это – плановая реальная работа.

К сожалению, так не везде. Возможно, из-за того, что региональные федерации возглавляют судьи, депутаты, чиновники, для которых эта работа не является основной.

В РФС, кстати, нет постоянно действующей структуры или чиновника, который отвечает за развитие регионов. Есть совет регионов, но он – общественный. Считаю, что в ближайшие пять лет нужно плотно заняться развитием футбола на местах, обучать людей. Новый президент РФС должен посетить все субъекты Российской Федерации.

Еще важный момент. В исполкоме РФС нет человека, который отвечал бы за работу с болельщиками, а также представителя детской футбольной лиги.

«ПРЕЗИДЕНТ РФС ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬСЯ В ФУТБОЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ»

- Против Дюкова у вас были шансы?

- С точки зрения должностей и ресурсов это – очень весомая фигура. Адекватная тем задачам, которые стоят перед российским футболом. Победить, конечно, будет трудно. Но здесь – не битва личностей. Мое выдвижение – попытка сделать так, чтобы люди услышали, как обстоят дела на местах. А это – шанс, чтобы заняться развитием футбола в регионах.

- Теперь, когда Александр Дюков остался единственным кандидатом, он наверняка станет новым президентом РФС. Нужно ли ему переезжать в Москву, забывать, чем занимался раньше (Дюков – председатель совета директоров ФК «Зенит» и генеральный директор ПАО «Газпром нефть») и погружаться в футбольные заботы?

- Однозначно. Вот Виталий Леонтьевич Мутко был полностью погружен в футбольные вопросы. Он ставил задачи и сам их выполнял. А кто-то, не буду называть фамилии, делал все ноимнально. У него и не получилось.

- Команда менеджеров-помощников не справится?

- Нет. Так не бывает - руководитель находится где-то, а команда работает – и не должно быть. Но, конечно, в помощники нужно набирать больших профессионалов.

«НУЖНО ПОДНЯТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ»

- Вы же выдвигались на должность президента РФС…

- Да, в 2010 году. Кандидатами кроме меня были Алишер Аминов и Сергей Фурсенко. С Сергеем Александровичем мы встречались в Москве и Нижнем Новгороде. Было заметны его сила, желание работать, целеустремленность. У Фурсенко была конкретная цель – сделать сборную России чемпионом мира. После общения я решил снять свою кандидатуру в его пользу. Почему не все его идеи воплотились в жизнь, не знаю.

- Что тогда говорили коллеги?

- Отзывы были в целом положительные. Но тогда у меня был небольшой опыт – всего 3-4 года работы в футбольной отрасли.

- Есть мнение, что Кузьмин выдвигается, чтобы пропиарить себя и попасть в высшие эшелоны футбольной власти. Как прокомменируете?

- После той конференции 2010 года очень уважаемый многими Вячеслав Иванович Колосков сказал, что я представил хорошую программу. Футбольная общественность знает Сергея Кузьмина. У меня есть своя позиция, я постоянно выступаю на конференциях. По работе в должности министра спорта Ульяновской области достаточно известен. И девять лет назад и сейчас моя задача – поднять проблемные вопросы и совместными усилиями найти варианты решения. Конференция РФС - хорошая площадка, ведь на ней будут присутствовать и представители Министерства спорта РФ, и депутаты Госдумы, политики. Я чувствую ответственность за свои слова и дела перед футбольным сообществом.

P.S. Когда интервью было готово, пришла новость, что избирательный комитет РФС, рассмотрев поступившие от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов документы, на зарегистрировал Сергея Кузьмина в качестве кандидата на пост президента РФС на выборы 22 февраля 2019 года. Корреспондент «Советского спорта» набрал номер Сергея:

- По какой причине не приняли документы?

- Я не знаю. Может быть, что-то неправильно оформили, все-таки меня выдвинули пять членов РФС. Ульяновская областная федерация футбола точно все сделала правильно. Я с уважением и пониманием отношусь к решению избиркома. Знаю, что там работают профессионалы своего дела, и если они нашли нарушения в подаче документов, значит так оно и есть.

- Может быть, вас боятся и таким образом «устраняют» конкурентов?

- Вы сами в это верите?

- Нет.

- Вот и я не верю. Наоборот, РФС было бы выгодно проводить альтернативные выборы.

- Планируете выступить на конференции РФС?

- Хочу обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить.