Колхоз на Лазурном берегу. «Монако» и «Ницца» – боль, между Анри и Виейра ничья

Футбол 16 января 2019 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Сколько же еще нужно выучить легендам «Арсенала» и сборной Франции.

Потенциально, по вывеске, матч просто топ. Даже «Луи II» солидно заполнился по этому поводу. Хотя обычно болельщиков мало даже на матчах против элиты. А вы бы не хотели побывать на игре, где командами управляют Тьерри Анри и Патрик Виейра. Даже если вы не болельщик «Арсенала» или сборной Франции, вам скорее всего было бы интересно.

«Монако» должен был выкладываться. Выхода другого не было. Монегаски застряли на дне турнирной таблицы, вторая часть сезона просто обязана стать спасительной. По этому поводу уже потекли трансферы, купили Сеска Фабрегаса и Налдо, взяли в аренду Миши Батшуайи. Головину, Тилемансу и остальным в такой ситуации должно стать немного лучше.

У «Ниццы» все не так прозаично. Сосед по Лазурному берегу чувствует себя получше, команда трется в середине таблицы, но в случае победы могла бы стать пятой. Воодушевленные болельщики феерично прошли по Монако, чуть не сожгли пару автомобилей и на протяжении всей игры вели себя громче хозяев.

ВИДЕОПОВТОРЫ В ДЕЙСТВИИ

Судья стал одним из главных лиц в этой встрече. Он трижды бегал смотреть видеоповторы, потому что сомневался в правильности своих решений. Или же ему подсказывали ассистенты. Сперва рефери пересмотрел эпизод с желтой карточкой защитнику Исану Сако. Молодой парень в конце первого тайма бросился в подкат и чуть не убил оппонента. В итоге после просмотра повтора арбитр ужесточил наказание и убрал буяна с поля.

Во втором тайме видеоповторы остались такими же судьбоносными. Сначала на 50-й минуте благодаря им и системе взятия ворот был зафиксирован гол «Монако» с углового, а затем на 74-й с помощью VAR рефери поставил пенальти в ворота Диего Бенальо. Швейцарец отбил и по сути спас ничью для своей команды. Анри выдохнул.

ГОЛОВИН, ГОЛЫ, СКУКОТА

Вообще это больше походило на антифутбол. Какие-то узколобые комбинации, все слишком просто. Будто кто-то играет в настольный футбол и елозит пластиковыми человечками во все стороны. Колхоз, как сказал бы Роман Широков. Но голы все-таки были. В первом случае точно из-за ужасного качества футбола. «Ницца» вообще ничего не создала в первом тайме, а заигравшийся пацан Аллан Сен-Максимен воспользовался медлительностью Жемерсона, отнял защитника мяча, обокрал его и забил.

Головин выглядел неплохо, но не супер. Сегодня Тилеманс играл на месте Фабрегаса и было заметно, что Александру не хватает партнера покруче. Юри конечно такой же молодой и перспективный, как тот же Мусса Силла, но Головин-то уже как футболист сформировался. Они неплохо комбинировали в середине, россиянин часто сваливался на левый фланг и обострял, но либо от партнеров отлетало как от сухой древесины либо в нужные зоны никто не подключался.

За «Монако» и «Ниццей» можно было не смотреть. Со стадиона или по телевизору – вообще не имеет значения. Качества футбола не ищите, его не было. Анри точно потребуется время, чтобы встроить в свой футбол (если он у него есть) новичков и наконец оторваться от дна. Для «Ниццы» же этот матч нельзя считать обычным, скорее команда выглядела хуже обычного. А вот «Монако» не изменил себе. Хотя нет, изменил. В этот раз пенальти получилось отбить и не сгореть в концовке. Ничья 1:1.

«Монако» – «Ницца» – 1:1 (0:1)

Голы: Бадьяшиль, 50 – Сен-Максимен, 30

Незабитый пенальти: Сен-Максимен, 77

«Монако»: Бенальо, Хенрихс (Сидибе, 70), Жемерсон, Бадьяшиль, Серрано, Глик, Головин (Йоветич, 79), Тилеманс, Силла (Фалькао, 71), Аит-Беннассер, Рони Лопеш

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Бюрне, Жалле, Сако, Сипрьен, Сен-Максимен (Макенго, 84), Вальтер (Данило, 79), Тамез (Коли, 90), Атталь

Предупреждения: Жалле, 37. Серрано, 60. Данте, 61. Фалькао, 90+5

Удаление: Сако, 45