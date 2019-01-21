Сафонов: «Спартак» привел Еременко в кондиции и бесплатно отдал в «Ростов»

Футбол 21 января 2019 09:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Агент Алексей Сафонов – о трансферном рынке России, Романе Еременко в «Ростове», будущем Федора Кудряшова и перспективах Дзюбы в «Эвертоне».

«КОГДА КЛУБ БЮДЖЕТНЫЙ, ВСЕГДА ЕСТЬ СОБЛАЗН ПОДЗАРАБОТАТЬ»

– Нынешней зимой многие российские клубы расстаются с футболистами через разрыв контракта. Видите ли вы такую тенденцию, и чем она вызвана?

– Футбол встроен в экономическую модель, поэтому финансовый кризис не мог обойти его стороной. Клуб подписал высокооплачиваемого футболиста. Это значит, что футболист должен соблюдать режим, вовремя приходить на тренировку, участвовать в матчах и т.д. Клуб, в свою очередь, обязуется платить ему зарплату, премиальные и прочее. Но ситуации возникают разные.

Например, «Рубин» сейчас отпускает игроков и набирает новых. В клубе думали, что будет много спонсоров, но прогадали, а Республика Татарстан, видимо, решила, что у нее есть другие проекты, тот же хоккей. Все-таки футбольный клуб – это дорогостоящая игрушка. В итоге «Рубину» не хватает финансов, и единственный выход – облегчить зарплатную ведомость и по возможности продать, кого получится.

В Европе давно есть клубы-доноры. В России многие клубы тоже рано или поздно придут к тому, что надо доводить игроков до определенного уровня и продавать.

– Если российские клубы расторгают контракты игроков вместо того, чтобы продать их, не означает ли это, что они переплачивают и тем, кто футболистам?

– Любой футболист имеет право разорвать контракт в том случае, если задержки превышают один месяц. В «Рубине» ребята просто давали результат, поэтому доиграли до конца года, а потом стали думать, как решать свои проблемы – у одних кредиты, у других – семьи. No money – no football. Альтруистов нет.

Поэтому к футболистам здесь вопросов нет, только к менеджерам клубов. Считаю, что они – самое слабое звено в российских клубах. Когда клуб бюджетный, всегда есть соблазн подзаработать. В частном клубе такого не происходит. Сергей Галицкий в «Краснодаре» считает каждую копейку и не переплачивает на трансферном рынке. Поэтому у «Краснодара» бесплатного оттока игроков нет.

Когда вкладываешь свои деньги, всегда расходуешь их максимально эффективно. Какое соотношение «цена – качество» в ЦСКА? Евгений Гинер ни за кого не переплачивает. В итоге затраты у ЦСКА намного меньше, чем у того же «Спартака».

«ОТЕЦ ЕРЕМЕНКО ИГРАЛ В РОСТОВЕ, И У НЕГО ДОЛЖНО ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ»

– «Спартак» расстался с целой группой футболистов (Ивелин Попов, Александр Самедов, Роман Еременко, Марко Петкович). Все ли решения логичны?

– Главный тренер отвечает за результат, ему и решать. Считаю, что Еременко во второй части чемпионата покажет, что он классный игрок. Не стоило торопиться его списывать. История Аяза Гулиева и Зелимхана Бакаева показывает, что менеджмент «Спартака» периодически совершает ошибки.

– Разве когда молодые футболисты продаются, не прописывается обратная сумма выкупа?

– Это разговоры для журналистов. Объясню на пальцах. Допустим, «Спартака» есть право выкупа, и он решил им воспользоваться. Сумма – 2 млн евро. И тут появляется агент и говорит: «Дайте еще 1 млн евро мне». «Спартак» скажет: «Почему это? Мы не дадим». Но футболе не как в хоккее – чтобы переход состоялся, клубы должны подписать трансферный лист, а футболист – личный контракт. Агент повлияет на игрока, и он откажется возвращаться.

Поэтому реальная сумма при обратном трансфере выше, а пункт о выкупе – просто чтобы не говорили, что игрока прозевали и прочее.

*****

*****

– То есть в России это не практикуется?

– Не знаю всех тонкостей, но предполагаю, что помимо денег за Гулиева «Ростову» наверняка были еще какие-то агентские, а у игрока – подъемные. Но это касается не только Гулиева, но и любого футболиста. Можете сами вспомнить, как Поль Погба в 2012 году уходил из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» бесплатно, а обратно спустя четыре года вернулся за €105 млн. Так что такое происходит не только в России.

– Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом». Не мелковат ли для него масштаб задач, стоящих перед клубом?

– Он поиграл киевском «Динамо», приносил пользу в ЦСКА, провел прекрасные годы в «Рубине». Где-то оступился, и теперь ему есть, что доказывать. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Возраст позволяет, а по уровню интеллекта и техники он – один из самых ярких игроков нашего чемпионата.

В него надо поверить. Думаю, у Валерия Карпина, тяготеющего к атакующей игре, у Еременко должно получиться. К слову, у него и отец играл в Ростове. Город это футбольный, атмосфера на стадионе отличная – есть все для того, чтобы футболист получал удовольствие от игры.

Получается, что «Спартак» его в кондиции привел и бесплатно отдал «Ростову». Этот момент мне не совсем понятен.

«ТОЛЬКО В РОССИИ СТОРУБЛЕВОГО ИГРОКА ПОКУПАЮТ ЗА 300 РУБЛЕЙ»

– Сразу три спартаковца оказались в «Крыльях Советов». Чего ждете весной от самарцев?

– Мне импонирует работа Миодрага Божовича. Тренеры по-разному управляют командой – есть диктаторы, есть демократы, скажем так. При Олеге Романцеве некоторые футболисты «Спартака» боялись к нему зайти, так что для тренеров не обязательно, чтобы футболисты их любили. Но Божовича любят, он для игроков свой. Знает, где надо немного отпустить, где, наоборот, закрутить.

У меня в Самаре играет Сергей Рыжиков. Он рассказывал, что в коллективе прекрасная атмосфера, и он получает удовольствие от тренировок. Божович поддерживает внутренний микроклимат, никогда не свалит на игрока вину за неудачу. Футболисты приходят не как на работу, а по-настоящему получают удовольствие от того, что находятся вместе.

Те же Александр Самедов и Артем Тимофеев – футболисты хорошего уровня и вполне могут помочь команде побороться за место в восьмерке. Не так уж сильно они отстают в турнирной таблице от «Ахмата» (шесть очков – прим. ред.).

– В Европе вскоре закроется трансферное окно, а у нас только откроется. Влияет ли это как-нибудь на российский трансферный рынок или трансферную политику наших клубов?

– В чемпионате России почти нет футболистов, которые были бы интересны в Европе. Игорь Акинфеев, понятно, никуда не поедет. Молодые парни вроде армейца Ильзата Ахметова только пришли, их никто продавать не собирается. Из россиян остаются только Роман Зобнин и Далер Кузяев. Поэтому европейский трансферный рынок на российский влияет, а российский на европейский – нет.

Иностранцы в первую очередь хотят заскочить в хороший европейский клуб и до последнего ждут, сложится ли, а к нам едут в основном из-за хороших финансовых условий – высоких окладов, низких налогов. Когда игроку не удается перейти в европейский клуб, он рассматривает остальные варианты. Так в свое время приезжали Халк и Аксель Витсель.

– То есть после закрытия трансферного окна 31 января «Зениту» будет проще выкупить у «Спортинга» Маркоса Акунью?

– Думаю, что проще. Наверняка и он сказал своему агенту подыскать ему клуб в топ-5 европейских чемпионатов, и когда поймет, что не получилось, у него останется два варианта – остаться в «Спортинге» за условный €1 млн годовых или поехать в «Зенит», где могут и €3 млн евро зарплаты насыпать.

Футбол – это бизнес. «Спортингу» выгодно продать игрока за €20 млн и взять на его место двоих. Один из них выстрелит и вновь будет выгодно продан.

– А цена на Акунью после 31 января упадет?

– В этом отношении у нас очень своеобразный трансферный рынок, и у меня много вопросов к менеджерам наших клубов. Думаю, что цена не упадет. Конечно, в Европе тоже бывает, что футболист стоит €18 млн, а его покупают за €20 млн, но только в России сторублевого игрока покупают за 300 рублей. Почему такое происходит? Значит, здесь есть чьи-то интересы – менеджмента или третьего лица.

«ТАКИЕ БОЙЦЫ, КАК КУДРЯШОВ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОЙ КОМАНДЕ»

– Оказался без контракта Федор Кудряшов. Какие клубы реально могут его взять?

– Кудряшов футболист сборной России, он обязательно найдет себе клуб. В апреле ему исполняется 32 года, возраст далеко не критичный. Недаром пошли разговоры о том, что он может уехать в Турцию или подписать контракт с «Краснодаром».

«Быкам» он мог бы здорово помочь. У него есть дух победителя, характер бойца, а «горожанам» частенько не хватает уверенности в себе. Уж если ветеран бьется и стелется в подкатах, как молодой не добежит? Это даже с педагогической точки зрения ценное приобретение. Сейчас в Краснодаре на такие роли выходит Юрий Газинский, до него был Андреас Гранквист. Такие лидеры должны быть во всех командах.

– Слева у «Краснодара» хорошо действует Кристиан Рамирес.

– Кудряшову по силам вытеснить его из основы. К тому же появились разговоры о том, что эквадорца хотят несколько клубов, в том числе «Зенит».

– Макеев последние полгода провел в ФНЛ, играя за «Сочи». Каковы его перспективы вернуться в РПЛ?

– В «Сочи» я его не видел, но знаю его, как крепкого защитника, который может сыграть в обороне на любой позиции – в центре и на обоих флангах, а при необходимости и крайнего полузащитника. За «Спартак» он провел чуть ли не больше всех игр. Думаю, Макеев последнего слова в РПЛ не сказал и может помочь нескольким клубам.

*****

*****

– Как быть Чернову и Окриашвили?

– Сложнее всего судить об Окриашвили. Он техничный, хороший полузащитник, но хрустальный. У него судьба Джано – все вроде есть, а заиграть никак не может.

Чернов же попал в «Зенит», где сверхвысокая конкуренция, поэтому не задержался. Но по уровню мастерства и возрасту еще вполне может поиграть в РПЛ в любой хорошей команде.

– Как комплектоваться «Анжи», у которого нет ни денег, ни возможности дозаявить игроков?

– Пока «Анжи» не снимут запрет на регистрацию игроков, они смогут комплектоваться только своими воспитанниками. Другого не дано. Сниматься команда не собирается, а для молодых это все равно опыт.

– А российскому футболу нужно, чтобы «Анжи» доиграл сезон? Не проще ли сняться и никого не мучить?

– Во-первых, если снимается клуб, ломаются календарь и график подготовки. У нас недельный цикл между матчами в чемпионате, а если игру отменить, получится, что клуб две недели не играет, и футболисты теряют игровой тонус.

Во-вторых, если бы «Анжи» снялся до конца первого круга, все результаты матчей с его участием были бы аннулированы. Это было бы некрасиво, ведь махачкалинцы сыграли эти матчи и отобрали очки у «Зенита», «Урала», «Динамо», «Енисея», «Рубина» и «Уфы». Получилась бы чехарда – сегодня ты на пятом месте, затем соперникам отдали очки, и завтра ты уже за пределами первой восьмерки. Это было бы неправильно.

В-третьих, РПЛ подписывал контракт с телевидением на показ определенного количества матчей, за это заплачено какое-то количество денег. А получится, что одна из сторон свою обязанность не выполняет.

Ну, и болельщиков чисто по-человечески жалко.

«ЭВЕРТОН» – ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЗЮБЫ УЕХАТЬ В ЕВРОПУ»

– Как оцените вероятность отъезда из «Зенита» Леандро Паредеса?

– Не удивлюсь.

– Зачем Паредес «ПСЖ» или «Челси»?

– Сложный вопрос. В свое время были сомнения по Акселю Витселю, который уехал из России в Китай, но вот он в Дортмунде, доказывает свой уровень и забивает победные мячи. В топ-клубах есть скаутские службы, которые годами смотрят игроков, высчитывают риски. У них редко бывает, как у нас – ой, трое-пятеро не заиграли. Там деньги умеют считать.

– Видите ли вы Артема Дзюбу в «Эвертоне»?

– Думаю, денег он в России заработал достаточно, а «Эвертон» – та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков. И там всегда нормально принимали иностранцев.

– Для сборной России предпочтительнее было бы, чтобы Дзюба попытал счастья или остался в «Зените»?

– Это его последний шанс уехать в Европу. Всегда уважаю хоккеистов, которые уезжают в НХЛ даже на меньшие деньги, чем в КХЛ, и не понимаю тех, кто от таких предложений отказывается. Это ведь вершина, хоккейная Мекка. Некоторые готовы бесплатно ехать туда играть, поэтому не понимаю тех, кто имеет шанс и не пытается воспользоваться им.

То же самое НБА в баскетболе и АПЛ в футболе. Пусть у тебя даже не получится, но ты хотя бы для себя окунешься в атмосферу настоящей футбольной Англии – футбол самого высокого уровня раз в три-четыре дня, прекрасные поля, великолепная поддержка на трибунах. Эти впечатления не купить ни за какие деньги.