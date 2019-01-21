Ну и? Адриано и Глушаков спасли «Спартак» в игре с «Ростовом»

Футбол 21 января 2019 21:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Спартак» в драматичном стартовом матче предсезонного турнира в компенсированное время вырвал победу у «Ростова».

Стартовал турнир с участием четырех российских клубов: «Спартака», «Ростова», «Зенита» и «Локомотива». В первом матче сошлись красно-белые и ростовчане.

Гулиев и Умаров – новый центр «Спартака»? Пока неубедительный

В воротах «Спартака» Александру Максименко альтернативы не было, Артем Ребров и Александр Селихов по состоянию здоровья не смогли помочь партнерам. Ребров вообще только перенес операцию на правом плечевом суставе. Футболисты поддержали Реброва, выйдя на игру в футболках с надписями в поддержку своего голкипера.

Линия обороны москвичей максимально приближена к идеальной, если не считать давно выбывшего Самюэля Жиго. На флангах с первых минут вышли Айртон и Николай Рассказов, в центре – Георгий Джикия и Илья Кутепов.

А вот в средней линии «Спартака» пока много экспериментов. Роман Зобнин получил отдых и в заявку не попал, Денис Глушаков начал игру на скамейке запасных, а в центре появились молодые Аяз Гулиев и Наиль Умяров. За эту зону в игре подопечных Олега Кононова наиболее боязно. Гулиев и Умяров парни, конечно, талантливые, но сыгранности, опыта и мастерства, особенно в обороне, им явно не хватает. Это было заметно еще по встрече москвичей с ташкентским «Локомотивом».

На флангах полузащиты привыкаем к Александру Ташаеву и Лоренсо Мельгарехо. Ташаев классно провел предыдущую игру, забил отличный мяч и заработал пенальти. Осенью он появлялся в основном справа, а зимой Кононов перевел его на противоположный фланг. Для наставника очень важно, чтобы его фланговые футболисты могли сместиться в центр, освободив фланг для подключившегося защитника. Поэтому правша Ташаев играет слева, а левша Мельгарехо – справа.

В нападении в отсутствие получившего повреждение Зе Луиша вышли Луис Адриано и Педро Роша. Схема при Кононове классическая – 4-4-2.

«Ростов»: без Еременко, но с Новосельцевым

Что до «Ростова», то его состав изменился не так значительно. В центре обороны появился Иван Новосельцев, принадлежащий пока еще «Зениту». За ростовчан, если не случится эксцесса, до конца сезона он будет выступать на правах аренды. Его партнером предсказуемо стал Сверрир Ингасон. Исландца сватают в «Краснодар», «Зенит» и ПАОК, но пока он находится в расположении ростовчан.

Также отметим, что справа традиционно действовал Сергей Паршивлюк, слева – Константин Плиев. Заметные изменения претерпела средняя линия команды Валерия Карпина, где с первых минут вышли Артем Щадин, Бактийор Зайнутдинов, Александр Гулевский и куда более привычные болельщицкому глазу Александр Гацкан и Александр Зуев. А вот Роман Еременко, сменивший нынешней зимой как раз «Спартак» на «Ростов», не попал даже в заявку. По словам Карпина, он только присоединился к команде и провел всего три дня, поэтому получит свой шанс не ранее 25 января в игре с «Локомотивом».

Не мог помочь одноклубникам и Эльдор Шомуродов, бившийся в это время со сборной Узбекистана против Австралии за выход в четвертьфинал Кубка Азии. К сожалению, неудачно – «соккеруз» оказались точнее в серии послематчевых пенальти. Из пары Видар Кьяртанссон – Бьорн Сигурдарсон Карпин выбрал первого и не сказать, что угадал?

Это не романцевский футбол

Итак, что мы увидели в этой игре?

Обе команды показали очень хорошее движение, особенно с учетом того факта, что они всего дней 10 назад вышли из отпуска. Пожалуй, с обеих сторон было многовато брака, но тренерская рука в игре команд чувствуется. «Спартак» заметно стремится владеть мячом и атаковать большими силами, но пока очень многое делается невпопад. Оно и неудивительно, если учесть, что на осеннем отрезке сезона никто из четверки полузащитников не был игроком основы красно-белых.

Лучше других смотрится Ташаев. Первые полгода в «Спартаке» для него выдались далеко не такими, как он ожидал, но с приходом Кононова 24-летний полузащитник получил шанс и пока пользуется им сполна.

Довольно прилично смотрелся Луис Адриано. Бразилец действовал на острие, цеплялся за мяч и, обокрав Сергея Песьякова на линии штрафной, создал стопроцентный момент для Роши, но тот умудрился попасть в бросившегося под удар оппонента. Поистине убойный момент! Непонятно, зачем в такой ситуации вратарь пошел в обводку. Паршивлюка Карпин критиковал и за куда менее рискованные поступки.

Ростовчане тоже четко представляют, какой игры ждет от них главный тренер. Она более быстрая, резкая и вертикальная. Лучшим примером тому забитый мяч. Умяров завис на чужой половине поля, потерял мяч и привез контратаку. В один пас мяч был доставлен Кьяртанссону, и он с двумя партнерами вывалился на двоих защитников красно-белых. Исландец воспользовался маневром разбежавшихся по флангам защитников и не стал ни с кем делиться мячом, а вместо этого из штрафного полукруга зряче уложил мяч в угол ворот Максименко.

Адриано и Глушаков перевернули игру

В перерыве наставники команд сделали полтора десятка на двоих, практически полностью поменяв действующих лиц. Из атакующих игроков «Спартака» остался только Адриано, бывший лучшим в составе своей команды в первые 45 минут. У москвичей заслуживают упоминания Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Софьян Ханни. У ростовчан отметим выход Алексея Ионова, Дмитрия Скопинцева и 18-летнего Михаила Михайловича Осинова, сына того самого Осинова, который провел за желто-синих более двух сотен матчей в 2001-2009 годах.

Матчу пошло на пользу, что большинство замен были сделаны в перерыве. Нередко вторые таймы товарищеских матчей страдают именно от того, что футболистов меняют по его ходу, отчего игра разбивается на отрезки и сбивается ее ритм. В данном случае этого недостатка удалось избежать, и команды показали достаточно цельный футбол.

«Спартак» после перерыва завладел мячом и стал раскачивать оборону соперника. Атакующие футболисты активно менялись позициями и довольно быстро закружили защитникам голову. Михаил Игнатов получил от Ханни передачу в штрафной и был сбит. Пенальти уверенно реализовал вновь поменявший одну стильную прическу на другую Адриано. Данный момент показателен тем, что он демонстрирует именно то, чего хочет от своих футболистов Кононов – постоянного движения, активных перемещений и смен позиций.

После забитого мяча игра не изменилась. Москвичи прижали соперника к воротам, нечасто давая перевести мяч на свою половину поля, но моментов практически не создавали. Пожалуй, только Георгий Мелкадзе имел реальную возможность вывести свою команду вперед, но с нескольких метров не смог переиграть Песьякова, да Максим Глушенков растерялся на углу вратарской.

В своей штрафной Мелкадзе тоже действовал не лучшим образом и привез пенальти, затолкав оппонента руками при подаче углового. Алексей Ионов проиграл дуэль Максименко, а в ответной атаке Глушаков завершил атаку из центра штрафной, чем спас красно-белых от серии послематчевых пенальти. Как-то теперь спартаковский болельщики будут встречать своего опального капитана?

Несмотря на товарищеский характер, встреча изобиловала жесткими стыками. Несколько раз футболисты оказывались на газоне. В результате одного из столкновений Мацей Вилюш повредил колено, не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

«Спартак» - «Ростов» - 2:1 (0:1)

Голы: Кьяртанссон, 40 – 0:1. Адриано, 58 – с пенальти – 1:1. Глушаков, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Маслов, 70), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Адриано (Глушенков, 70), Роша (Мелкадзе, 46).

«Ростов» (первый тайм): Песьяков, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Паршивлюк, Щадин, Гацкан, Зайнутдинов, Гулевский, Зуев, Кьяртанссон.

«Ростов» (второй тайм): Песьяков, Осинов, Хаджикадунич, Вилюш, Логашов, Скопинцев, Трошечкин, Глебов, Салетрос, Ионов, Сигурдарсон.

Нереализованный пенальти: Ионов, 90 (вратарь).

Предупреждение: Гулиев, 27.