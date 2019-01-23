В бундеслиге больше всех забивает серб из «Айнтрахта». Мы собрали 8 фактов (и видео) о нем

Футбол 23 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Лука Йович продолжает лидировать в гонке бомбардиров бундеслиги. Рассказываем, кто этот парень и почему он крут.

Когда последний раз лучшим бомбардиром бундеслиги становился представитель франкфуртского «Айнтрахта»? В сезоне-2014/15 им стал легендарный для клуба Александр Майер, ныне выступающий за «Санкт-Паули». Еще раньше – лишь в сезоне-1993/94 – ганец Тони Йебоа. В общем, уступает «Айнтрахт» в гонке своим более именитым соперникам. Но в этом году мы с вами рискуем увидеть нового самого забивного нападающего как раз из франкфуртского клуба.

21-летний серб Лука Йович уже наколотил 13 мячей чуть более, чем за половину чемпионата. Удивительно, но он пока обходит и Пако Алькасера (12), и Марко Ройса (11), и Роберта Левандовски (11), и Тимо Вернера (11). Добавьте к этому три голевые передачи, а заодно всего лишь 83 минуты, которые необходимы Йовичу, чтобы поразить ворота соперника.

Молодой сербский форвард пришел в «Айнтрахт» летом 2017 года в аренду из «Бенфики» и немецкому клубу уже пора задуматься о выкупе игрока, ведь его трансферная стоимость выросла за год с 2 млн евро до 40 млн евро. Такой талант упускать Франкфурту никак нельзя, если они хотят продолжить борьбу за еврокубки и стабильное выступление в них. Но на самом деле, Йович – этот юный сербский деревенский паренек – не так прост, как кажется. Его биография полна интереснейших фактов.

Факт 1

Свою футбольную карьеру Лука начинал в «Црвене Звезде», куда его пригласил еще в детстве Тома Миличевич. Получив шанс выйти в основном составе, Йович не заставил себя долго ждать и уже спустя три минуты после дебюта забил первый гол. На тот момент ему было 16 лет 5 месяцев и 5 дней. Таким образом Йович стал самым молодым автором гола в истории сербской «Црвены Звезды», побив рекорд Деяна Станковича.

Факт 2

Йовича мог перехватить главный враг «Црвены Звезды» – «Партизан». Клуб предлагал 200 евро в качестве зарплаты отцу мальчика. Но Йович-старший выбрал именно «Звезду». Красно-белые даже оплачивали приезд Луки на тренировки.

Факт 3

В сезоне-2013/14 Йович выиграл чемпионат Сербии вместе с «Црвеной Звездой», проведя лишь один матч в составе команды. Спустя два года его переманила португальская «Бенфика». Сербский нападающий вновь сыграл лишь один матч в сезоне-2015/16 и стал чемпионом Португалии.

Факт 4

По-настоящему Йович заявил о себе, забив сразу пять голов в одном матче в рамках бундеслиги. «Айнтрахт» просто уничтожил «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 7:1. Сам же серб стал самым молодым футболистом в бундеслиге, которому покорился пента-трик (также он стал 17-м в истории немецкого чемпионата и первым с 1977 года).

Факт 5

Своим кумиром Йович считает Радамеля Фалькао. «Мне очень нравится Фалькао. Его игра обоими ногами, головой. В каждом голевом моменте он выглядит просто фантастически. Я бы хотел быть хоть немного похожим на него», – говорил сербский нападающий в 2013 году. «Йович просто взорвет этот сезон. Он станет сербским Фалькао», – рассказывал директор «Црвены Звезды» Звездан Терцич в 2014-м. Так и случилось. Оба нападающих и правда очень похожи по своей манере игры.

Факт 6

Йович был брошен в самое пекло чемпионата мира по футболу в России, не сыграв в отборочном турнире ни единого матча. Правда, с нашей страной у него отдельные счеты. Или любовь. Тут уж, как кому больше нравится. Выступая за молодежную команду Сербии Йович забивал сборной России в Нижнем Новгороде. В итоге сербы группу выиграли, а вот россияне пролетели мимо Евро и Олимпиады.

Факт 7

Однажды Йовичу угрожали сломать ноги так, что «он сможет играть только в настольный теннис на инвалидной коляске». Злоумышленники шантажировали отца футболиста и требовали денег. Благодаря полицейским негодяев задержали, и Йович может продолжать спокойно штамповать голы.

Факт 8

Еще во времена выступления за «Црвену Звезду» Йовича авансом считали большим талантом. И все же этот парень действительно далеко пошел. Тогда в начале карьеры серба директор «Црвены» Звездан Терцич вручил Йовичу заветную футболку с номером «9». В «Звезде» это считается чуть ли не высшей наградой и признанием для нападающего. Сам Терцич прокомментировал это так: «Даже если бы в команду прям сейчас пришел Робин Ван Перси, то «девятка» осталась бы у Йовича».