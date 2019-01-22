«Локо» победил «Зенит». Четыре крутых гола, провал Лунева и хаос после перерыва

Футбол 22 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Локомотив» обыграл «Зенит» в товарищеском матче на предсезонном турнире со счетом 3:1.

ДО МАТЧА

Еще до начала матча Юрий Семин признался, что основной состав «Локомотива» проведет на поле только тайм из-за товарищеского характера встречи с «Зенитом». Вряд ли мысли Сергея Семака по этому поводу сильно отличались. Но в матчах между российскими клубами в межсезонье нет ничего плохого. Во-первых, у тренеров есть возможность экспериментировать. Во-вторых, резервные и молодые игроки могут проявить себя с новой стороны. В-третьих, на все это великолепие смотрит Станислав Черчесов и думает, кого же вызывать в сборную России для подготовки к мартовским матчам. Кроме того, на игру пришли несколько футболистов «Ростова».

В основе «Зенита» не оказалось Паредеса. Место в воротах занял Лунев, линию обороны составили Нету, Маммана, Анюков и Набиуллин. В опорной зоне оказались Краневиттер и Маркизио, чуть выше – Кузяев. Трио в атаке: Заболотный, Мак, Эрнани. Типичные 4-3-3.

У «Локомотива» с первых минут появились все сильнейшие с двумя исключениями. В старте не оказалось Рыбуса и Фернандеша. А так – типичная семинская схема 4-2-3-1 с Чорлукой и Кверквелией в центре обороны, Игнатьевым и Лысовым по краям, Денисовым и Крыховяком в опорной зоне, а также братьями Миранчуками и Жемалетдиновым под форвардом Смоловым.

Наш состав на #ЗенитЛоко.

Начнём игру в таком сочетании ✌🏼 pic.twitter.com/rvmbLfaXEx — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 января 2019 г.

ПРИВЕТ, ЛУНЕВ!

Первая половина тайма – обкатка, возвращение к футбольным кондициям и ощущению спортивной борьбы. Иными словами – скучно, пусто и почти не информативно. Единственное наблюдение – позиция Кузяева. Далер начал играть выше обычного, под нападающими, а Маркизио спустился в пару к Краневиттеру. Интересный, но не новый прием. Периодически Кузяев появлялся на позиции «десятки» при Роберто Манчини. Правда тогда Далер вообще играл где-то угодно, им затыкали дыры. Сейчас Семак возможно нашел ему новую позицию, либо просто наигрывает дополнительный вариант без Леандро Паредеса в середине.

У «Локомотива» никаких новшеств. Команда по-прежнему садилась в оборону в компактные 4-4-2, на скорости перестраивалась в 4-3-3, а позиционно раскрывалась в 4-2-3-1. Второй раз вспомнить о «Локо» заставил вратарь «Зенита» Андрей Лунев. На 35-й минуте Смолов вальяжно пробил издали, чтобы проверить реакцию вратаря. Лунев не смог поймать спокойно летящий по центру мяч, тот пролез сквозь перчатки и нырнул в сетку.

Следом через минуту «Зенит» пропустил еще, теперь уже по вине защиты. Сначала Нету по ошибке отпасовал Алексею Миранчуку, потом мяч достался Смолову, а тот уже перевел его второму Миранчуку. Антон не сближаясь с Анюковым с линии штрафной чуть левее центра хлестко с правой отправил мяч в дальний угол. Лунев не спас, да и не берутся такие. «Зенит» выглядел ватным, футболисты передвигались тяжело. Оно и понятно, питерцы возобновляют сезон на неделю раньше москвичей.

ГЕНИАЛЬНЫЙ МИРОНОВ И ФУТБОЛЬНЫЙ ХАОС

Футбол после перерыва во многом перестал быть цельным. Тренеры выпустили много молодежи и резервистов, а также лидеров вроде Дзюбы или Фернандеша. Практически сразу третий гол забил «Локомотив», сделал это свежий Миронов. 19-летний игрок воспользовался передачей с фланга от Тугарева и с лета красиво отправил мяч в дальнюю «девятку» Михаила Кержакова. Говорят, через пару лет Алексей будет железным игроком основы «Локомотива», он носит капитанскую повязку в «молодежке» с 17 лет.

Открытый футбол во втором тайме не оставил «Зенит» без гола. Питерцы могли забить несколько раз, но отличились только однажды. На 81-й минуте свежий Смольников выдал шикарный прострел на такого же свежего Ригони, аргентинец в касание пробил в пустой угол Коченкова. Породистый европейский гол. Ах если бы его еще забить в первом тайме, когда против тебя основа клуба, а не дублеры и молодежь.

Анализировать футбольный хаос после перерыва невозможно, реально опираться только на увиденное в первом тайме. Большое количество молодежи и резервистов никак не отражают реального положения вещей. Для зрителей и журналистов точно. Тренеры безусловно прониклись увиденным и совсем скоро уже сделают какие-то выводы. Возможно с первых минут в следующих матчах выйдет несколько юных футболистов, качественно отыгравшие отведенные им 45 минут.

«Зенит» – «Локомотив» – 1:3 (0:2)

Голы: Ригони, 82 – Смолов, 35; Ан. Миранчук, 36; Миронов, 51

1-й тайм:

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Кузяев, Мак, Заболотный.

«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

2-й тайм:

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Мевля, Маммана (Мусаев, 63), Терентьев (Жирков, 75), Шатов, Оздоев, Эрнани (Скроботов, 63), Дриусси, Ригони, Дзюба.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Лапшов, Михалик, Логинов, Тарасов, Баринов, Фернандеш (Лысов, 85), Миронов (Куликов, 81), Тугарев, Эдер.