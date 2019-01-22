Зенитовский балласт. Мальчишки Семина лучше взрослых Семака!

Футбол 22 января 2019 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о посвежевшем «Локо» и обмякшем «Зените».

Январский турнир получается занятным. Вроде и смотришь игры в легкую, на напрягая мозгов – но радикальные соображения все равно мелькают. Вот проиграл бы «Зенит» контрольный матч некоему китайскому клубу, а не «Локомотиву», мы бы, скорей всего, не напрягались с выводом: дескать, лидер премьер-лиги под нагрузкой, надо подождать, пока придет в себя.

Возможно, кстати говоря, что и «Зенит», и «Краснодар», сохранившиеся в Лиге Европы, в самом деле сейчас проходят более напряженный тренинг, чем другие наши команды. Иначе их суммарные 1:5 против «Локо» и «Базеля» сложно объяснить.

А в этом случае хотя бы понятен специфические характер и ход встречи в Катаре лидера с чемпионом: «Зенит» приступил к прицельной подготовке к «Фенербахче», а «Локо» пока целиться не в кого, вот и вышел он просто в охотку поиграть. Одним каждый шаг по полю давался с трудом, другие порхали, как бабочки, и жалили, как пчелы.

Но вот на этом месте – стоп. Каким бы тяжелым ни выглядел Питер, такого «Локо» за всю осень мы, пожалуй, не видели. Чтобы все делал в охотку, легко и складно. Неужели Юрий Палыч сделал в Новый год качественную перезагрузку команды? Он ведь и в предматчевом интервью бросил многозначительную фразу: мы-де теперь играем «от себя» – а это, согласитесь, что-то новенькое для «Локо». Выводов не делаем, но узелок на память завяжем.

Договорились они, что ли, Юрий Палыч с Сергеем Богданычем, о принципах ротации составов? Поступив так, чтобы не вышло чересчур принципиально – сначала условный первый локомотивский против резервного зенитовского, потом наоборот.

Но вот я, например, со своей зрительской позиции не сумел увернуться от радикального вывода: второй состав «Локо», с ватагой мальчишек, выглядел интереснее второго зенитовского, где сплошь зрелые мастера. Впрочем, слово «мастера» здесь придется взять в кавычки. Причем на предполагаемые нагрузки, перевариваемые командой Семака, это наблюдение не спишешь. Потому что и осенью из тех, кто играл в поле с «Локо» в первом тайме, разве что Кузяев был готов на серьезные дела. А значит, кадровый вопрос остается для «Зенита» наиострейшим. Хорошо, что надумали оперативно вернуть Ригони из итальянской аренды. Хорошо, что впервые после чемпионата мира удалось увидеть на поле Жиркова. Но по-прежнему в команде перебор, попросту говоря, балласта. И недобор личностей, способных определять игру. И не дело, если именно сейчас клуб расстанется с Паредесом.

И потом. Да, Питер играл подчеркнуто играл в спарринговом ключе, заметьте, – практически вовсе без фолов. Но, коли слегка напрячь память, мы видели ведь «Зенит» примерно таким обмякшим и в ряде календарных осенних матчей. И эти 1:3 от «Локо» стали в общем-то в один ряд с 2:4 от «Арсенала» и 1:2 от «Рубина», на чем он прервал в декабре свою кампанию в чемпионате…

Внося долю оптимизма, предположу: по сравнению с летней предсезонкой Семак счел нужным запастись на вторую часть сезона большей «физикой» – потому команду сейчас и поприжал. Но вот общекомандный запас мастерства вряд ли достаточен для успешных весенних сражений на двух фронтах. Скорее можно оказаться на щите и в чемпионате, и в Лиге Европы.