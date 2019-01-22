Сергей Гуренко: «Локомотив» подошел к игре более серьезно, чем «Зенит»

Футбол 22 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (3:1).

– Матч получился интересный. «Локомотив» более серьезно подошел к игре, чем «Зенит». Два тайма получились разные. В первой половине встречи железнодорожники высоко прессинговали, играли более агрессивно, а во второй – играли по результату. Быстро забили третий мяч и стали больше действовать от обороны, но так же компактно, пытались контратаковать. Но мне показалось, что немного не хватало свежести. Еще не тот уровень подготовки, чтобы после отбора проводить быстрые атаки.

– Все мячи у «Локомотива» получились очень красивыми. Какой вам больше понравился?

– Третий, который забил Миронов. Там была хорошая быстрая атака, вхождение из глубины и, конечно, исполнение.

– Удивлены, что «Зенит» слабо выглядел на фоне «Локомотива»?

– Не хочу говорить слабо или сильно. Это подготовительный период и каждая команда находится в разной степени готовности, кто-то под нагрузками. У каждого тренера свой стиль подготовки команды. Никто к этому турниру официально не готовится. Это просто один из этапов подготовки. Но то, что «Локомотив» подошел к игре очень ответственно, организовано, особенно в первом тайме, было видно. Футболисты высоко прессинговали. А во втором тайме поменялась структура игры, потому что команда стала вести 3:0 – это тоже один из моментов подготовки к чемпионату. Мы увидели хорошую интересную встречу. Это лучше, чем просто тренироваться. Всегда есть азарт выиграть турнир.

– Кто у «Локомотива» понравился?

– Играет всегда команда, поэтому не хочу кого-то выделять. Были и недочеты, особенно во втором тайме, когда «Зенит» создал два-три эпизода в штрафной площади.

– Первый мяч забил Федор Смолов. Сможет он весной прочно закрепиться в основном составе?

– Я думаю, болельщиков больше порадует, если он начнет забивать в официальных матчах и команда станет набирать очки. А если говорить о голе Смолова, там была больше ошибка вратаря. Но Феде надо больше и агрессивнее играть, чтобы появлялась уверенность. Он должен быть лидером «Локомотива», а не подыгрывающим футболистом.