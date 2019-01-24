Попов усилит «Ростов», но что команде Карпина делать с лимитом?

Футбол 24 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

«Советский спорт» – о переходе бывшего полузащитника «Спартака» в донской клуб.

ПОПОВ ВЫБРАЛ «РОСТОВ»

Попова «Ростов» «вел» с декабря. Еще тогда стало понятно, что он покинет «Спартак». Переговоры начались под конец года, но болгарин взял паузу на раздумье. Кроме этого, Ивелина звали в Китай. Турцию, «Динамо» и «Рубин». «Поднебесную» футболист отверг практически сразу. Деньги там предлагали хорошие деньги, но этот вариант Попов оставил на окончание карьеры, так как еще хочет поиграть на хорошем уровне. Из Турции конкретного предложения не последовало, а у «Рубина» просто-напросто нет денег, чтобы платить ему хорошую зарплату. В итоге до последнего на болгарина претендовали «Динамо» и «Ростов».

Почему же Попов все-таки едет на юг? Все просто. Желто-синие «перебили» предложение москвичей по зарплате, да и амбиций у них больше. «Ростов» всерьез рассчитывает на место в еврокубках по итогам сезона. Свою роль сыграл и традиционный разговор с Валерием Карпиным. Игровые качества Ивелина по душе главному тренеру команды.

В среду вечером Попов приехал в Катар на сбор «Ростова», а уже ночью подписал контракт на 2.5 года. СМИ уже сообщили, что игрок будет получать в новом клубе около миллиона евро в год. По сравнению со «Спартаком», зарплата футболиста упала более чем в два раза.

О СВЯЗКЕ ЕРЕМЕНКО-ПОПОВ

Сразу оговорим, что Попов и Роман Еременко – топ-игроки для «Ростова». Оба креативные, с хорошим ударом. У команды Карпина как раз были большие проблемы с «последним» пасом и завершением в первой части сезона и именно новички могут ее решить. Болельщики клуба тут же начали рассуждать о том, как они смогут комбинировать возле чужих штрафных. Без сомнения, мастера такого уровня что-нибудь придумают впереди, однако использовать их одновременно в центре полузащиты идея слишком авантюрная.

В своих прошлых командах Еременко и Попов были практически освобождены от работы в защите. В центре поля «чистили» другие игроки, а Ивелин и Роман занимались исключительно созиданием. В «Рубине» болгарин и вовсе действовал на позиции нападающего. У «Ростова» же в первой части сезона, ушедшие Аяз Гулиев и Артур Юсупов, были не так эффективны впереди, но при защите «садились» достаточно глубоко и при помощи Александра Гацкана часто «убивали» атаки соперника еще в зародыше.

Смогут ли Еременко и Попов перестроиться и на оборонительную работу – большой вопрос. На одном «разрушителе» Гацкане «Ростов» может часто проигрывать центр поля и подбор возле своей штрафной. Карпину придется серьезно «поломать» голову, чтобы уместить всех своих звезд на поле. Один из возможных ходов – использовать Попова в роли форварда.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИМИТОМ?

Другая проблема – лимит на легионеров. Ко второму сбору в составе «Ростова» оказалось 15 человек с иностранными паспортами. И если, например, в защите россиян команде хватает (вратари россияне, а по краям могут сыграть Сергей Паршивлюк и Дмитрий Скопинцев, в центре – Иван Новосельцев), то впереди выбор весьма ограничен. Да, есть Александр Трошечкин, Данил Глебов и Александр Зуев, но готовы ли первые двое полноценно заменить Гацкана? Сможет ли Зуев «рулить» атаками «Ростова», если будет действовать в центре поля «выше» остальных? На эти вопросы пока что ответить невозможно.

В атаке же одно из мест «железно» закрепляется за Алексеем Ионовым. А вот над выбором второго форварда Карпину придется думать. Бьорн Сигурдарсон, Элдор Шомуродов, Видар Кьяртанссон и тот же Ивелин Попов. Четыре футболиста на одну позицию – не много ли?

Впереди у «Ростова» ровно месяц подготовки до старта второй части сезона. Достаточно времени, чтобы придумать, как расставить всех футболистов на поле, а, может, похвастаться новым трансфером россиянина. В последнее время на Дону умеют приятно удивлять.