Бомбардир из ЦСКА и вундеркинд из Бразилии 4 варианта для замены Зе Луишу

Футбол 29 января 2019 15:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В случае продажи игрока сборной Кабо-Верде в Турцию, в «Спартаке» останется только один чистый форвард.

Судя по сообщениям сразу от нескольких источников, московский «Спартак» находится в процессе торгов по нападающему сборной Кабо-Верде Зе Луишу. Вернее, торгуется турецкий «Галатасарай», который направляет в Москву предложение за предложением. «Спартак» же пока занимается лишь тем, что эти предложения отвергает.

15 миллионов и ни центом меньше

Началось все с 7,5 млн евро, которые никак не устраивали «Спартак». Чуть ранее Леонид Федун четко дал понять, что Зе Луиша клуб продаст минимум за 15 млн евро. Все слова председателя совета директоров «Спартака» транслировались в турецкую прессу, но «Галатасарай» во вторник утром сделал очередную попытку – 11 млн евро. Вновь неудачно. Ожидается, что в среду турки направят в Москву депешу с предложением в 12-13 млн евро.

В «Спартаке» ждут варианта с 15 млн евро. Но даже такое предложение они теоретически могут отринуть, учитывая, что в клубе дефицит нападающих, а опция по выкупу в контракте Зе Луиша составляет 20 млн евро.

При этом, если верить источникам, «Галатасарай» в нарушение правил ФИФА соблазняет условиями личного контракта футболиста. Турки предлагают ему зарплату порядка 3,2 млн евро в год – на миллион больше, чем он имеет сейчас в «Спартаке».

В конечном итоге «Спартак» может получить либо демотивированного футболиста, либо будет вынужден поднимать зарплату. Чтобы избежать этих вариантов, нужно только продавать футболиста.

Если это произойдет, то в клубе останется лишь один чистый центральный нападающий – бразилец Луис Адриано. Понятно, что так дела не делаются и красно-белым понадобится замена.

ЗЕменительи

Какие-то варианты, если верить слухам, уже прорабатываются московским клубом, а какие-то по нашему мнению выглядят весьма перспективными. Мы собрали четыре варианта на замену Зе Луишу.

Фабиньо

Нет-нет-нет, это не тот Фабиньо, который летом ушел из «Монако» в «Ливерпуль» за сумасшедшие деньги. Да тот Фабиньо и не форвард вовсе. Этот Фабиньо – 19-летний нападающий бразильского «Сан-Паулу». Несмотря на достаточно приличный возраст по бразильским меркам, форвард еще не провели ни одного матча за взрослый клуб. Зато он засветился на уровне молодежных турниров. По информации бразильского журналиста Андре Эрнана, «Спартак» следит за игроком на протяжении года. В любом случае он – не прямая замена рослому Зе Луишу. Скорее Фабиньо – быстрый второй форвард с отличной техникой и неплохим ударом, а не столб для борьбы на втором этаже и постоянных забросов.

Кирилл Десподов

Ранее уже проскакивала информация, что «Спартак» следит за лучшим бомбардиром ЦСКА, но не российского, а софийского. 22-летнего форварда зовут Кирилл Десподов. В 22 матчах в этом сезоне он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Он оценивается в 2 млн евро, но болгарский клуб не согласится отпустить его менее, чем за 4 млн евро, если верить местным СМИ. Правда, изначально игрока армейского клуба ростом 179 сантиметров рассматривали как замену не громадному и прыгучему Зе, а мобильному и техничному Луису Адриано.

Сердар Азмун

Интересный вариант для «Спартака» - приобретение иранского форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. «Спартак» уже как-то проявлял интерес к игроку, когда тот выступал за «Ростов», но потом Курбан Бердыев вернулся в «Рубин» и футболист отправился к тренеру, который для него как второй отец. Сейчас «Рубин» испытывает серьезный финансовые затруднение и взял курс на расставание с дорогими и высокооплачиваемыми игроками. Скорее всего в течение полугода Сердар Азмун сменит прописку. Так почему бы ему не попробовать силы в российском топ-клубе? Игрока, который стал одной из главных звезд проходящего сейчас Кубка Азии в составе сборной Ирана, оценивают в 9,5 млн евро, но с «Рубином» наверняка можно будет и сторговаться.

Федор Смолов

Не секрет, что вариант с покупкой Федора Смолова в «Локомотив» - инициатива экс-президента клуба Ильи Геркуса – маркетинговый ход. Даже по комментариям в прессе было понятно, что главный тренер железнодорожников относился к этому трансферу как минимум со скепсисом, ведь Смолов – нападающий не его типа. В то же время «Спартак» до последнего торговался с «Краснодаром» за форварда и якобы даже предлагал за игрока 15 млн евро. По одной из версий препятствием тогда послужила напряженность в отношениях двух глав клубов, Леонида Федуна и Сергея Галицкого. По другой версии – вето на трансфер наложил Массимо Каррера. В любом случае, сейчас – идеальный вариант, чтобы вернуться к кандидатуре дважды лучшего бомбардира чемпионата России Федору Смолову.