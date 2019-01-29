«Галатасарай» увеличил предложение по Зе Луишу до 10 миллионов евро

Футбол 29 января 2019 07:13 Источник: Futbol Arena Автор: Липкин Антон

В Турции сообщают, что форвард готов покинуть «Спартак».

«Галатасарай» продолжает переговоры со «Спартаком» по переходу форварда Зе Луиша, сообщает Footbal Arena.

По информации источника, желто-красные увеличили предложение по трансферу 28-летнего форварда до десяти миллионов евро. При этом «Спартак» требует еще больше – 15 миллионов, однако клубы могут сойтись и на 13 миллионах. В то же время сам Зе Луиш дал положительный ответ на предложение из «Галатасарая», где ему предлагают контракт на 3,5 года с зарплатой в три миллиона евро.

Напомним, форвард сборной Кабо-Верде выступает за «Спартак» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча, 11 голов и одна голевая передача.