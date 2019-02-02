Игорю Шалимову – 50. Девять историй из жизни главного таланта российского футбола

Футбол 02 февраля 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

К юбилею выдающегося игрока и тренера «Советский спорт» вспоминает самые интересные моменты его жизни.

Брат привел

Стандартная история российского футболиста – это, когда родители приводят тебя в секцию. У Шалимова все было по-другому. Его футболистом сделал старший брат Павел. Именно он привел его на стадион «Алмаз» в 1976 году, когда мальчику было всего 7 лет. А уже через четыре года Шалимов учился в легендарной школе «Спартака», где Константин Бесков, смотря на него, говорил, что он – надежда советского футбола.

Никогда не играл в чемпионате России

Карьера игрока у Шалимова завершилась в 1999 году. Несмотря на это, в чемпионате России он не провел ни одного матча. Он выступал за «Спартак» лишь в чемпионате СССР, который и выиграл в 1989 году. Как только страна распалась, Шалимов стал одним из первых российских футболистов, потянувшихся на запад.

Лучший легионер серии А

Игорь взял итальянскую серию А приступом, с наскока. Кто бы мог подумать, что ему удастся выкарабкаться из скромной и затрапезной «Фоджи». За один сезон Шалимов не просто обратил на себя внимание, а стал лучшим иностранным футболистом в сезоне. Чтобы вы понимали, что это значит, достаточно будет сказать, что параллельно с Шалимовым в этот момент в «Наполи» играл великий и могучий Диего Марадона, а за «Милан» бегали Руд Гуллит и Марко ван Бастен.

Громкий трансфер

Не прошло и года после переезда из СССР, а Шалимова уже приглашают в один из трех итальянских грандов – в миланский «Интер». За российского игрока клуб заплатил 9,3 млн долларов. Это сейчас за такие деньги даже Педро Рошу не купишь, а тогда это был один из крупнейших трансферов в истории. За год до этого «Ювентус» купил Роберто Баджо из «Фиорентины» за 8 млн долларов и этот трансфер стал крупнейшим за всю историю футбола, а параллельно с Шалимовым в «Милан» переходил Жан-Пьер Папен за 10 млн долларов.

Выдавливали из «Интера»

Целый сезон в «Интере» Шалимов отыграл на ура, став одним из лучших. Однако дальше дела пошли не так хорошо. Дело в том, что клуб приобрел сразу двух голландцев, Денниса Бергкампа и Вима Йонка, у которых в контракте было прописано, что их на поле надо выпускать только вместе. А пока Шалимов был в России, на его позицию купили игрока «Удинезе» Франческо Дель Анно. Игорю предложили сгонять в аренду в «Удинезе», но он отказался и решил бороться за место в составе «Интера». На протяжении сезона он играл через раз, а в следующем сезоне и вовсе сел в запас и вынужден был уехать в аренду. Дальше был «Дуйсбург» вылетевший во вторую бундеслигу, швейцарский «Лугано» и все то же «Удинезе».

Тяжелая травма

Хорошо проявив себя в «Удинезе», игрок получил приглашение из «Болоньи», где он тоже играл неплохо. Мог бы вновь стать настоящей звездой, если бы не тяжелая травма – разрыв связок колена. Из-за нее Шалимов пропустил четыре месяца и очень долго набирал форму.

Допинг-скандал

После «Болоньи» Шалимов оказался в «Наполи». Имя громкое, но в 1999 году неаполитанский клуб был уже не тот, что раньше – он был обычным середняком серии А, который вскоре и вовсе вылетел в лигу пониже. Шалимов играл неплохо, но вынужден был завершить карьеру. Случился курьезный допинг-скандал. Игрок поехал в отпуск в Россию и попал в больницу с разрывом пищевода. Как уж это произошло, никто не знает, но врачи спасли игрока. Он приехал в Италию и провалил первый же допинг-тест. Оказалось, что среди лекарств, которыми его лечили, было что-то запрещенное. Никакие объяснения российского футболиста в Европе и слушать не стали.

Письмо четырнадцати

Пожалуй, самая громкая история в жизни Шалимова – легендарное «Письмо четырнадцати». Игорь выступил инициатором написания этого письма, так как был в тот момент капитаном сборной России. В письме 14 футболистов национальной команды требовали поменять главного требования и увеличить премиальные, а также предоставить команде нормальные по их мнению условия работы. Российский футбольный союз требования выполнить отказался, а игроки, не отозвавшие своих подписей, на долгое время были отлучены от сборной и на чемпионат мира 1994 года в США не поехали. Россия провалила турнир.

Модель Евгения

Из Италии в Россию Шалимов приехал, как футбольная суперзвезда. Его везде сопровождала настоящая фотомодель Евгения – супруга игрока. Правда, брак длился недолго. Если верить светским сплетням, девушка ушла от Шалимова, как только тот завершил карьеру и начал испытывать финансовые сложности. Он уже не получал зарплату и как-то пытался влезть в агентский бизнес – не очень удачно.

Светская львица

Следующий громкий брак – с писательницей и признанной светской львицей Оксаной Робски. Для нее это был уже четвертый брак и мало кто ставил на то, что он продлится долго – уж слишком звездной получалась пара. Так и произошло. Игорь и Оксана расстались всего через четыре месяца после брака. В светских кругах главной причиной разрыва называется ревность бывшего футболиста.