Михаил Татаринов: У Кокорина и Мамаева в СИЗО много привилегий и поблажек

Футбол 06 февраля 2019 20:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Михаил - известный в прошлом хоккеист, чемпион мира, поигравший в НХЛ в «Вашингтоне», «Квебеке» и «Бостоне». Но в 2001-м году он был осужден за убийство и провел в тюрьме 11 месяцев. Татаринов сравнил СИЗО с настоящей тюрьмой и дал несколько советов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

– Михаил, следите за процессом Кокорина-Мамаева?

– Раньше следил, сейчас – не очень. Затянуто.

– Им продлили срок пребывания в СИЗО до 8 апреля. Это – нормально?

– Трудно рассуждать со стороны. Меня две недели продержали, потом – суд и в Можайск.

– В СИЗО сносные условия пребывания?

– Думаю, мои условия и их не нужно сравнивать. У этих футболистов много поблажек и привилегий. Другой подход. К ним же внимание повышенное – адвокаты, правозащитники. А я был, как все.

– А чем СИЗО отличается от настоящей тюрьмы?

– Это как небо и земля. Там все суровее и серьезнее. В тюрьме никаких поблажек нет.Другое отношение и среди зэков, и среди персонала. И точно нужно отвечать за каждое слово.

– Вот 8 апреля будет почти полгода, как Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО под следствием. Их могут отпустить на свободу в зале суда?

– Вряд ли. В таком случае наше правосудие просто неправильно поймут.

– Как им вести себя, чтобы наказание было минимальным?

– Признавать свои ошибки и говорить правду.