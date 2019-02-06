Михаил Татаринов: У Кокорина и Мамаева в СИЗО много привилегий и поблажек

Михаил - известный в прошлом хоккеист, чемпион мира, поигравший в НХЛ в «Вашингтоне», «Квебеке» и «Бостоне». Но в 2001-м году он был осужден за убийство и провел в тюрьме 11 месяцев. Татаринов сравнил СИЗО с настоящей тюрьмой и дал несколько советов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
– Михаил, следите за процессом Кокорина-Мамаева?
– Раньше следил, сейчас – не очень. Затянуто.
– Им продлили срок пребывания в СИЗО до 8 апреля. Это – нормально?
– Трудно рассуждать со стороны. Меня две недели продержали, потом – суд и в Можайск.
– В СИЗО сносные условия пребывания?
– Думаю, мои условия и их не нужно сравнивать. У этих футболистов много поблажек и привилегий. Другой подход. К ним же внимание повышенное – адвокаты, правозащитники. А я был, как все.
– А чем СИЗО отличается от настоящей тюрьмы?
– Это как небо и земля. Там все суровее и серьезнее. В тюрьме никаких поблажек нет.Другое отношение и среди зэков, и среди персонала. И точно нужно отвечать за каждое слово.
– Вот 8 апреля будет почти полгода, как Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО под следствием. Их могут отпустить на свободу в зале суда?
– Вряд ли. В таком случае наше правосудие просто неправильно поймут.
– Как им вести себя, чтобы наказание было минимальным?
– Признавать свои ошибки и говорить правду.