Станислав Черчесов: Хотим сыграть с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге

Футбол 31 января 2019 11:40 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

На ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса дошли до полуфинала.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее.

«Хотим сыграть матч с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы ещё раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020.

Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть.

Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперёд», – цитирует Черчесова «РИА Новости».