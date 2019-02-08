Футбол на выходных: дерби Мадрида, «Сити» против «Челси», Головин едет в Монпелье

Футбол 08 февраля 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» ­– о главных европейских матчах на выходных.

АНГЛИЯ

«СИТИ» ОСТАНЕТСЯ ПЕРВЫМ?

«Манчестер Сити» – «Челси»

10 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад», 19:00 (мск)

И не важно, что у «Ливерпуля» матч в запасе. В таблице прямо сейчас первый «Манчестер Сити». Психологически это давит на команду Юргена Клоппа, заставляет нервничать, когда этого делать нельзя. «Сити» мощно разобрался с «Арсеналом» на прошлых выходных. На очереди другой лондонский топ-клуб с массой проблем. Кажется, и здесь все в пользу Пепа Гвардиолы и его ребят.

За «Челси» уже забил Гонсало Игуаин. Но в игре ничего толком не изменилось. Аргентинец перешел к любимому тренеру и хочет реанимировать карьеру. А Маурицио Сарри продолжает лепить «Наполи» из «Челси», доказывая свое упорство или наоборот – узкие взгляды на футбольный ассортимент.

За «Сити» не сыграют Клаудио Браво и Бенджамин Менди, под вопросом – Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз и Кевин де Брюйне. У «Челси» все немного проще: точно не будет Рубена Лофтус-Чика и не факт что успеет восстановиться Давид Луиз.

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ» МОЖЕТ СТАТЬ ВТОРЫМ

«Атлетико» – «Реал»

9 февраля. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано», 18:15 (мск)

Не хочется сглазить, но возможно «Реал» потихоньку стабилизируется. Команду не болтает из стороны в сторону, только что чуть не выиграли в класико (1:1), а теперь есть шанс вставь аккурат за «Барселоной». Еще недавно казалось, что «Реал» не дотянется даже до «Алавеса», а сейчас он в восьми очках от лидера и может подняться на второе место. Наконец-то чемпионат Испании стал интересным. В этом году просто песня.

У «Атлетико» все очень плохо с составом. Массовые травмы дестабилизировали команду Диего Симеоне. В связи с этим не удалось подойти в «Барсе» вплотную: постоянные потери очков на ровном месте и поражение от «Бетиса» (0:1). О принципиальности встречи лишний раз напоминать не стоит – все и так все понимают.

«Атлетико» не сможет использовать Стефана Савича, Диего Година, Сауля, Коке и, наверное, Диего Косту. У «Реала» травмирован только Хесус Вальехо, но это ничего не меняет.

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» ВСТАЕТ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ

«Монпелье» – «Монако»

10 февраля. Монпелье. Стадион «Де ла Моссон», 17:00 (мск)

«Монако» наконец-то победил: в прошлом туре обыграли «Тулузу», один из голов забил Александр Головин. Россиянина признали лучшим футболистом предыдущего тура лиги 1, сейчас он в классной форме. Его команда едет в Монпелье к одному из претендентов на еврокубки. Случится может что угодно. Потому что «Монако» таким соперникам уже проигрывал и потому что их побеждал (та же «Тулуза»). У Леонарду Жардима куча проблем, но самая главная даже не футбольная. Травмы не отпускают монегасков ни на секунду. Половина основного состава по-прежнему не может играть.

Так что это встречу точно пропустят Жан-Эде Аолу, Стефан Йоветич, Хорди Мбула, Кевин Ндорам, Виллем Геббельс, Пьетро Пеллегри, Насер Шадли, Андреа Раджи и Вильсон Изидор. Также дисквалификацию отбывает Налдо. У «Монпелье» под вопросом три футболиста: Киган Долли, Исаак Мбенза и Жереми Порсан-Клеман.