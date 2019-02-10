15 миллионов за 15 минут. «Динамо» откроется на зависть «Спартаку»

Футбол 10 февраля 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Все меньше времени остается до открытия обновленного динамовского стадиона на Ленинградке – 10 марта бело-голубые примут «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ. А 11 февраля истекает срок приема заявок от потенциальных организаторов церемонии открытия.

ГЛАВНОЕ – НЕ ВЫЙТИ ЗА РАМКИ БЮДЖЕТА

На сайте госзакупок ранее была размещена документация по проведению открытого тендера. Заказчик до 14 часов 11 февраля принимает заявки на оказание услуги в соответствии со своими требованиями. В роли заказчика выступает управляющая компания, которая реализует проект, в который входит стадион «Динамо» им. Льва Яшина, где 10 марта состоится дерби.

Окончательное решение о выборе организатора церемонии открытия должно быть принято и озвучено до 18 часов 13 февраля. Максимальная (стартовая) цена вопроса – 15 миллионов рублей, включая НДС. Оплата будет произведена по безналичному расчету.

Помимо юридических лиц к организации допускаются индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, и даже физические лица. А победитель тендера определится по следующим критериям: цена (50%), качественные характеристики (30%) и квалификация участников закупки (20%). То есть главное в данном случае – не выйти за рамки бюджета.

БЕЗ ИЗЛИШНЕЙ «ДИНАМИЗАЦИИ»

Но самое интересное – пункты техзадания, в соответствии с которыми потенциальный исполнитель должен продумать весь процесс церемонии открытия. Болельщики «Динамо» должны покинуть стадион с ощущением, что их команда вернулась в родной дом, «гости банка» – оценить завершение грандиозного проекта, а журналисты – проникнуться результатом реконструкции, длившейся почти 10 лет.

Планируется пригласить на церемонию открытия Владимира Путина и/или мэра столицы Сергея Собянина. Также ожидаются представители префектуры и управы, динамовские ветераны, действующие игроки и прочие медийные персоны.

Вся церемония должна уложиться в 15 минут. И помимо официальных речей – включить в себя различные шоу-номера. Прямую трансляцию мероприятия (до начала игры) проведет «Матч». Видимо, чтобы в эфир не пробились нецензурные выкрики фанатов «Спартака», предполагается «не раздражать» гостевой сектор излишней «динамизацией» процесса. Иными словами, скорее всего, акцент будет сделан на истории самого стадиона, а не клуба.

АВТОР ГИМНА СОЧИ-2014 В ПОМОЩЬ

Ну и еще один важный нюанс – перед матчем публике будет представлен проект нового гимна «Динамо». Его автором стал известный блюз-музыкант Николай Арутюнов, который, кстати, написал гимн сочинской Олимпиады. Если мелодия придется по душе народу, то закрепится за клубом навсегда.

Как рассказал нам сам Арутюнов, сам он петь не будет. Но достойный исполнитель найдется. И песня, есть ощущение, будет что надо. Не исключено – на зависть спартаковскому гимну, исполняемому во время матчей на «Открытие Арене».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ВЕЗДЕСУЩИЙ МУТКО И ГОРЕ-ГАЗОН

Мы вспомнили, как в последние годы открывались новые арены других клубов РПЛ.

ОТКРЫТИЕ АРЕНА

Клуб: «Спартак»

Дата открытия: 5 сентября 2014 года

Более 90 лет красно-белые ждали собственного стадиона, и осенью 2014-го наконец справили новоселье. Формально открытие произошло еще в конце августа, когда арену посетил президент страны, но торжественная церемония прошла через девять дней.

Специально для этого в Москву была приглашена белградская «Црвена Звезда», с которой спартаковцы и сыграли первый матч (1:1). Шоу началось за 1,5 часа до стартового свистка – 7-метровые аэрофонтаны в красно-белых цветах, фильм о строительстве арены, интерактив со зрителями, акробатическое шоу... Ведущим был привычный спартаковцам диктор (теперь уже с приставкой «экс») Макс Орлов.

До и после финального свистка тогда прошел праздничный концерт с участием Валерия Кипелова, «Би-2» и «Браво», а завершилось все красочным салютом.

ВЭБ АРЕНА

Клуб: ЦСКА

Дата открытия: 23 августа 2016 года

Открытие нового стадиона красно-синие отметили разгромной победой (3:0) над тогда еще «Тереком» (ныне – «Ахматом»). Перед матчем на поле появился военный оркестр, сопровождаемый десятком всадников. Помимо вездесущего Виталия Мутко (он заглянул и на новоселье «Спартака»), на матче присутствовал бывший министр обороны и страстный болельщик ЦСКА Сергей Иванов.

Также были фейерверк и выступление Полины Гагариной, спевшей цоевскую «Кукушку», шоу барабанов, гимн России в исполнении 14-летней дочери трагически погибшего вратаря армейцев Сергея Перхуна Анастасии и первый удар по мячу от легендарного ветерана ЦСКА Владимира Пономарева.

ГАЗПРОМ АРЕНА

Клуб: «Зенит»

Дата открытия: 22 апреля 2017 года

В присутствии Сергея Фурсенко и главы «Газпрома» Алексея Миллера «Зенит» провел матч чемпионата России против «Урала» (2:0). Эта игра была необходима для того, чтобы стадион успел провести три обязательных тестовых матча перед Кубком конфедераций. Отсюда особенности – при вместимости в 68 тысяч на арену были допущены только 20 тысяч зрителей, а игра приобрела суперскандальный оттенок.

Питерцы бились против неуступчивого соперника и смогли забить только после того, как арбитр Алексей Еськов удалил лидеров «Урала» Эрика Бикфалви (вторая желтая) и Романа Павлюченко (прямая красная). И только на 86-й минуте Браниславу Ивановичу удалось пробить Николая Заболотного.

Еще память сохранила чудовищное качество газона. Естественная трава «умерла», и организаторам пришлось накрывать искусственный ковер, норовивший уехать из-под ног футболистов… Кстати: это было не первое мероприятие на стадионе на Крестовском острове: еще в феврале при ограниченном количестве зрителей там прошло мото-шоу. Его тоже можно было считать открытием. А церемонии как таковой и не было.

РОСТОВ АРЕНА

Клуб: «Ростов»

Дата открытия: 15 апреля 2018 года

Этот стадион был открыт за месяц до чемпионата мира матчем «Ростов» – «Урал». На церемонии присутствовали зампред Правительства России Ольга Голодец и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава компании-застройщика передал президенту клуба Арташесу Арутюнянцу ключи от арены, болельщики исполнили неофициальный гимн города («Ростов-город, Ростов-Дон»), и после красочного перформанса состоялась собственно сама игра.

На «Динамо» 10 марта все будет гораздо ярче и веселее.