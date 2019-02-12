«Барселона» попала под финансовый фэйр-плей: клуб Месси повторяет ошибки «Динамо»

Футбол 12 февраля 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

В 2015-м московское «Динамо» лишили еврокубков из-за нарушений правил финансового fair play. Сегодня такие же нарушения у «Барселоны», но она пока избегает санкций

Руководство «Барселоны» поставило задачу – к 2021 году ежегодный доход клуба должен превышать 1 млрд евро. Уже в прошлом сезоне «Барселона» вплотную приблизилась к цели – выручка составила 914 млн евро. Об успехе клуб отчитался публично, но рост выручки оказался не единственным результатом проведения новой политики. Зарплатная ведомость «Барселоны» также рекордно выросла, и за это УЕФА может ввести санкции против клуба.

Согласно действующим правилам финансового fair play (ФФП) зарплаты не должны составлять более 70% от доходов клуба. У «Барселоны» на зарплаты уходит 81%. В 2015-м за такое же нарушение от еврокубков отстранили московское «Динамо», после чего в клубе начался кризис, который не прекратился до сих пор. В случае с «Барселоной» УЕФА действует мягче, ни о какой дисквалификации речи нет.

Консалтинговая компания KPMG выпустила отчет о финансовом состоянии европейских футбольных клубов, которые выиграли национальные чемпионаты по итогам прошлого сезона. В документе – финансовые показатели команд, в том числе и испанской «Барселоны». Главное, чем выделился каталонский клуб за прошлый сезон – это зарплаты, которые выросли за год сразу на 42%, достигнув отметки 561,6 млн евро.

УЕФА устанавливает потолок зарплат в клубах через правила финансового fair play. Они не должны превышать 70% от доходов клуба, причем под доходами УЕФА учитывает только определенные виды заработка – от основной деятельности клуба. Согласно этим правилам, в прошлом сезоне такие доходы «Барселоны» составили 689,1 млн евро. Это означает, что на зарплаты «Барселона» потратила 81% от дохода, то есть правила УЕФА нарушили.

Зарплаты в «Барселоне» выросли вдвое за последние семь лет. Еще в сезоне-2011/12 клуб тратил на это 257 млн евро. На протяжении этих лет «Барселона» впервые превысила потолок зарплат в 70% от доходов.

Зарплаты в «Барселоне»: желтым обозначен процент зарплат по отношению к операционным доходам, красным – общие расходы на зарплаты

Катализатором роста зарплат в клубе стал форвард Лионель Месси. В прошлом сезоне «Барселона» перезаключила с ним контракт, сроком до 2021 года. Сумма прописанных в контракте отступных составила рекордные 700 млн евро. По данным L’Equipe, клуб теперь выплачивает своей главной звезде 8,3 млн евро в месяц (для сравнения – по данным того же источника у Криштиану Роналду в «Ювентусе» контракт всего на 4,7 млн евро в месяц). Помимо аргентинского форварда «Барселона» также подписала в прошлом сезоне Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» и Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

Несмотря на завышенные зарплаты УЕФА не предъявляет претензий к каталонскому клуба. При этом в 2015 году за подобное нарушение дисквалифицировало московское «Динамо» от участия в еврокубках на один сезон. Тогда УЕФА посчитала, что российский клуб не только превысил положенную норму затрат на оклады игроков, но и некорректно указал данные о спонсорском контракте с ВТБ.

Санкции УЕФА привели «Динамо» к кризису. Уже в следующее трансферное окно клуб покинули высокооплачиваемые легионеры – Вальбуэна, Джуджак, Кураньи, Ванкер, Дуглас. Еще через полгода из команды ушли Жирков, Кокорин, Бюттнер. Нарушение правил ФФП и санкции УЕФА перевели «Динамо» из статуса лидеров лиги в аутсайдеры, а после сезона-2015/16 клуб впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона.

«Динамо» не единственный российский клуб, который попал под санкции УЕФА из-за нарушений ФФП. Также были оштрафованы «Краснодар» (на 4 млн евро), «Локомотив» (5 млн евро), «Зенит» (12 млн евро), «Рубин» (6 млн евро) и «Анжи» (2 млн евро).

Крупнейшие штрафы в истории от УЕФА получили «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В 2014-м их оштрафовали на сумму 60 млн евро каждый. УЕФА также обязал клубы в течение нескольких лет упорядочить финансирование и расходы.

Как уже писал «Советский спорт», в сезоне-2011/12 расходы «Ман Сити» на зарплаты были вообще выше доходов клуба. Только после введения санкций УЕФА клуб привел свою отчетность в правильный вид – в сезоне-2017/18 затраты на зарплаты составили 52% от доходов клуба.

Что касается «Барселоны», то указанный каталонским клубом уровень зарплат в 562 млн евро – самый высокий среди всех европейских клубов, которые выиграли в прошлом сезоне национальные чемпионаты. У «ПСЖ» на эту статью расходов уходит 332 млн евро, у «Манчестер Сити» – 293 млн евро.

По правилам УЕФА, завышение зарплат автоматически не приводит к штрафам. Организация рассматривает каждый случай отдельно. Поэтому испанскую «Барселону» не обязательно штрафовать или лишать еврокубков – клубу (как и «Динамо» в своей время) предоставят возможность оправдаться или найти смягчающие обстоятельства. Можно не сомневаться, что клуб Месси этой возможностью воспользуется, и из Лиги чемпионов его не исключат.