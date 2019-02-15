Четыре доказательства того, что «Краснодар» провел уникальную игру

Футбол 15 февраля 2019 06:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – об игре с «Байером»: тяжело, но обнадеживающе.

Тяжело и почти безнадежно – приговорит команду Мурада Мусаева тот, кто увидел только второй тайм, когда она, обычно гордая, ютилась в тылах на родном стадионе.

Тяжело, но небезнадежно – скажет зритель, посмотревший матч целиком и не забывший под впечатлением от немецкого давления, что хозяева имели реальные шансы забить мяч-другой.

Тяжело, но обнадеживающе! Я выбираю более оптимистичную формулировку – и готов подробно объяснить почему.

Главное – в том, что «Краснодар» провел 14 февраля совершенно уникальный для себя матч. И тому есть сразу четыре доказательства.

1. Замечено: страшнее немцев – точнее сказать, команды немецкого склада – для «Краснодара», с его врожденной футбольной интеллигентностью, соперников нет. Легко вспоминается встреча с «Боруссией», тоже домашняя, когда прижиматься к своим воротам кубанцам пришлось не один тайм, а весь матч. Тогда, правда, благодаря голу Смолова хозяева даже выиграли – но и дело, учтем, было не в феврале, и на кону были не те ставки, что ныне в плей-офф. А в феврале чуть позже «Краснодар» претерпел форменный разнос от команды того самого типичного немецкого склада – чешской «Спарты».

2. По ходу текущего сезона «Краснодара» не завершил со счетом 0:0 ни одного матча из предыдущих 26! И отнюдь не потому, что эти сухие цифры ему просто не выпадали на раздаче от футбольной судьбы – а по причине его идеологии, коей сухая ничья претит.

3. Характерный «Краснодар» осеннего образца еще свеж в памяти. Постепенно нащупывающий и убыстряющий игру, не чурающийся зевнуть поначалу пару-тройку выпадов соперника. «Краснодар» образца нынешней встречи с «Байером» сильнее всего удивил работой над собой. Он почти не отвел себе времени на раскачку. Едва поймав предложенный «Байером» темп, он мастерски пустился в обмен встречными угрозами на своем максимуме возможностей. При этом его атакующие возможности выглядели на порядок более острыми, чем таковые «Байера».

4. Ну да, на полный матч Мусаев пока не успел снабдить команду нужным тонусом. Но давайте взглянем на происходившее с другой стороны: когда в последний раз вы видели «Краснодар» настолько терпеливым, внимательным и собранным в малоприятном для него деле обороны?

Уместно зацепиться за послематчевые слова молодого, но рассудительного Ивана Игнатьева. По его мнению, пресловутая февральская недостаточная готовность – скорее категория психологическая. И «Краснодар», возможно, не то чтобы устал по ходу дела. Скорее он просто замучился: а) гоняться по всему полю наперегонки с соперником, чья методичность и неотвратимость при переходе в атаку напоминала асфальтоукладчик, б) то и дело изощряться на опережение в единоборствах с атлетичными соперниками. Уж слишком это непривычные для «Краснодара» занятия. Но его игроки устроили себе экзамен по нелюбимым дисциплинам – и, в общем, его выдержали.

Вот почему я нахожу шансы «Краснодара» пройти этот энергетический «Байер» реальными. С учетом того, что в состав подтянутся два-три важных игрока, а Мусаеву, со своей стороны, удастся за неделю вживить в команду чуть больше бодрости. А так – что для «Байера», что «Краснодар» нет принципиальной разницы, дома играть или в гостях.