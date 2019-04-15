Александр Егоров: Удаление Фернандеса справедливо, а на Мелкадзе был пенальти

Енисей – Уфа – 0:0

«Должны были быть назначены два пенальти – в ворота каждой из команд»

6-я мин.- назначен пенальти в ворота «Енисея»

- Департамент судейства согласен с решением Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Енисея». Возможно, фол выглядит несколько легковесно, но позиция арбитра позволила разглядеть ему, как рука защитника Али Гаджибекова помешала выпрыгнуть Ловро Бизяку.

Конечно, хотелось бы, чтобы все эпизоды были очевидными, когда как косой срубают футболиста. Но такое случается не всегда. Тем работа арбитра и трудна – ему приходится в таких ситуациях принимать сложное решение.

57-я мин. – не назначен пенальти в ворота «Уфы»

- Соболев выбегал в штрафной из-за спин защитников, получил мяч и после контакта с соперником упал. Карасев сначала показал на точку, однако лайнсмен сигнализировал ему об том, что перед этим у нападающего был офсайд. Положение вне игры определено ошибочно. На повторе можно увидеть, что он располагался на одной линии с последним защитником. Должен был быть назначен пенальти.

ЦСКА – Оренбург – 2:3

«Готов объяснить Грушевскому, почему удаление Фернандеса справедливо»

О работе Сергея Лапочкина

- Оцениваю работу положительно, он хорошо провел матч. Немного все поддались эмоциям, но это нормально – конец сезона. Цена побед и поражений очень высока. К Лапочкину вообще только одна претензия – не показал Бекао желтую карточку.

19-я и 25-я мин. – две желтые карточки Фернандеса

- Абсолютно согласен с решениями арбитра вынести Марио Фернандесу предупреждения в данных эпизодах. Было много разговоров о том, что он не хотел фолить. Мы ни на секунду не сомневаемся, что Марио очень классный, добрый, порядочный человек, который никого не хочет обидеть.

Но есть правила игры. Мы же не утверждаем, что Фернандес намеренно нанес локтем удар на 19-й минуте. К сожалению, в футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают справедливые наказания в виде пенальти, желтых или красных карточек.

В первом эпизоде Фернандес в борьбе за верховой мяч использовал локоти. Арбитр просто не имел права не показать ему желтую. На 25-й минуте он, владея мячом, отпустил его и, видя, что на него идет соперник, прыгнул и выставил ногу. Неоднократно говорил, что так случается часто. Эта карточка вообще розовая. Подними он ногу чуть выше, мы бы говорили о прямом удалении.

56-я минута – Дивееву в столкновении разбили нос

- Понимаю, что Игорю Дивееву разбили нос, но это был игровой момент – два футболиста шли головами на мяч и столкнулись в верховой борьбе. Не всегда наличие крови означает нарушение правил.

Как вы помните, Лионель Месси в матче с «Манчестер Юнайтед» тоже в результате столкновения разбили нос. Это было непреднамеренно. В футболе всякое бывает – столкнулись. Но это не та ситуация, когда футболист использует локоть.

Обращение к Михаилу Грушевскому

- Любимый мною артист через прессу обратился ко мне с посылом, мол, ждет ответа Егорова. Отношусь к нему с глубоким уважением и понимаю его болельщицкие чувства, поэтому приглашаю его 18 апреля в 15:00 в РФС на семинар по правилам игры для команд ПФЛ, претендующих на выход в ФНЛ.

Буду читать там лекцию и предлагаю ему ее послушать. А в ответ, может быть, дождусь от него контрамарку на свой концерт. Если у него в это время концерт или гастроли, готов специально для него прочесть приватную лекцию.

О высказываниях Ильзата Ахметова

- Хороший футболист сборной России по ходу матча в соцсетях написал: «Нас убивают». Такие вещи говорить не очень красиво. Пускай посмотрит в Википедии значение слова «убивать». Надо быть аккуратнее с такими выражениями. Не нужно поддаваться эмоциям, они мешают думать.

Динамо – Краснодар – 1:1

48 мин. – не назначен пенальти в ворота «Динамо»

- Лучшее – враг хорошего. Арбитр Евгений Турбин хотел быть как можно ближе к эпизоду в штрафной площади, чтобы видеть каждый нюанс. В результате сместился туда, куда вообще не надо было. Стоял бы он левее в рекомендованной позиции, он бы увидел, как мяч после удара Дмитрий Стоцкого попал в руку защитнику Роману Евгеньеву. Арбитр не увидел этого момента, потому что ему перекрыла обзор спина бьющего. Это несчастный случай, ошибка. Ее природу я объяснил.

Надо еще отметить, что Турбин преподает в центре подготовки молодых арбитров. Он хорошо начал весеннюю часть, а потом почти на три недели уехал на сборы с молодыми судьями и чуть-чуть, как говорят футболисты, выпал из игрового ритма.

Ростов – Спартак – 2:1

«На Адриано пенальти не было, а на Мелкадзе – был»

40-я мин. – не показана желтая карточка Норманну

- Арбитр Владислав Безбородов должен был показать желтую карточку полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну за то, что тот въехал шипами в Романа Зобнина. За это инспектором ему была снижена оценка.

76-я мин. – не назначен пенальти после падения Адриано

- В эпизоде с падением Луиса Адриано пенальти не было. Это был чистый момент, Адриано подрисовал падение. Арбитр принял правильное решение.

90+3-я мин. – не назначен пенальти после падения Мелкадзе

- По мнению департамента, арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар после падения Георгия Мелкадзе в штрафной «Ростова». Сергей Паршивлюк положил ему руки на плечи и помешал выпрыгнуть. Это была дальняя от Безбородова рука, поэтому, видимо, он и не заметил нарушения правил.