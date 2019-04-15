Александр Тарханов: «Спартак» не удивил, а ЦСКА расстроил

«ПРЕЗИДЕНТ ПОЗВОНИЛ - Я ВЫЛЕТЕЛ В ЕРЕВАН»

Тарханов сменил в «Пюнике» Андрея Талалаева, который переехал в Химки на место уволенного Игоря Шалимова. В первом матче при новом главном тренер клуб из Еревана одержал победу в дерби над «Араратом» (2:1). В чемпионате Армении «Пюник» после 24 туров занимает третье место, замыкая зону Лиги Европы-2019/20. Отставание от лидирующего «Арарата-Армения» составляет три очка.

- Почему приняли предложение «Пюника»? - вопрос 64-летнему специалисту.

- Я эту команду знаю давно. Пристальнее начал следить, когда президентом «Пюника» стал мой хороший знакомый Артур Согомонян. Мы быстро обо всем договорились. Андрей Талалаев покинул «Пюник», мне сделали предложение, и я его принял.

- Когда на вас вышли?

- Я был на отдыхе, президент позвонил, сказал, что им нужен главный тренер - и я вылетел в Ереван.

- Прямо так, без раздумий? Вы же с 2013 года, с небольшим перерывом, успешно работали в «Урале» на разных должностях. И тут такая резкая смена обстановки…

- Почему резкая? Я Армению хорошо знаю. У меня там много друзей. Я же начинал там свой тренерский путь. Когда учился в ВШТ, был консультантом в клубе «Котайк», который тогда выступал в союзной первой лиге.

- Это было в далеком 1989-м…

- Да, верно. Тогда в первой лиге выступали ЦСКА, «Локомотив», «Кайрат», «Пахтакор». Большие команды… Нынешний чемпионат Армении, конечно, уступает по силе, но мне хотелось бы поднять его уровень.

«ИЗ РОССИИ НИКОГО В СВОЙ ШТАБ НЕ ПОЗВАЛ»

- Кроме Согомоняна еще кого-то знаете в «Пюнике»?

- Конечно. Почетный президент клуба - Хорен Оганесян, генеральный директор - Альберт Саркисян, бывший известный игрок «Арарата» и киевского «Динамо». Я всех их отлично знаю.

- Какие условия для работы в Армении?

- Поля идеальные. Республиканский стадион очень хороший, где сборная играет. Но новых арен, как в России, конечно, нет. Армения же не проводила чемпионат мира… Погода в Ереване замечательная. Двадцать градусов тепла. Я в марте читал лекцию тренерам местных детских команд, уже тогда газоны были готовы. Искусственных, кстати, вообще нет.

- Какие задачи стоят перед «Пюником»?

- Попасть в квалификацию Лиги Европы или Лиги чемпионов. На три путевки пять примерно равных претендентов. Будем бороться.

- Как оцениваете доставшийся вам коллектив?

- Ребята умеют играть. Армения всегда считалась футбольным регионом. Как и Грузия. Там всегда были сильные воспитанники: тот же Хорен Оганесян в 60 - 70-е годы являлся одним из лучших игроков СССР. И еще можно назвать человек двадцать мастеров примерно такого же масштаба.

Сейчас все клубы в Армении частные, бюджетных нет. Бизнесмены, которые вкладывают свои деньги, хотят поднять футбол в стране.

- Кто вам будет помогать?

- Местные ребята, которые играли здесь раньше. Из России никого звать не буду.

- Почему Армения в последние годы пользуется такой популярностью среди российских тренеров? Да и игроков тоже - сейчас за «Алашкерт» выступает Александр Прудников.

- Действительно, Талалаев в Армению приезжал, Сергей Юран, Ильшат Файзуллин… Почему едут? Приглашают - вот люди и соглашаются. В Армении же много иностранцев. Техническим директором всех юношеских сборных, и национальной тоже, назначили испанца. Из этой страны тоже много специалистов. Будут помогать поднимать местный футбол. Не забывайте, в Ереване пройдет финальная стадия чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Это тоже фактор развития.

«КОНОНОВ РАБОТАЕТ В КЛУБЕ, ГДЕ НАДО ПОБЕЖДАТЬ»

- Наверняка вы еще не успели полностью переключиться с российского футбола на армянский. Смотрели матчи 23-го тура РПЛ?

- Разумеется. Видел игры «Динамо» - «Краснодар», «Урал» - «Арсенал», «Спартак» - «Ростов».

- Удивлены, что красно-белые уступили команде Валерия Карпина?

- Почему? «Ростов» - хорошая команда, сбалансированная. А у «Спартака» нет сейчас такой игры, чтобы на сто процентов рассчитывать на положительный результат. Вот из-за ЦСКА, который проиграл «Оренбурга», я расстроился. Неожиданное поражение. Наверное, все-таки молодость сказывается. Ребята и с «Уфой» упустили два очка по неопытности. Игроки дают слабину, и Виктор Гончаренко об этом говорит. В премьер-лиге нельзя терять концентрацию. ЦСКА вроде бы открыл счет, а в итоге 2:3.

- Рано ЦСКА с таким составом выступать в Лиге чемпионов?

- Почему? Осенью же неплохо получалось. Хотя группа была - сумасшедшая. Нужно попасть в Лигу чемпионов, а там уже разбираться. Ребята ведь все перспективные. Думаю, через годик армейцы будут фаворитами в чемпионате России. Команда очень хорошая, и футбол временами показывает замечательный.

- По вашим ощущениям, кто возьмет лигочемпионские путевки?

- «Зенит» - сто процентов. У «Краснодара» все вроде бы есть, но чего-то не хватает, чтобы команда взлетела. Идут какие-то провалы. Сужу по последней игре с «Динамо». Да и дома краснодарцы теряли очки. Сколько длилась их безвыигрышная серия… Хотя по футболу вопросов вроде бы нет.

- Получается, самый стабильный сейчас «Локомотив»?

- Да. «Локо» должен быть в тройке. Это минимум.

- А «Спартак»?

- Отставание уже довольно большое, а матчей осталось мало. Хотя, все может быть. Посмотрим.

- Сейчас все критикуют Олега Кононова. Нужно ли руководству его сейчас дергать или нет?

- Он работает в таком клубе, где надо побеждать. Как только проиграл – сразу начинается давление. Оно и при победах бывает: то игра не такая, то еще что-то. Кононов, приходя в «Спартак», должен был быть к этому готов.

- Вам не жалко было покидать «Урал», который вы консультировали? Команда же сохраняет шанс завоевать Кубок России.

- Ну а что делать? Я же тренер.