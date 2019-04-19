Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея Галицкого - Советский спорт
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19 апреля 2019 12:40ФутболЦыбанев Юрий

Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея Галицкого

Юрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.

Во-первых, в главном европейском турнире с абсолютным успехом ныне торжествует атака. Просто-таки ее пиршество! Каждый из четырех полуфиналистов в первую голову гордится своей атакой и самую крупную ставку откровенно делает на ее, атаки, достоинства (и это еще «МанСити» до полуфинала не добрался!).

Во-вторых, вполне вероятен финал «Барселона» - «Аякс». С учетом того, с каким запасом преодолела два плей-оффных барьера «Барса» и на каком аллюре прогарцевал параллельно в тяжелых гостевых испытаниях «Аякс». И, что важно, именно они сегодня из всех заметных европейских величин - наиболее близкие родственники «Краснодара» по части игровой идеологии. Уделяющие самое пристальное внимание именно развитию своей атакующей комбинаторики. Кто тут подначивал года три-четыре назад «идеалиста» Галицкого за его непреклонную приверженность футбольным красотам – поднимите руки, если смелые! Вы ведь, помнится, называли его пристрастие архаическим…

Наконец, - в-третьих и в-главных. Потрудитесь найти хоть одно различие в принципах жизнедеятельности двух клубов – «Аякса» и «Краснодара». Одно, правда, вы назовете легко: «Аякс» живет во многом с продаж выпестованных в своих недрах талантов, а «Краснодар» на рынке продаж до сей поры особо не активничал. Но сей контраст образовался прежде всего по причине развилки в возрасте этих клубов и пройденных ими этапах развития. Кто ж знает, как будет жить клуб Галицкого в не самом отдаленном будущем, когда свои воспитанники начнут пополнять главную команду поточным методом!

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Нынешний прорыв «Аякса» в Лиге чемпионов любят называть чудом. Потому что все последние сезоны звезд с европейского небосклона он не хватал. Пусть и отметился в финале Лиги Европы. Но там, знаете, в недавнем прошлом только ленивый не отмечался (к числу коих ленивцев приходится отнести, увы, и наших делегатов…).

Так вот, давайте присмотримся к ингредиентам этого чуда. В основной обойме «Аякса» - половина игроков с голландскими паспортами, самого разного возраста. В деле приобретения заемных звезд клуб выглядит просто-таки белой вороной рядом со всеми теми «крутяками» Лиги чемпионов, которых он столь дерзко заставил потесниться. Главная приобретенная звезда, судя по зрительным впечатлениям, - Душан Тадич. Кто такой? 30 лет, в карьере самым высоким достижением до сей поры значилась причастность к малознаменитому «Саутгемптону»…

И вдруг! В чемпионате Голландии и, главное, в Лиге чемпионов - под три десятка забитых мячей в нынешнем сезоне. Феноменальный, невероятный результат для игрока второй атакующей линии, до сей поры никогда и близко не подбиравшегося к этому рубежу!

Что бы это значило?

А только одно. Принявший «Аякс» в 2018 году Эрик тен Хаг поднял планку исполнительских возможностей и комбинационных изысканий команды на заоблачную высоту. Такое, что сейчас порой разыгрывает «Аякс», быть может, даже и «Барсе» не снилось. Такие идеи, такие векторы открываний и соответственно передач!

Словом, нынешний «Аякс», я бы сказал, сделал былью самые сладкие сны теневого героя этих заметок Сергея Галицкого.

И если так блистательно – другого слова и не подберешь – это получается у «Аякса», что может помешать и «Краснодару» дошлифовать до блеска, тем же примерно макаром, свои футбольные идеалы? Они же с «Аяксом» ближайшие родственники! Практически родные братья.

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