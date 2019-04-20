«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ. ИЛИ ЧЕМПИОНСТВО?

24-й тур чемпионата России вновь подарил болельщикам два бодрых матча. С турнирной точки зрения центральной встречей логично называть игру «Краснодара» и «Зенита», но чем дерби хуже? «Локомотив» и ЦСКА борются за лигочемпионскую тройку, а железнодорожники при определенных обстоятельствах могут надеяться даже на титул. Армейцам сложнее: поражение от «Оренбурга» (2:3) выбросило команду Виктора Гончаренко из тройки.

«Локомотив», продавший абсолютно все билеты на матч, по классике против мобильной обороны ЦСКА вышел с Федором Смоловым на острие, а вот под ним расположились и два Миранчука, и Джефферсон Фарфан. Ниже – Мануэл Фернандеш и Гжегож Крыховяк. Ни одного стягивающего футболиста в середине: ни Игоря Денисова, ни Дмитрия Баринова (их не было даже в заявке), ни даже Дмитрия Тарасова. В обороне Соломон Кверквелия, Бенедикт Хеведес и фланговые Мацей Рыбус с Владиславом Игнатьевым.

ЦСКА худо-бедно набрал основной состав, на скамейке осталось всего шесть человек. Дисквалифицированного Марио Фернандеса справа на бровке заменил Кирилл Набабкин, в остальном без особых изменений. Упругая 3-5-2 с Федором Чаловым и Рагнаром Сигудссоном впереди, поддержкой Ильзата Ахметова, Ивана Облякова и Николы Влашича из глубины. Защищали Игоря Акинфеева трое: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев и Родриго Бекао.

НЕ ФУТБОЛ, А ХАОС

Матч начался с противостояния трибун. Южная – где ультрас хозяев – оделась в зеленые футболки, а Северная – в черные. Во втором тайме болельщики ЦСКА еще конечно разделись, но до этого примерно час времени. Поэтому зелено-черное море, расплескавшееся на фанатках, добавляло дерби антуража. Остальные, всего на матч пришло 26892 зрителя, наблюдали со стороны.

А что с футболом? Ровный, с инъекциями хаоса. На 13-й минуте хозяева заработали угловой, но после двух подач стандарт ничего не принес. Атака задержалась, Хеведес остался в штрафной на месте центрального форварда, оттуда и забил. Завязшего между соперников немца на правом фланге заметил Смолов. Федор грамотно по бреющей дуге навесил на партнера, тот опередил Бекао с резал мяч в дальний угол. Акинфееву – только наблюдать со стороны. Красиво.



«Локомотив» без опорных, ЦСКА с мега-талантами в середине. Это значило, что мяч вообще не задерживался в центре, и все самое интересное творилось у штрафной Гилерме. Порой армейцы передерживали мяч и там, где напрашивался удар, гости почему-то искали пасом партнера. Но перманентно гнаться за улучшенной позицией значит вредить себе. Из массы подходов ЦСКА до 40-й минуты так ничего не придумал. В позиционке или на скорости, не важно, все тщетно.

Но один перехват в середине поля все-таки получился успешным. Влашич после отбора моментально отпасовал на Чалова, тот влетел в штрафную слева, убрал защитника и пробил под рукой Гилерме. Кажется вратарь сборной России мог спасти, но почему-то не спас. За исключением этого момента первый тайм больше напоминал хаос после апокалипсиса: ничего не понятно, зашкаливающий брак и отсутствие логики.



СЕМИН СЫГРАЛ НА ПОНИЖЕНИЕ

Второй тайм помогли понять замены. Три произошли еще в перерыве. Юрий Семин выпустил Брайана Идову вместо наевшегося Игнатьева, а прекрасного, но ни разу не оборонительного Фернандеша заменил Тарасов. Гончаренко убрал получившего карточку Бекао и дал игровое время Виктору Васину. Тренер хозяев точно пошел на понижение, состав не стал слабее, Семин закрыл проблемные зоны и перешел к удержанию счета и контратакам.

Политика сдерживания работала плохо. ЦСКА по-прежнему вылетал вперед, на 74-й минуте Чалов с разворота пробил над перекладиной. «Локо» тоже зажигал: сначала Фарфан дважды за три секунды не переиграл Акинфеева, затем Смолов вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Спасли ноги защитников. Закончить вообще все мог уже в добавленное время Фарфан. Перуанец на скорости получил мяч в центре штрафной, но плохо его обработал и подарил Акинфееву. Это официально главный фэйл в матче.

А ведь посыпался ЦСКА в меньшинстве (защитника унесли на носилках за 10 минут до финального свистка, вероятно сломали нос, а замены кончились). «Локомотив» не дожал соперника и упустил возможность как минимум сохранить отрыв от «Зенита». ЦСКА все еще четвертый.