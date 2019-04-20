«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 21:17ФутболКринский Константин

«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Мощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ. ИЛИ ЧЕМПИОНСТВО?

24-й тур чемпионата России вновь подарил болельщикам два бодрых матча. С турнирной точки зрения центральной встречей логично называть игру «Краснодара» и «Зенита», но чем дерби хуже? «Локомотив» и ЦСКА борются за лигочемпионскую тройку, а железнодорожники при определенных обстоятельствах могут надеяться даже на титул. Армейцам сложнее: поражение от «Оренбурга» (2:3) выбросило команду Виктора Гончаренко из тройки.

«Локомотив», продавший абсолютно все билеты на матч, по классике против мобильной обороны ЦСКА вышел с Федором Смоловым на острие, а вот под ним расположились и два Миранчука, и Джефферсон Фарфан. Ниже – Мануэл Фернандеш и Гжегож Крыховяк. Ни одного стягивающего футболиста в середине: ни Игоря Денисова, ни Дмитрия Баринова (их не было даже в заявке), ни даже Дмитрия Тарасова. В обороне Соломон Кверквелия, Бенедикт Хеведес и фланговые Мацей Рыбус с Владиславом Игнатьевым.

ЦСКА худо-бедно набрал основной состав, на скамейке осталось всего шесть человек. Дисквалифицированного Марио Фернандеса справа на бровке заменил Кирилл Набабкин, в остальном без особых изменений. Упругая 3-5-2 с Федором Чаловым и Рагнаром Сигудссоном впереди, поддержкой Ильзата Ахметова, Ивана Облякова и Николы Влашича из глубины. Защищали Игоря Акинфеева трое: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев и Родриго Бекао.

НЕ ФУТБОЛ, А ХАОС

Матч начался с противостояния трибун. Южная – где ультрас хозяев – оделась в зеленые футболки, а Северная – в черные. Во втором тайме болельщики ЦСКА еще конечно разделись, но до этого примерно час времени. Поэтому зелено-черное море, расплескавшееся на фанатках, добавляло дерби антуража. Остальные, всего на матч пришло 26892 зрителя, наблюдали со стороны.

А что с футболом? Ровный, с инъекциями хаоса. На 13-й минуте хозяева заработали угловой, но после двух подач стандарт ничего не принес. Атака задержалась, Хеведес остался в штрафной на месте центрального форварда, оттуда и забил. Завязшего между соперников немца на правом фланге заметил Смолов. Федор грамотно по бреющей дуге навесил на партнера, тот опередил Бекао с резал мяч в дальний угол. Акинфееву – только наблюдать со стороны. Красиво.

«Локомотив» без опорных, ЦСКА с мега-талантами в середине. Это значило, что мяч вообще не задерживался в центре, и все самое интересное творилось у штрафной Гилерме. Порой армейцы передерживали мяч и там, где напрашивался удар, гости почему-то искали пасом партнера. Но перманентно гнаться за улучшенной позицией значит вредить себе. Из массы подходов ЦСКА до 40-й минуты так ничего не придумал. В позиционке или на скорости, не важно, все тщетно.

Но один перехват в середине поля все-таки получился успешным. Влашич после отбора моментально отпасовал на Чалова, тот влетел в штрафную слева, убрал защитника и пробил под рукой Гилерме. Кажется вратарь сборной России мог спасти, но почему-то не спас. За исключением этого момента первый тайм больше напоминал хаос после апокалипсиса: ничего не понятно, зашкаливающий брак и отсутствие логики.

СЕМИН СЫГРАЛ НА ПОНИЖЕНИЕ

Второй тайм помогли понять замены. Три произошли еще в перерыве. Юрий Семин выпустил Брайана Идову вместо наевшегося Игнатьева, а прекрасного, но ни разу не оборонительного Фернандеша заменил Тарасов. Гончаренко убрал получившего карточку Бекао и дал игровое время Виктору Васину. Тренер хозяев точно пошел на понижение, состав не стал слабее, Семин закрыл проблемные зоны и перешел к удержанию счета и контратакам.

Политика сдерживания работала плохо. ЦСКА по-прежнему вылетал вперед, на 74-й минуте Чалов с разворота пробил над перекладиной. «Локо» тоже зажигал: сначала Фарфан дважды за три секунды не переиграл Акинфеева, затем Смолов вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Спасли ноги защитников. Закончить вообще все мог уже в добавленное время Фарфан. Перуанец на скорости получил мяч в центре штрафной, но плохо его обработал и подарил Акинфееву. Это официально главный фэйл в матче.

А ведь посыпался ЦСКА в меньшинстве (защитника унесли на носилках за 10 минут до финального свистка, вероятно сломали нос, а замены кончились). «Локомотив» не дожал соперника и упустил возможность как минимум сохранить отрыв от «Зенита». ЦСКА все еще четвертый.

18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 17:10Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 11:05Футбол
Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не ждуГлавный тренер бело-голубых рассказал, в чем отличие битвы за чемпионство от борьбы за выживание, которую ведет в этом сезоне столичный клуб.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 11:00Футбол
«Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/04 20:08Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
20/04 01:45Хоккей
«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год». Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
20/04 09:10Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 16:40Футбол
У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
20/04 21:00Футбол
Дзюба забил "Краснодару"! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
20/04 21:52Футбол
«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть ГончаренкоТренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.
Новости
22:42 Футбол Василий Кикнадзе: У «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый
22:38 ММА Все результаты турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге
22:36 Футбол «Витесс» вдесятером разгромил «Зволле», прервав серию из шести игр без побед в чемпионате
22:34 ММА Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:19 Футбол Никола Влашич: В первом тайме мы играли хорошо, во втором - закончили играть
22:12 ММА Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:02 Футбол Безголевая серия Дзюбы в РПЛ составила 1129 минут
21:50 Футбол Роман Бабаев: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу
21:48 Футбол Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»
21:32 ММА Павлович нокаутировал Голма в первом раунде на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
21:28 Хоккей Агент Хохлачева – о переходе форварда в «Авангард»: В первый раз об этом слышу, думаю, что это утка
21:16 Футбол Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне
21:10 Хоккей Андрей Свечников: Овечкин позвонил мне сразу после игры и извинился
21:04 Футбол Погба и де Хеа требуют повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
21:00 Футбол «Краснодар» - «Зенит». Онлайн
20:58 Хоккей Андрей Свечников: Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой
20:56 Футбол «Локомотив» на своем поле не смог обыграть ЦСКА
20:51 Футбол «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии
20:18 Хоккей Владимир Ткачев: Без партнеров забить бы не получилось
20:17 Хоккей Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика