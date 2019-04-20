Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:15ФутболБезъязычный Алексей

Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео)

К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!

ДВА ГОДА МИНУС ДВА ДНЯ

С первого матча этих команд в РПЛ-2018/19 прошло… на два дня больше, чем сидят в следственном изоляторе «Бутырка» Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ровно столько ушло у двух закадычных друзей, чтобы после классной игры в Питере (в которой Кокорин здорово вышел на замену, а Мамаев даже забил) устроить пьяный дебош в Москве, явиться с повинной в полицию и загреметь за решетку…

Тогда, в октябре, «Зенит», победив 2:1, оторвался от занимавшего второе место «Краснодара» на шесть очков. И к 24-му туру дистанция между соперниками сохранилась. Правда, теперь в случае поражения «быки» опускались бы на третью строчку. Для питерцев же победа открывала прямую дорогу к чемпионству. «+8» от «Локомотива» за пять туров до финиша можно было считать пропастью.

СТАВКА НА ВСТРЕЧНЫЕ КУРСЫ

Никаких сюрпризов стартовые составы команд в себе не таили. Мурад Мусаев, по сравнению с игрой прошлого тура с «Динамо» (1:1), вернул в запас провалившего тогда первый тайм Магомеда-Шапи Сулейманова, а вместо дисквалифицированного Шарля Каборе выпустил Даниила Уткина. Сергей Семак, тоже ожидаемо, предпочел с первых минут Эмилиано Ригони, а не начинавшего неделю назад матч против «Анжи» (5:0) Роберта Мака.

Словак, кстати, в первом круге «Краснодару» забил. Однако вариант с Артемом Дзюбой, Себастьяном Дриусси, Сердаром Азмуном и Ригони предполагал еще большую нацеленность «Зенита» на атаку. Стало понятно: Семак готов сыграть против прямого конкурента смело. Значит, с высокой вероятностью мы увидим зрелищный футбол на встречных курсах. Ведь Мусаев особо осторожничать и не умеет.

50-й ГОЛ ДЗЮБЫ

Уже к четвертой минуте «Зенит» успел создать три (!) голевых момента. Сначала Артем Дзюба в контратаке был выведен Ригони на идеальную позицию, но не забивающий за клуб с октября форвард пробил крайне неуверенно. Почти тут же последовал прицельный дальний удар в дальнюю девятку Игоря Смольникова – Матвей Сафонов в роскошном прыжке перевел мяч на угловой. И этот «стандарт» привел к тому, что в полном одиночестве напротив Сафонова оказался Азмун. Снова гола нет! Снова сэйв юного вратаря «Краснодара»!

А к 15-й минуте «Зенит» нанес уже восемь ударов… Хозяевам в центре поля явно не хватало Каборе – дебютировавший в РПЛ в стартовом составе Уткин немного «поплыл». А гости словно вознамерились успеть решить все проблемы до… отбоя в СИЗО «Бутырка», где трансляцию из Краснодара наверняка, в разных камерах, смотрели Мамаев и Кокорин. Телевизоры им должны были выключить в 22.00, аккурат перед началом второго тайма…

И на 19-й минуте Кокорин мог захлопать в ладоши. Очередной организованный навал «Зенита» завершился-таки логичным голом. Юрий Жирков навесил с левого фланга, Ригони хлестко пробил в ближний, Сафонов опять спас, но все тот же Ригони выложил мяч Дзюбе туда, откуда промахнуться было невозможно. И Артем не промазал. Есть его 50-й гол за «Зенит»! Который Артем отметил уже подзабытым в РПЛ жестом «служу Черч… России». Предыдущий раз мы наблюдали этот жест в нашем чемпионате в… октябрьском матче «Зенит» - «Краснодар».

«МАН СИТИ» – «ТОТТЕНХЭМ» ПО-РУССКИ

Пропущенный мяч подействовал на «быков» окрыляюще. Хозяева убрали куда подальше накрывший их до гола Дзюбы мандраж. По-хорошему нагло поперли вперед (в основном, через фланг Кристиана Рамиреса). И уже к 26-й минуте вполне могли повести 2:1. Игра все больше напоминала яркий спектакль, который на неделе разыграли в Лиге чемпионов «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Там получилось пять голов к середине тайма, здесь – два. Хотя опасных ударов было нанесено больше, чем в Манчестере. Счет сравнял Иван Игнатьев. И почти сразу после него должен был отличаться Маурисио Перейра, но на этот раз пришло время выручать Андрею Луневу.

Команды так и продолжали обмениваться уколами до самого перерыва. Острее получалось у «Зенита»: Сердар Азмун попал в штангу, а неугомонный Дзюба мог, если бы в России использовалась система ВАР, рассчитывать на пенальти от щедрот Сергея Карасева. Однако и «Краснодар» из игры уже не выпадал. И имел примерно равные с соперником шансы рассчитывать на гол «в раздевалку». Его, правда, не случилось. Но забитые до отказа трибуны по этому поводу не унывали. Болельщики предвкушали продолжение банкета во втором тайме, к которому соперники успели совместно нанести 23 (!) удара (хозяева – 11, гости - 12).

РАКИЦКИЙ ОПЯТЬ СЫГРАЛ «В МЕССИ»

Пауза скорее помешала «Зениту». Сложно сказать, просил ли об этом в раздевалке Семак, но питерцы отдали инициативу. На десять минут «Краснодар» полностью прибрал к ногам мяч, примерно как соперник – на старте матча. Но и продолжение получилось «зеркальным»! На 57-й и 58-й минутах гости создали два супермомента. Сафонов не устал творить чудеса, непостижимым образом отразив удар Ригони, а затем вовремя успев сократить почти до нуля угол обстрела Азмуну – так, что навесик иранца через вратаря разминулся с дальним углом.

Почувствовав неладное, Мусаев убрал с поля Уткина. Того заменил Сулейманов (разумеется, не по позиции). Но перелома в игре не произошло. Схема «Краснодара» стала еще более атакующей, а надо было укреплять опорную зону, которая проседала все сильнее. И, в конце концов, это привело к назначению штрафного в опасной близости от ворот Сафонова. Ну а потом…

Поцелуй Магомеда Оздоева в макушку Ярославу Ракицкому, разбег украинского защитника, «выстрел» с левой поверх «стенки» - и мяч в сетке. У Лионеля Месси в Европе появился конкурент. Ракицкий забил свой третий (!) штрафной нынешней весной. Свою серию он начал в день первого тура президентских выборов на Украине. Теперь он отличился накануне тура номер два… Команда отметила успех Ракицкого «покачиванием ребенка» - поздравив Ярослава с прибавлением в семействе.

И ЭТО БЫЛО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…

Этот безумный-безумный-безумный футбол продолжался вплоть до самого финального свистка. Сулейманов оправдал свой выход парочкой сумасшедших ударов с обеих ног. При замене Оздоева команды чуть не устроили драку, в которой принял участие даже не попавший в заявку нападающий «быков» Ари. В результате Карасев прибавил к основному времени семь минут. И на первой из них настоящий шедевр исполнил Маурисио Перейра. Такие голы редко встречаются даже в Лиге чемпионов. Мяч по невероятно красивой траектории «снял паутину» с левой от Лунева «девятки».

Но и это было не все. На ничью в этот день никто не был согласен. И точку все-таки поставил Питер. Дзюба забил головой после углового – и принес «Зениту», пожалуй, решающие три очка в золотой гонке. «Локо» действительно отстает уже на 8. За 5 туров до финиша.

Жаль, Кокорин этого не видел. А то бы наверняка порадовался за друзей.

«Краснодар» – «Зенит» – 2:3 (1:1)

Голы: Игнатьев, 25; Перейра, 90+1 – Дзюба, 19, 90+5; Ракицкий, 69

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров (Стоцкий, 90), Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72)

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 87), Дриусси (Шатов, 90), Азмун, Дзюба

Предупреждения: Ригони (35), Смольников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), Барриос (71), Анюков (84), Сулейманов (85), Азмун (90)

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