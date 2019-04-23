Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел - Советский спорт
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23 апреля 2019 11:00ФутболЗетилов Игорь

Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел

«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок».

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В понедельник новым главным тренером «Тамбова» – основного претендента на выход в РПЛ-2019/20 – был назначен Александр Григорян. А мы поговорили с бывшим наставником этой команды, который до недавнего времени тренировал ереванский «Пюник», а недавно возглавил в ФНЛ «Химки».

«С ШАЛИМОВЫМ ПООБЩАТЬСЯ НЕ УСПЕЛ»

Напомним, год назад Талалаев вывел «Тамбов» в стыковые матчи с РПЛ. Потом он совершил маленькое чудо с «Пюником», пробившись в третий квалификационный раунд Лиги Европы. А в «Химках» 46-летний специалист начал с двух побед с общим счетом 5:0.

– Почему ушли из «Пюника», где вас сменил Александр Тарханов, в «Химки»?
– Захотелось быть поближе к дому. Поэтому когда «Химки» уволили Игоря Шалимова и вышли на меня, сразу согласился.

– Успели пообщаться с Шалимовым?
– Нет. Когда я приехал, он уже рассчитался с клубом и передал дела. Но я много общался с тренерами, которые остались, и получил полное представление о команде. Пересмотрел все весенние матчи «Химок», сделав определенные выводы.

– В каком состоянии была команда?
– В нормальном для четырнадцатого места в турнирной таблице ФНЛ. Многих игроков я знал по работе в «Волге», «Тамбове», юношеской и молодежной сборных.

– Команда психологически была подавлена? Совсем рядом – зона вылета в ПФЛ…
– Думаю, высказываться на этот счет не совсем этично.

«АДАМОВ НАВЯЖЕТ В «КРАСНОДАРЕ» КОНКУРЕНЦИЮ САФОНОВУ»

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– Как оцените первые два матча – на выезде с «Армавиром» и дома с «Краснодаром-2»?
– Большинство ребят знают мою тренерскую концепцию и с удовольствием, это я сейчас вижу, ее приняли. В Армавире мы не старались много контролировать мяч, отдали инициативу и извлекли максимум из своих моментов. Забили два и не пропустили. Ну а против краснодарцев сыграли так, чтобы соперник не доходил до нашей штрафной. Определили две зоны для отбора. Вот сейчас пришла статистика тура. Мы сделали больше всех в ФНЛ отборов на чужой половине поля. Это, безусловно, заслуга ребят. Команда постепенно перестраивается.

– Во второй команде «Краснодара» есть новые молодые звездочки для РПЛ?
– Вратарь Денис Адамов, безусловно, будет конкурентом Матвею Сафонову. И Даниил Уткин, который в эти выходные вышел против «Зенита» в премьер-лиге, неплохо действует в атаке с Артемом Голубевым.

Раньше в «Краснодаре-2» были невысокие техничные игроки, а сейчас по антропометрическим данным они превосходили мою команду. Это бросилось в глаза. Видимо, в селекции «Краснодара» теперь делается упор на поиске физически сильных ребят. Но, конечно, и про технику с тактикой там не забывают.

– В среду «Химкам» играть в Хабаровске. Поедете на стадион сразу из аэропорта?
– Я предпочитаю прилетать за 2-3 часа до игры. Отек после самолета с ног сходит – и можно выходить на поле… Но в этот раз билеты бронировались заранее, поэтому мы будем в Хабаровске за 10 часов до стартового свистка. Не очень удобно, поскольку все равно не успеваешь адаптироваться.

«СКА-Хабаровск» в последних матчах показывает качественную игру и вплотную подтянулся к зоне стыковых матчей. Это темная лошадка, которая может выскочить из-за спин фаворитов. Для них матч с нами во многом определяющий. Мы настраиваемся соответствующим образом.

«В ТАМБОВЕ И СОЧИ ГОТОВЫ К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ»

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– «Тамбов» – главный претендент на прямой выход в премьер-лигу?
– Конечно. Я и перед началом сезона это утверждал. С момента моего ухода клуб приобрел восемь новичков. В «Тамбове» есть понимание, что высокие задачи должны решать игроки определенного уровня. Мы из того состава выжали максимум. А сейчас «Тамбов» уже готов к повышению в классе.

– Кто еще, кроме «Тамбова», может подняться в РПЛ?
– По игре больше других заслуживает «Сочи». Мне также нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху, в основном, за счет характера.

– А «Нижний Новгород»?
– Если захочет, наверняка решил бы задачу. Но особого желания я пока не вижу, нижегородцы выступает очень неровно. Здесь многое зависит от руководителей клуба. С таким набором исполнителей они, на мой взгляд, могли давно и досрочно выиграть турнир ФНЛ.

– Что скажете о «Чертанове», который формирует состав исключительно из своих воспитанников?
– Воздержусь. Нам с чертановцами играть в предпоследнем туре 19 мая.

– У вас контракт до конца сезона-2019/20?
– Да.

– Какую задачу поставили на оставшуюся часть чемпионата России?
– Занять по возможности более высокое место.

– В следующем году «Химки» будут бороться за попадание в РПЛ?
– Вопрос к руководству. Доработаем до лета, а потом предложим начальству свою концепцию развития. С кем хотим выполнять те или иные задачи. От этого и будем отталкиваться.

– У руководства после двух сухих побед подряд разгорелся аппетит? От зоны стыков «Химки» отделяют 10 очков. А вдруг?
– Курируют команду разумные люди. Перед матчем с «Краснодаром-2» была встреча с вице-губернатором Московской области и мэром Химок, которые нашли очень правильные слова. Они сказали, что болельщики соскучились по победам. Попросили отдавать все силы в каждой игре. Тогда химчане примут любой результат.

Команда у нас молодая, за исключением, пожалуй, Саши Димидко, Саши Рязанцева и Дмитрия Хомича. Все понимают, что прогресс зависит только от самих футболистов.

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