Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА! - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:30ФутболЗетилов Игорь

Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».

Отличный пример для нынешних преследователей «Зенита», отстающих от питерцев на 8-10 очков.

«В 1998-м ПЕРЕД «СПАРТАКОМ» КОЛЕНКИ НЕ ТРЯСЛИСЬ»

Напомним, в 1998 году ЦСКА после 15 туров занимал 14-е место, отставая от «Зенита» и «Спартака» соответственно на 16 и 17 очков. В итоге армейцы обогнали питерцев на 9 (!) очков, а от спартаковцев отстали всего на три, завоевав серебро. Преображение команды стало возможным после прихода Олега Долматова на место Павла Садырина.

– Сезон 1998 года вы наверняка хорошо запомнили…
– И не только я. Многие болельщики ЦСКА и простые любители футбола часто о нем вспоминают.

– Как сами объясняли тот удивительный финишный спурт?
– Удачное стечение обстоятельств. Пришел Олег Васильевич Долматов, мы перестроили оборонительную схему и начали побеждать. Но, нужно сказать, и состав у нас был довольно сильный.

– Вы быстро поверили в схему «четыре защитника в линию»?
– Между кругами были двухнедельные сборы. Утром и вечером просматривали матч «Ювентус» – «Боруссия», а потом старались применять увиденное на тренировках.

– В той 12-матчевой серии ЦСКА одна победа стоит особняком: в 26-м туре на «Динамо» со счетом 4:1 был обыгран «Спартак».
– Да, это было очень красиво!

– Коленки не тряслись? Ведь красно-белые выиграли пять предыдущих чемпионатов России.
– Точно нет. Мы уже почувствовали уверенность. Мотивация была запредельная.

«УСПЕХАМ СЕМАКА НЕ УДИВЛЯЮСЬ»

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– Почему не удалось стать чемпионами?
– Во-первых, сами поздно начали свой рывок. Во-вторых, «Спартак» особо очков не терял. А еще мы во втором круге уступили «Локомотиву» 0:1. После этого очков уже не теряли, но это поражение стоило нам чемпионства.

– Сильно расстроились?
– Это было позже. А тогда победили в последнем туре в гостях «Шинник» и порадовались серебру. Все-таки, после 15 туров мы шли четырнадцатыми в турнирной таблице. А второе место давало путевку в Лигу чемпионов.

– Вернемся в сегодняшний день. «Зенит» – чемпион?
– Забегать вперед не хочется, но шансы очень велики. Когда отрыв в восемь очков был в первом круге, я сильно сомневался. А сейчас до конца чемпионата осталось совсем мало матчей. Но футбол – игра непредсказуемая. Пусть преследователи посмотрят на пример долматовского ЦСКА 1998 года.

– В чем питерский клуб превосходит конкурентов?
– Длиной скамейки и отсутствием серьезных травм у лидеров. Вот, многие говорят, что «Зениту» часто везет. Но на одном чистом везении чемпионами не становятся!

– Чего не хватает преследователям?
– Стабильности. Хотя, ее и у «Зенита» тоже до весны не было видно.

– Вы с Сергеем Семаком долго играли. Верили, что так быстро у него получится сделать боеспособный коллектив?
– Он всегда был такой настойчивый, даже настырный, понимал, чего конкретно хочет. Поэтому его успехам не удивляюсь.

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