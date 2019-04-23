Семаку-2019 надо опасаться «Семака-1998» - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:45ФутболБезъязычный Алексей

Семаку-2019 надо опасаться «Семака-1998»

Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге упускала чемпионство? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.

ПРОВАЛ ПЕТРЖЕЛЫ

Лидерство за шесть туров до окончания турнира приводило команду к завоеванию титула в 21 случае из 26. Исключение составили только «Ротор»-1996, «Зенит»-2004, «Локомотив»-2005 и 2013/14, а также «Ростов»-2015/16. Однако их перевес над преследователями носил символический характер (1-2 очка), тогда как сейчас «Зенит» опережает второе место на 8 очков. Большего гандикапа к этому моменту добивались лишь «Спартак»-1998 (+9 очков) и «Зенит»-2011/12 (+11). Поэтому войти в историю команда Сергея Семака уже не сможет – только вляпаться.

Интересно, кстати, что из перечисленных выше пяти команд, которые упускали лидерство в заключительные шесть туров, только «Ростову» в 2016-м удалось удержаться на итоговой второй строчке. Еще в трех случаях экс-лидер («Ротор» и дважды «Локо») финишировал третьим, а самый грандиозный провал произошел с «Зенитом» Властимила Петржелы. В 2004-м питерцы с молодыми Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым и компанией рухнули с первого на четвертое место.

ПРОРЫВ ДОЛМАТОВА

Вот результаты заключительных шести матчей сине-бело-голубых в том сезоне: 0:0 с «Амкаром», 1:1 с «Рубином», 0:3 с ЦСКА, 3:1 с «Сатурном», 2:3 с «Москвой», 5:2 с «Ротором». Как нетрудно сосчитать, было потеряно 10 очков. На два больше нынешнего гандикапа питерцев… А знаете, сколько очков потерял «Зенит» на аналогичном финишном отрезке год назад? Тоже десять (1:2 с «Краснодаром», 3:3 с «Арсеналом», 0:0 с ЦСКА, 0:1 с «Локо»)! Так что проваливать концовки для сине-бело-голубых в порядке вещей. Вот только способен ли кто-то из преследователей накатить на финише?

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Если обратиться к истории, особняком, конечно, стоит ЦСКА-1998. Команда Олега Долматова завершила тот чемпионат спуртом из 12 (!) побед, сиганув с 11-го места на 2-е. В том числе красно-синие уничтожили и будущего чемпиона «Спартак» (4:1). А конкретно в заключительные шесть туров армейцы отыграли у красно-белых все те же магические 8 очков.

В общем, у нынешней группы преследования есть прекрасный ориентир. И главный тренер «Зенита» о нем прекрасно знает. Семак… сам был частью долматовского ЦСКА 1998 года. Даже носил капитанскую повязку.

Вот только «Локомотиву» и «Краснодару» мало догнать «Зенит» – придется обгонять. Напомним, при равенстве очков приоритетным в РПЛ становится баланс личных встреч. Здесь у питерцев перевес и над железнодорожниками, и над «быками». А ЦСКА, с которым им еще предстоит сыграть 12 мая, они опережают на «+10».

Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!

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