Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не было

– Расскажите, как прошло последнее заседание?

Ромашов: Замечу сразу, что все уголовное дело расследуется вопреки требованиям закона. Вы, наверное, поняли это. Вы представьте себе: восемнадцать следователей дают поручения десяти оперуполномоченным. Все знают, какого характера эти поручения – собирать доказательства вины. С таким же успехом можно было написать поручение на деревню дедушке. Все это беззаконие, причем вопиющее. Про так называемую раскадровку тоже все слышали (несоответствие фото с места событий и подписей к ним – Прим. ред.). Вот какие там доказательства! Вы, наверное, слышали и про экспертизу сурдологов, которую мы провели по движению губ потерпевшего. Она подтвердила, что тот матерился.

Стукалова: Это сходится с теми показаниями, которые с самого начала давали наши подзащитные. А экспертиза была проведена намного позже. Медицинская экспертиза, результаты которой мы оглашали в первую очередь в качестве своих доказательств, позволяет сделать вывод: нет никаких оснований ставить диагноз сотрясение мозга.

Ромашов: Вы сами подумайте – на голове никаких следов нет. Потерпевший Гайсин сообщил, что Пак держался за голову. А мы этого не видели! Если на черепе нет никаких следов, то по определению сотрясения мозга быть не может. Но сейчас мы говорим не о судьбе потерпевших, а о ребятах, которые принесли извинения, причем неоднократно.

Стукалова: В первую очередь, речь идет о правильном определении статьи, согласно которой они понесут наказание. Нынешней, тяжкой, по нашему мнению, с самого начала не было, что мы и пытаемся доказать. Не было никакого сговора между ребятами, их действия носили абсолютно спонтанный характер, и мы должны отстоять эту истину в суде. Повторюсь, все доказательства, которые у нас есть, и те доказательства, что представила сторона обвинения, говорят в пользу того, что никакой 213 статьи там нет.

– Сегодня закончили заседание раньше. Вам не хватило времени, чтобы собрать все документы?

Ромашов: Нет. В 19:00 мы заканчиваем работу по согласованию. Мы и так весь процесс работали с 12:00 до 22:00.

Стукалова: Нам ведь тоже нужно время на подготовку и осмысление ситуации. И сегодня мы предоставили все, что было запланировано.

– Вы сегодня полчаса зачитывали несоответствия по фото и подписям к ним, но при этом судья все равно отклонила ходатайство. Как это прокомментируете?

Стукалова: Судья отклонила его частично, и оценку этому она будет давать при вынесении приговора. Сейчас мы не будем это комментировать. Когда мы писали это ходатайство, для нас было ожидаемо, что нам откажут в его удовлетворении. Но все не ограничивается одной инстанцией. Это существенные нарушения, и я думаю, что суд это тоже понимает.

«В СРЕДУ В ИЗОЛЯТОР ДОЛЖНЫ ПРИЕХАТЬ ВРАЧИ «ЗЕНИТА»

– Завтра вы будете готовить ребят к допросу. Каким образом?

Стукалова: Я завтра пойду к Александру Кокорину, Барик – к Кириллу Кокорину, Татьяна Прилипко – к Александру Протасовицкому. Говорить о том, что их надо как-то готовить – слишком громко, потому что показания ребят не изменились с первого дня.

Ромашов: Прокурор отказался предоставлять остальных свидетелей, потому что там нет ничего, что подтверждало бы вину ребят. Более того, в этих показаниях содержатся сведения, которые в какой-то степени реабилитируют наших подзащитных. И прокурор отказывается их представлять. Ну что это такое? Я считаю, что это безобразие! Обратите внимание и на то, что в деле есть сведения, характеризующие личность Александра Кокорина. Сколько помощи он оказывал людям безвозмездно, сколько средств вложил! Эти сведения прямо говорят о том, что он не должен содержаться под стражей и не должен получить реального срока в виде лишения свободы. В зале, наверное, находится не так много людей, кто мог бы сказать, что делал то же самое.

– Будет ли оказана помощь Александру Кокорину в среду?

Ромашов: Да. Завтра в изолятор должны приехать врачи «Зенита». Все-таки суд дал разрешение на посещение его врачами. Их будут встречать врачи из СИЗО и с учетом сложившейся ситуации Александру назначат курс реабилитации.

– Допустили одного врача?

Ромашов: Двух. Об этом ходатайствовал «Зенит». Мы поддержали эту инициативу.