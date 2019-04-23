Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не было - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 21:30ФутболГригорьевская Юлия

Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не было

Во вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.

– Расскажите, как прошло последнее заседание?

Ромашов: Замечу сразу, что все уголовное дело расследуется вопреки требованиям закона. Вы, наверное, поняли это. Вы представьте себе: восемнадцать следователей дают поручения десяти оперуполномоченным. Все знают, какого характера эти поручения – собирать доказательства вины. С таким же успехом можно было написать поручение на деревню дедушке. Все это беззаконие, причем вопиющее. Про так называемую раскадровку тоже все слышали (несоответствие фото с места событий и подписей к ним – Прим. ред.). Вот какие там доказательства! Вы, наверное, слышали и про экспертизу сурдологов, которую мы провели по движению губ потерпевшего. Она подтвердила, что тот матерился.

Стукалова: Это сходится с теми показаниями, которые с самого начала давали наши подзащитные. А экспертиза была проведена намного позже. Медицинская экспертиза, результаты которой мы оглашали в первую очередь в качестве своих доказательств, позволяет сделать вывод: нет никаких оснований ставить диагноз сотрясение мозга.

Ромашов: Вы сами подумайте – на голове никаких следов нет. Потерпевший Гайсин сообщил, что Пак держался за голову. А мы этого не видели! Если на черепе нет никаких следов, то по определению сотрясения мозга быть не может. Но сейчас мы говорим не о судьбе потерпевших, а о ребятах, которые принесли извинения, причем неоднократно.

Стукалова: В первую очередь, речь идет о правильном определении статьи, согласно которой они понесут наказание. Нынешней, тяжкой, по нашему мнению, с самого начала не было, что мы и пытаемся доказать. Не было никакого сговора между ребятами, их действия носили абсолютно спонтанный характер, и мы должны отстоять эту истину в суде. Повторюсь, все доказательства, которые у нас есть, и те доказательства, что представила сторона обвинения, говорят в пользу того, что никакой 213 статьи там нет.

– Сегодня закончили заседание раньше. Вам не хватило времени, чтобы собрать все документы?

Ромашов: Нет. В 19:00 мы заканчиваем работу по согласованию. Мы и так весь процесс работали с 12:00 до 22:00.

Стукалова: Нам ведь тоже нужно время на подготовку и осмысление ситуации. И сегодня мы предоставили все, что было запланировано.

– Вы сегодня полчаса зачитывали несоответствия по фото и подписям к ним, но при этом судья все равно отклонила ходатайство. Как это прокомментируете?

Стукалова: Судья отклонила его частично, и оценку этому она будет давать при вынесении приговора. Сейчас мы не будем это комментировать. Когда мы писали это ходатайство, для нас было ожидаемо, что нам откажут в его удовлетворении. Но все не ограничивается одной инстанцией. Это существенные нарушения, и я думаю, что суд это тоже понимает.

«В СРЕДУ В ИЗОЛЯТОР ДОЛЖНЫ ПРИЕХАТЬ ВРАЧИ «ЗЕНИТА»

– Завтра вы будете готовить ребят к допросу. Каким образом?

Стукалова: Я завтра пойду к Александру Кокорину, Барик – к Кириллу Кокорину, Татьяна Прилипко – к Александру Протасовицкому. Говорить о том, что их надо как-то готовить – слишком громко, потому что показания ребят не изменились с первого дня.

Ромашов: Прокурор отказался предоставлять остальных свидетелей, потому что там нет ничего, что подтверждало бы вину ребят. Более того, в этих показаниях содержатся сведения, которые в какой-то степени реабилитируют наших подзащитных. И прокурор отказывается их представлять. Ну что это такое? Я считаю, что это безобразие! Обратите внимание и на то, что в деле есть сведения, характеризующие личность Александра Кокорина. Сколько помощи он оказывал людям безвозмездно, сколько средств вложил! Эти сведения прямо говорят о том, что он не должен содержаться под стражей и не должен получить реального срока в виде лишения свободы. В зале, наверное, находится не так много людей, кто мог бы сказать, что делал то же самое.

– Будет ли оказана помощь Александру Кокорину в среду?

Ромашов: Да. Завтра в изолятор должны приехать врачи «Зенита». Все-таки суд дал разрешение на посещение его врачами. Их будут встречать врачи из СИЗО и с учетом сложившейся ситуации Александру назначат курс реабилитации.

– Допустили одного врача?

Ромашов: Двух. Об этом ходатайствовал «Зенит». Мы поддержали эту инициативу.

22/04 19:30Хоккей
Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)«Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
23/04 10:00Футбол
20 апреля. Краснодар. Мы не забудем это никогда! Рейтинг лучших матчей в истории чемпионата России (видео)Матч «Краснодар» – «Зенит» многих шокировал. Такого сочетания классной игры, закрученного до последних секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России видеть не доводилось.
23/04 12:00Футбол
Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия ЦыбаневаСпособен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 21:15Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
23/04 18:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 18:00Хоккей
Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители!А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина.
23/04 16:00Хоккей
Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
23/04 15:30Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/04 22:00Футбол
Владимир Быстров: Я тоже дрался в барахГостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
23/04 17:00Футбол
В РПЛ много сильной молодежи. Из россиян мы составили сборную (из «Зенита» никого)Здесь не только «Краснодар». Еще ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и даже «Динамо».
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
Новости
22:26 Хоккей Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому
22:16 Теннис Родина не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле
22:10 Футбол СМИ: «Ювентус» отказался от услуг Марсело
22:06 Баскетбол «Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повел в серии плей-офф
22:00 Футбол Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала»
21:46 Футбол Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом»
21:34 Футбол Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико»
21:26 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Матч с «Манчестер Сити» - возможность реабилитироваться за игру с «Эвертоном»
21:08 Футбол Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»
20:54 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Может, у Ковтуна получится построить успешную тренерскую карьеру
20:53 Футбол Клаудио Маркизио: Как видите, я смог помочь «Зениту»
20:36 Футбол Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса
20:30 Футбол Лука Модрич: Надеюсь сыграть еще 100 матчей за «Реал»
20:09 Фигурное катание Алексей Ягудин: Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну
19:59 Футбол Адвокат Кокорина: Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита»
19:56 Футбол Гомеш может покинуть «Барселону» за 20 млн евро
19:45 Хоккей Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»
19:40 Футбол «Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина
19:27 Теннис Кузнецова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Буюкакчай
19:19 Футбол Источник: «Барселона» продлит контракт с Видалем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика