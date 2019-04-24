Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:00ФутболЗибрак Артем

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове

Юрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.

Сюрпризы Семина

Юрий Семин известный противник графика, предусматривающего два матча в неделю. Игра с «Ростовом» состоялась через три дня на четвертый после энергозатратной встречи с ЦСКА (1:1). По сравнению с тем матчем наставник железнодорожников изменил схему игры, перейдя с 4-5-1 на 3-4-2-1. Таким образом, он отзеркалил модель игры команды Валерия Карпина.

Это изменение потребовало и кадровых перестановок. Гжегож Крыховяк передвинулся в тройку центральных защитников к Бенедикту Хеведесу и Соломону Кверквелии, а в опорной зоне появились Дмитрий Баринов и его тезка Тарасов.

Вместе с тем место в составе потеряли Федор Смолов и Мануэл Фернандеш, замененные по ходу матча с армейцами (португалец – вообще в перерыве). Позицию на острие занял Джефферсон Фарфан, под ним расположились братья Миранчуки, а справа неожиданно вышел Рифат Жемалетдинов. Для него это первый выход в основе в нынешнем сезоне РПЛ.

Замысел Семина сработал моментально. Железнодорожники сходу создали несколько моментов у ворот Сергея Песьякова и один из них реализовали – Алексей Миранчук ворвался в штрафную и покатил направо оставшемуся без опеки Фарфану, и тот без помех низом поразил ворота.

Попов в роли Еременко

Ростовчане пришли в себя только 10 минут спустя. В том смысле, что они начали чаще приближаться к чужой штрафной, но перед своими воротами увереннее играть не стали. Да и напрячь Гилерме им никак не удавалось. Оборона красно-зеленых опускалась довольно глубоко и не позволяла Алексею Ионову и Бактийору Зайнутдинову открываться за спины.

Здесь, кстати, таится неожиданность от Карпина. Казахский центральный полузащитник занял позицию Ивелина Попова в нападении, а болгарин опустился в центр. В отсутствие Романа Еременко, на здоровье которого сказались два гостевых матча на искусственных газонах в Уфе и Оренбурге, организация игры легла на плечи Попова, но он с ней очевидно не справлялся. Плюс в центре полузащиты не мог найти себя быстрый и техничный, но склонный к игре на фланге Александр Зуев.

Экс-спартаковец хорош у чужой штрафной, что он и доказал, стоило ему приблизиться к чужим воротам. Он здорово обработал сложный мяч и на входе в штрафную был сбит неаккуратно пошедшим в отбор Тарасовым, а Ионов уверенно реализовал пенальти. «Локо» расстроился, и до конца тайма атакующая игра у него разладилась.

Карпин делает замены, Семин доверяет основе

Карпин-тренер известен в первую очередь, как хороший мотиватор. В перерыве ему удалось завести своих футболистов. Второй тайм они начали с большим желанием и частым владением мячом, но увязли в плотной обороне гостей. То же можно сказать и о москвичах.

Обеим командам удобнее действовать на контратаках, поэтому в столь сложной позиционной игре им сложно было выдумать что-нибудь эдакое. Для этого требовалось проявить смекалку, как в эпизоде, когда Алексей Миранчук с фланга мастерски вырезал мяч в центр штрафной на ход Фарфану. Перуанец слета мощно бил по воротам, но попал в Песьякова.

К середине тайма «Локо» удалось вернуть мяч себе, подарив сопернику больше свободных зон на своей половине поля. Хозяева несколько раз через игру в касание на флангах здорово выходили в атаку, но последнего паса им отчаянно не хватало. Что стало особенно заметно, когда Попов вернулся в нападение на позицию Зайнутдинова, замененного на Данилу Глебова. Новичок, соответственно, закрыл образовавшуюся брешь в середине поля.

«Локо» навалился на ворота соперника и едва не вышел вперед, но Алексей Миранчук, находясь в нескольких метрах напротив пустого угла, невообразимым образом угодил в штангу. Карпин продолжил делать замены, а Семин оставил стартовый состав без изменений и оказался прав. В концовке Фарфан великолепно выпрыгнул на подачу Рыбуса и принес железнодорожникам победу. Умение освободиться в штрафной от опеки – уникальный навык перуанского нападающего.

«Ростов» – «Локомотив» – 1:2 (1:1)

Голы: Ионов, 39 (пен.) – Фарфан, 5, 83

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Логашов (Плиев, 81), Попов, Гацкан, Зуев, Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Ионов (Сигурдарсон, 82)

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 90+2)

Предупреждения: Зайнутдинов, 25; Гацкан, 60; Глебов, 77 – Фарфан, 7; Ал. Миранчук, 20; Гилерме, 90+1

Судья: Мешков (Дмитров)

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