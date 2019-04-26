Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и матерился - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:12ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и матерился

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.

– Наверное, это будет самое тяжелое интервью за последнее время. Я даже не знаю, что сказать. Обычно после таких поражений сетуют на тренера, стратегию, состав и так далее. Но я начну с другого. Менять надо всю команду.

Я очень внимательно наблюдал за этим футбольным «Ералашем». Никакой команды. Это нужно еще нужно суметь так бездарно сыграть, как сыграл «Спартак». Это полное безобразие совершенно не укладывается в моей голове.

Все может быть. Можно и с трех метров не забить гол, но прошедший матч оставил впечатление, что на игру вышла не команда, а шайка-лейка, приехавшая на гастроли. Ужас. Напрашивается вопрос. Виноват ли главный тренер? Конечно, виноват.

Я до сих пор уважаю Олега Кононова как человека и в меньшей степени как тренера. Но нельзя готовить команду так, как он ее подготовил к прошедшей игре. И не только к этой игре. Претензий пруд пруди.

Чем вообще занимаются люди в «Спартаке»? Футбол для них – это профессия или халтура? Они больше похожи на шабашников.

Пять секунд на другую тему. Что на поле делал Айртон? Я сидел и думал, что он такое творит. Как на его фланге действовал Резуан Мирзов. Где был защитник? И в целом, как сыграли остальные? Александр Максименко? И на него повлияла футбольная вульгарщина.

Смотрю на Кононова и думаю, снимать ли его с работы? Жирный вопрос. Я его не критикую, но в то же время очень зол. Я сидел у телевизора и про себя матерился на футбол «Спартака». Так играть нельзя.

Начнутся оправдания: «Мы не виноваты», «Мы то», «Мы это». Нет, это разговоры для нищих, а вы – профессионалы, которые получают огромные деньжищи. Вам не позволено выходить и хоронить «Спартак».

Что будет дальше – не знаю. Наверное, не буду смотреть чемпионат. Такая игра – просто позор.

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