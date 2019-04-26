Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)

ГОЛ ТУРА

Ондржей ВАНЕК (Уфа)

В официальном протоколе матча «Рубин» - «Уфа» автором гола гостей указан Даниил Круговой. Лига пошла на уступку башкирскому клубу, официальный твиттер которого постфактум попросил переписать этот мяч на российского защитника. Что ж, это право РПЛ. А наше право не согласиться с уфимцами - и сохранить авторство гола за чешским форвардом, который, на наш взгляд, все-таки подправил траекторию полета мяча подошвой своей бутсы после удара Кругового. Видеоповторы не позволяют со стопроцентной уверенностью говорить, было ли там касание или нет. Но эпизод получился очень красивым именно благодаря движению Ванека.

ИГРОК ТУРА

Джефферсон ФАРФАН (Локомотив)

Выбрать между Фарфаном и Артемом Дзюбой было трудно. Перуанец сделал результат в Ростове-на-Дону, забив два классных мяча, россиянин растерзал оборону «Динамо» в Санкт-Петербурге (гол плюс голевая передача на Сердара Азмуна). И все же мы отдали небольшое предпочтение легионеру «Локо», который совсем недавно вернулся в строй после травмы, да к тому же сыграл в среду на непривычной для него в этом сезоне позиции центрфорварда вместо Федора Смолова. А Дзюба был супергероем выходных. Ему еще и награду лучшему игроку 2018 года перед матчем вручили. Нельзя же все призы в одни руки!

Юрий СЕМИН (Локомотив)



ТРЕНЕР ТУРА

В Ростове-на-Дону железнодорожники сменили игровую схему с 4-5-1 на 3-4-2-1, выдвинув Джефферсона Фарфана на острие, отодвинув Гжегожа Крыховяка из опорной зоны в защиту и выпустив справа Рифата Жемалетдинова. Все тактические ходы Семина (продиктованные ротацией после недавнего дерби с ЦСКА) сработали. «Локо» обошелся в основное время без замен (Эдер вышел на второй компенсированной минуте) - и, тем не менее, дожал команду Валерия Карпина в концовке, закрепившись на втором месте в таблице.