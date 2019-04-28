Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов - Советский спорт
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28 апреля 2019 21:02ФутболЗибрак Артем

Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов

Игорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.

Кадровый голод «горожан»

Воскресный игровой день в РПЛ закрывался центральным матчем 26 тура, в котором сошлись главные претенденты на третью лигочемпионскую строчку «Краснодар» и ЦСКА. Хозяевам победа позволяла опередить армейцев в турнирной таблице, а гостям – увеличить отрыв за четыре тура до конца до четырех очков. С учетом того факта, что весной «горожане» выиграли только два матча из восьми и ни разу в трех последних турах – вполне достаточный отрыв, даже при том, что красно-синим еще играть в Петербурге с «Зенитом».

Как мы писали перед матчем, «быки» потеряли из-за дисквалификаций двоих «паспортистов» – Александра Мартыновича и Юрия Газинского. Мурад Мусаев отказался от варианта с массовыми перестановками и сделал две прямые замены выбывшим. В центре обороны в паре к Уроша Спайичу отправился Йон Фьолусон (ему альтернативы и не было), а вместе Маурисио Перейрой в центре полузащиты вышел Даниил Уткин.

Проблема в том, что из-за лимита на легионеров Мусаеву требовалось пожертвовать одним иностранцем. Варианта было два – Вандерсон на правом фланге полузащиты и Кристиан Рамирес слева в обороне. 35-летний специалист остановился на последнем. Место эквадорца на футбольном поле занял Дмитрий Стоцкий. Хотя мы, честно говоря, ожидали Дмитрия Скопинцева.

Виктор Гончаренко, в целом, ничем не удивил – стандартная и неудобная для соперников 3-5-2 со всеми лидерами в основе. Разве что определенным сюрпризом стал выход с первых минут в центре обороны наряду с Родриго Бекао выздоровевшего Виктора Васина и выкупленного на днях у «Уфы» Игоря Дивеева, тогда как Хердур Магнуссон остался на скамейке запасных.

Акинфеев дал «быкам» фору

Первые же минуты доказали правоту Мусаева. Хозяева набросились на ворота соперника и к 7-й минуте провели несколько неплохих атак, одна из которых завершилась подключением Даниила Уткина. У Ивана Игнатьева не удался, и набежавший Уткин реабилитировался за провал в первом для себя топ-матче с «Зенитом» забитым мячом. Стоит отметить, что армейцы сами подарили сопернику возможность провести эту атаку. Игорь Акинфеев, вынося мяч от ворот, попал точно на ногу Маурисио Перейре.

Главное оружие ЦСКА против команд, ставящих на владение мячом, умение провести быструю контратаку. Однако пропущенный мяч лишил их такой возможности. Армейцам пришлось идти вперед большими силами. Они прижали соперника к штрафной, завалив фланговыми подачами/прострелами. Но и хозяева не отказывались от своего стиля. При первой возможности бежали в атаку. Скорость игры и интенсивность действий команд не могли не радовать зрителей в первые 45 минут.

Телевизионщики представляли матч противостоянием вратарей Матвея Сафонова и Акинфеева, а мы добавим, что в числе ключевых еще: Игнатьев – Федор Чалов и Перейра – Никола Влашич. С этого ракурса победа «быков» в первом тайме справедлива. Акинфеев «привез» голевую атаку, а Перейра и Игнатьев довели ее до удачного завершения Уткиным.

Армейцам же похвастать нечем. Сафонова они беспокоили нечасто, Влашич увяз в оборонительных редутах соперника, а Чалова защитники сторожили очень качественно. В одном из эпизодов Федор, находясь в штрафной спиной к воротам, перекинул мяч через опекуна и, развернувшись, устремился к нему, но позволил Сафонову успеть к нему первым.

Сафонов исполнил Петера Шмейхеля

В первом тайме Дивеев, когда мяч был у гостей, уходил из центра обороны направо и даже подключался там к атакам, располагаясь под Марио Фернандесом. Ход не сработал, и в перерыве Гончаренко заменил его на Георгия Щенникова. Новичок занял место Кирилла Набабкина на противоположном краю, а сам Кирилл оттянулся в центр обороны. Армейцы стали атаковать еще активнее и агрессивнее и едва не отыгрались в самом начале тайма – Спайич в последний момент заблокировал удар Арнора Сигурдссона.

Армейцы заперли «быков» на их половине поля и были близки к голу, а в результате получили второй в свои ворота. Сафонов из своей штрафной рукой (!) забросил мяч на ход Вандерсону, а тот зряче прострелил на Дмитрия Стоцкого, которому не составило труда с близкого расстояния пробить Акинфеева. Гончаренко отреагировал заметой второго защитника – Набабкин уступил место Абелю Эрнандесу.

Вопреки ожиданиям, «Краснодар» отказался от своего атакующего стиля и в этом матче действовал значительно осторожнее, вынуждая соперника идти вперед большими силами и тем самым освобождая сзади много пространства. Мусаев, видя перспективы, выпустил вместо Уткина быстроногого Магомеда-Шапи Сулейманова.

Армейцы тем временем стали бить изо всех позиций, заставляя Сафонова работать в поте лица. По угловым к 68-й минуте у гостей было 10-кратное преимущество. Когда такое в последний раз было? «Краснодар» героически отбивался, едва сдерживая натиск красно-синих. На их счастье, у Влашича удары не пошли совершенно – то мимо пробьет, то в защитников. А в концовке у него сдали нервы, и он, сорвав контратаку хозяев, заработал вторую желтую и досрочно покинул поле. Гончаренко еще до этого удаления судорожно искал возможности усиления игры и даже сделал обратную замену Щенникова на Яку Бийола.

В результате, как армейцы ни бились, пробить отчаянно нырявшего по углам Сафонова и самоотверженно бросавшихся под удар защитников не сумели. А большинство подач в штрафную нашли лишь голову проведшего великолепный матч Спайича. После этого болельщики «горожан» могут уже без ностальгии вспоминать Андреса Гранквиста. «Краснодар», отойдя от своих принципов, исходя из содержания игры, одержал неоднозначную победу, набрав-таки три очка в очном противостоянии с конкурентом за место в Лиге чемпионов, и опередил армейцев в турнирной таблице.

«Краснодар» - ЦСКА – 2:0 (1:0)

Голы: Уткин, 7 – 1:0. Стоцкий (Вандерсон), 55 – 2:0.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Вандерсон (Рамирес, 71), Уткин (Сулейманов, 57), Перейра, Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Фернандес, Ахметов, Обляков, Набабкин (Эрнандес, 59), Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Предупреждения: Обляков, 25. Игнатьев, 34. Каборе, 41. Перейра, 44. Влашич, 45+2.

Удаление: Влашич, 88 (2 жк).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

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