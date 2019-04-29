Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от Дасаева - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:56ФутболЗибрак Артем

Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от Дасаева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов уже в июне могут оказаться в расположении сборной России.

Закрой Влашича и Фернандеса – и ЦСКА ничего создать не может

«КРАСНОДАР» – ЦСКА – 2:0

В мои годы основное значение имело, выиграл ли ты чемпионат или Кубок. Сейчас же имеет громадное значение и попадание в Лигу чемпионов. Так изменилось отношение к футболу. Матч с ЦСКА в Краснодаре на этот раз уступил по качеству игре с «Зенитом». То же Магомед-Шапи Сулейманов в концовке то не так даст, то не туда, но пробьет сам, когда в более выгодной позиции находится партнер. И все равно это был высокий уровень игры.

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У обеих команд есть своя настроенная игра. Не сказать, что кто-то был сильнее, но ЦСКА к концу сезона сдает эмоционально. Армейцы прошлым летом вместе с Виктором Гончаренко собрали очень интересную команду, но молодые футболисты ценны в первую очередь тем, что горят на футбольном поле. Однако в какой-то момент горение заканчивается, и становится важным, насколько качественный у тебя состав.

Вот что в этой игре сделал Федор Чалов, который делит с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров? Ничего. Как только соперники закрыли Марио Фернандеса и Николу Влачиша, Чалов стал нулевым. Моментов он не имел. «Краснодар» выиграл этот матч за счет того, что у него были нападающие, которые врывались в штрафную, могли обыграть, создавали моменты. У хозяев перед штрафной завязывалась игра, а у ЦСКА – нет. Соперники привыкли к тому, что достаточно перекрывать Фернандеса и Влашича – других людей, способных что-то организовать, у армейцев нет.

Влашич в концовке был удален, да еще и получил травму. Для ЦСКА перед игрой с «Динамо» это потеря. Он массовик-затейник в центре поля, который ведет игру и забивает сам. До перехода в ЦСКА мы Влашича не знали, а сейчас любой клуб РПЛ хотел бы иметь его в составе.

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Все знают, что «Краснодар» владеет мячом, и отходят к своей штрафной. Но в этот раз «быки» забили быстрый гол и заставили соперника раскрыться. Они стали действовать на контратаках за счет быстрых футболистов атаки. Второй гол – вообще из учебника. Матвей Сафонов выбросил мяч рукой на 43,9 метра, и с этого началась голевая атака. В свое время аналогичных действий от вратаря Рината Дасаева требовал Константин Бесков. Он говорил Юрию Гаврилову: «Не надо отходить в оборону. Когда соперник атакует, ищи свободное место в центре поля». Дасаев, получая мяч, сразу забрасывал его туда. Это тоже тактика.

Сафонов провел очень хороший матч – совершил не только несколько важных сейвов, но и вовремя выходил из ворот, снимая фланговые подачи. А ведь он свой воспитанник! Болельщикам такое, конечно, очень нравится. Ну, и нельзя забывать, что первый мяч забил еще один местный парень Даниил Уткин. А еще Шапи с Иваном Игнатьевым играли. Это уже четыре собственных воспитанника! Пример для всех, как надо работать.

Считаю, что в июне на сборы национальной команды Станислав Черчесов может позвать и Сафонова, и Шапи с Игнатьевым. В заявку на матчи они, наверное, не попадут, но могут почувствовать вкус сборной России. Это было бы правильно. Это показало бы, что они находятся на правильном пути.

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«ЗЕНИТ» КАЙФУЕТ ОТ СВОЕГО АТАКУЮЩЕГО ФУТБОЛА

«ЗЕНИТ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 4:2

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Как я и говорил раньше, Азмун догнал Чалова в бомбардирской гонке. Это неудивительно – «Зенит» стал много атаковать, получаться удовольствие от своего футбола и, как следствие, забивать. Вопрос в другом. Как при счете 3:0 питерцы пропустили два мяча. Это настораживает. За это честь и хвала и Миодрагу Божовичу, что его команда при крупном счете не бросила играть. Это показатель характера.

«Зенит» паровозом мчит к чемпионству, потому что любой игрок атаки умеет и хочет забивать. Себастьян Дриусси не дотягивается до мяча и со злобы пуляет мяч в трибуну. Это говорит о том, что футболисты получают кайф от забитых мячей и хотят делать это чаще. Потому и злятся, когда не получается.

Оба мяча «Зенит» пропустил после атак через центр поля. И это очень наглядно демонстрирует важность Вильмара Барриоса, который пропускал игру из-за дисквалификации. Он человек, который выгрызает в этой зоне все.

Артем Дзюба в этой игре не забил, но принял участие во всех четырех голах. А форвард одинаково воспринимает и свои голы, и свои результативные передачи. Главное – участвовать в голах и тем самым многое вкладывать в результат. С появлением Азмуна, который все время под него открывается, Дзюба получил возможность играть не на острие, а больше в подыгрыше. И это приносит свои плоды. У Дзюбы и Азмуна прекрасное сочетание. Надо их в сборную – России или Ирана. Шутка!

«Крылья Советов» проиграли шестой матч из семи последних, но видно, что они играют в футбол. Они боролись до конца, пока не остались в меньшинстве.

Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда

АЛ. МИРАНЧУК ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЕ МЕДНЫМИ ТРУБАМИ, ВПЕРЕДИ – ИСПЫТАНИЕ ЖЕНИТЬБОЙ

«ЛОКОМОТИВ» – «ЕНИСЕЙ» – 2:1

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Судьба «Енисея» теперь будет зависеть от руководства клуба. Нет ничего страшного в том, что команда вылетает. Так происходит почти со всеми дебютантами. Важнее то, как в клубе отреагируют на этот вылет. Это опыт – теперь они понимают, каких футболистов надо покупать, сколько тратить на это денег. Если руководство хочет иметь команду в РПЛ, надо верить в свои силы.

В последних девяти турах 34-летний Джефферсон Фарфан набрал 10 (7+3) очков по системе «гол+пас». Это заслуга Юрия Семина. Он знает, что его учить футболу не надо, а только сделать так, чтобы все, лучшее, что у него есть, он оставлял на футбольном поле. Когда опытным игрокам комфортно и их захватывает задача бороться за результат, их мастерство выходит на первый план.

Вновь набирает обороты Алексей Миранчук. Это тоже неудивительно. Есть закон молодых. Вспыхнув в своем первом сезоне, второй они проводят значительно слабее – проходят испытание медными трубами. И только на третий год они играют так, как будут играть всю оставшуюся жизнь.

Есть и другие привходящие факторы. У него пока нет жены. Как только женится, будет спад потому что поменяется физиология – появится ребенок, который постоянно ночью просыпается и тебя будит. Это уже не та юношеская бесшабашная жизнь, когда ты погулял с ребятами и пошел один поспал. Меняется нацеленность – не только игра и 40-тысячный стадион, но и семья, магазины, продукты и прочее. Мозги начинают иначе работать.

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ИГБУН В «УФЕ» НАДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ

«УФА» – «УРАЛ» – 4:1

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С приходом Вадима Евсеева «Уфа» ожила, стала добиваться результатов и набрала в шести матчах девять очков. А началось все с матча с ЦСКА (2:2), когда команда забила два мяча в концовке и спаслась. И это изменило внутреннее настроение. Ведь по подбору исполнителей это нормальная команда – в прошлом сезоне завоевала путевку в Лигу Европы практически в том же составе, за исключением Ивана Облякова и Дмитрия Стоцкого.

У башкирского клуба еще и неплохой нападающий Сильвестр Игбун. Он может сделать что-то в одиночку – обыграть, убежать, взять игру на себя. В отличие от Чалова, которого я считаю игроком штрафной, он, если так можно выразиться, игрок половины поля. Думаю, он надолго в «Уфе» не задержится. Например, он был бы очень хорош для «Динамо».

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