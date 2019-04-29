«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 17:32Футбол

«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»

Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

«ЗЕНИТ» - УЖЕ ТОЧНО ЧЕМПИОН

Наш обозреватель пытается понять не только что именно скрывалось под телеэфирной истерикой, но и почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.

ЗАЧЕМ СЕМАКУ ЛОЖЬ?

«Зенит» победил в красивом, но грязном матче. Оказывается, в дефиците игра, а не драки и провокации! Матч «Краснодара» и «Зенита» был довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.

ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: ТЕПЕРЬ «ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН, А ВОТ ТРЕТЬИМ БУДЕТ «СПАРТАК»

Бывший капитан сине-бело-голубых уверен, что после впечатляющей победы над «Краснодаром» команду Сергея Семака уже не догнать.

20 АПРЕЛЯ. КРАСНОДАР. МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА

Матч «Краснодар» – «Зенит» многих шокировал. Такого сочетания классной игры, закрученного до последних секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России видеть не доводилось. Вот и мы, перебрав самые яркие поединки в истории российских чемпионатов, ничего более насыщенного не вспомнили. Краснодарский блокбастер уверенно возглавил наш рейтинг семи золотых страниц РПЛ.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! МАЙ И ИЮНЬ – ВРЕМЯ ФУТБОЛА!

Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей мая и июня с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!

ЧТО ТАКОЕ «АЯКС»? ЭТО СБЫВШИЙСЯ СОН СЕРГЕЯ ГАЛИЦКОГО

Обозреватель нашего еженедельника на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.

ФУТБОЛЬНЫЙ «ХАРАМ». КАК ИРАНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИЦЫ ПОБЕЖДАЮТ ВЛАСТИ

Радость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника – здесь есть всё.. Мы приходим на стадион и воспринимаем это как должное. Трудно поверить, что за право смотреть матчи с трибуны кому-то приходится бороться под угрозой ареста.

КТО ЛУЧШЕ: МЕССИ ИЛИ РОНАЛДУ?

Когда в прошлом году «Золотой мяч» достался Модричу, многие поспешили списать «сладкую парочку» (Роналду и Месси) со счета – мол, время их закончилось! «Пора, мой друг, пора!» – одному скоро будет 32, другому уже 34! Но они по-прежнему на коне и их продолжают сравнивать!

Полностью скачать весь номер бесплатно в PDF-версии можно здесь

CoverSSF16

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 14:00Футбол
Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.
28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/04 09:55Футбол
Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лигиВ понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
Новости
17:35 Футбол Дмитрий Сенников: Футболисты «Локомотива» всегда находят в себе характер
17:32 Биатлон СБР утвердил состав сборной России по биатлону
17:29 Футбол Сиссоко и Вертонгег смогут помочь «Тоттенхэму» в матче с «Аяксом»
17:16 Футбол Дмитрий Сенников: Боюсь предполагать, чем все может закончиться для Кокорина и Мамаева
17:03 Футбол Владислав Радимов: Кокорин и Мамаев все давно осознали и поняли свою вину
16:54 ММА Президент UFC сообщил о состоянии Фергюсона
16:49 Футбол Федор Щербаченко: Это была худшая игра «Краснодара» и ЦСКА за долгое время
16:42 Футбол Федерация футбола Испании внесла изменения в форматы Суперкубка и Кубка страны
16:36 ММА Боец UFC, перешедший из американского футбола: Люди думали, что я ничего не умею
16:28 Футбол Источник: Рассказов не поможет «Спартаку» в концовке сезона
16:24 Футбол Анри предложил свои услуги «Андерлехту»
16:24 Футбол Андрей Тихонов: «Крылья Советов» не полностью погасили передо мной долги
16:20 Хоккей Хоккеисты сборной Белоруссии обыграли латвийцев в стартовом матче ЧМ-2019
16:16 Футбол «Оренбург» - «Арсенал»: Стартовые составы
16:14 Футбол Сергей Веденеев: У «Зенита» не только большой отрыв – они играют лучше конкурентов
16:13 Футбол СМИ: Футболисты «ПСЖ» недовольны игрой экс-полузащитника «Зенита» Паредеса
16:10 Хоккей Владислав Третьяк: Знарок - креативный, опытный, он не раз выигрывал Кубок Гагарина
16:07 Самбо Подравшиеся самбистки могут быть пожизненно дисквалифицированы (видео)
16:07 Футбол Арсен Минасов: Широков отработал в «Динамо» на твердую «четверку»
16:00 Хоккей Илья Михеев: Хартли и весь тренерских штаб «Авангарда» - большие профессионалы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика