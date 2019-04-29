«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»

«ЗЕНИТ» - УЖЕ ТОЧНО ЧЕМПИОН

Наш обозреватель пытается понять не только что именно скрывалось под телеэфирной истерикой, но и почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.

ЗАЧЕМ СЕМАКУ ЛОЖЬ?

«Зенит» победил в красивом, но грязном матче. Оказывается, в дефиците игра, а не драки и провокации! Матч «Краснодара» и «Зенита» был довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.

ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: ТЕПЕРЬ «ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН, А ВОТ ТРЕТЬИМ БУДЕТ «СПАРТАК»

Бывший капитан сине-бело-голубых уверен, что после впечатляющей победы над «Краснодаром» команду Сергея Семака уже не догнать.

20 АПРЕЛЯ. КРАСНОДАР. МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА

Матч «Краснодар» – «Зенит» многих шокировал. Такого сочетания классной игры, закрученного до последних секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России видеть не доводилось. Вот и мы, перебрав самые яркие поединки в истории российских чемпионатов, ничего более насыщенного не вспомнили. Краснодарский блокбастер уверенно возглавил наш рейтинг семи золотых страниц РПЛ.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! МАЙ И ИЮНЬ – ВРЕМЯ ФУТБОЛА!

Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей мая и июня с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!

ЧТО ТАКОЕ «АЯКС»? ЭТО СБЫВШИЙСЯ СОН СЕРГЕЯ ГАЛИЦКОГО

Обозреватель нашего еженедельника на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.

ФУТБОЛЬНЫЙ «ХАРАМ». КАК ИРАНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИЦЫ ПОБЕЖДАЮТ ВЛАСТИ

Радость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника – здесь есть всё.. Мы приходим на стадион и воспринимаем это как должное. Трудно поверить, что за право смотреть матчи с трибуны кому-то приходится бороться под угрозой ареста.

КТО ЛУЧШЕ: МЕССИ ИЛИ РОНАЛДУ?

Когда в прошлом году «Золотой мяч» достался Модричу, многие поспешили списать «сладкую парочку» (Роналду и Месси) со счета – мол, время их закончилось! «Пора, мой друг, пора!» – одному скоро будет 32, другому уже 34! Но они по-прежнему на коне и их продолжают сравнивать!

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