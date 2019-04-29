Олег Кононов: Готов строить «Спартак» будущего - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:47ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Готов строить «Спартак» будущего

Курбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов после матча «Спартак» - «Рубин» (1:1).

Бердыев: Игру нынешнего «Спартака» разобрать было легче, чем раньше

- Как прокомментируете игру?
- Она сложилась для нас неплохо и понравилась мне во многих аспектах. В целом ничья закономерна, хотя мы могли добиться и большего.

- Место «Рубина» в турнирной таблице – это его потолок?
- Думаю, наше место в турнирной таблице не соответствует нашему уровню, но травмы Граната и Бухарова мешают добиваться более высоких результатов. Надеемся на нашу молодежь, она достаточно неплохо себя проявляет.

- Работаете ли вы как-то персонально с Егором Сорокиным, чтобы он забивал так много?
- Отдельно не работаем. Он много забивает, потому что его отличает повышенная агрессивность в чужой штрафной. Он не выключается из эпизодов и старается выжать максимум, в отличие от некоторых нападающих.

- Было ли сложно разобрать игру нынешнего «Спартака»?
- В этот раз было легче, чем раньше.

Олег Кононов: Справляюсь ли я со своей работой? А вы со своей?

- Почему «Спартак» после Нового года вообще не создает моментов с игры?
- Моменты у нас есть. Созданы они в позиционном нападении или в контратаках, не имеет значения. Как правило, соперники закрываются на своей половине поля, поэтому нам не удаются позиционные атаки. Мы дополняем их быстрыми атаками.

- Вы были готовы к тому, что процесс построения игры затянется?
- Конечно, был готов к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда игра в тот футбол, который приносит в первую очередь результат и удовольствие на футбольном поле. Но в силу определенных обстоятельств, в первую очередь из-за травм группы игроков, нам не удается играть тем составом, которым хотелось.

В любом случае хотелось бы, чтобы игроки, ветераны и молодые, прогрессировали. В моем понимании надо всегда работать над собой. Ребята работают, им нужно время.

- Видите ли вы ветеранов в «Спартаке» в следующем сезоне? Каким вы видите «Спартак» будущего?
- Не хотел бы делить футболистов на молодых и ветеранов. Сказал, что надо, чтобы все прогрессировали. Я вижу тот «Спартак», который будет выигрывать и приносить удовлетворение своей игрой. Чтобы игроки «Спартака» прогрессировали и двигались вверх по своей карьере.

- Цели, поставленные перед вами, все дальше. Вы переоценили свои силы? Готовы в этом случае подать в отставку?
- Еще в Туле говорил, что готов работать в «Спартаке» и строить команду, которую мне доверили. На остальные ваши скользкие вопросы отвечать не хочу. Кстати, хочу задать вопрос журналисту, который спрашивал меня в Туле.

- Меня? – спросил коллега.
- Да. Какой вопрос вы мне тогда задали?

- Считаете ли вы, что справляетесь со своей работой?
- А вы справляетесь?

- Со своей работой? Да.
- Вот и я тоже.

- Я теперь должен встать и уйти, как вы в Туле?
- Конечно. В том вопросе было намешано все, что у нас не получается.

- А что у вас получается?
- То, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении. Команда хочет играть в привлекательный футбол. У меня есть доверие к игрокам, и я чувствую их доверие ко мне. Для тренера это самое главное.

- Почему же тогда команда выглядит психологически сломленной?
- Мы отыграли три сложных матча за неделю. На эту игру наложилась эмоциональная нагрузка. Сегодня были не так свежи. Поэтому не так хорошо и быстро переходили из обороны в атаку. Бывают такие игры, как в Туле, когда провалили первый тайм. В любом случае, у меня большое доверие к игрокам. Надо работать.

- Как получается, что после матчей вы говорите, что Николай Рассказов и Самюэль Жиго имеют несерьезные повреждения, а потом они вылетают на продолжительное время?
- Рассказову после матча было сделано дополнительное обследование. У него трещина лодыжки. А у Жиго рецидив старой травмы, а не та травма, которую он получил. Ту травму он получил еще до «Спартака».

- Что вы делаете для того, чтобы команда была единой?
- Для «Спартака» еще с начала чемпионата сезон складывается плохо, но мы управляем ситуацией. Ребята не так разрознены не так, как было раньше. Мы двигаемся к тому, чтобы коллектив был единым. Трудности влияют на психологический фон. Сейчас пойдем, посидим вместе, поговорим. Вижу, как они общаются, и считаю, что все нормально.

Ни в одной команде не бывает такого, чтобы все футболисты были все вместе. Всегда есть деление на группы. Главное, чтобы они выходили работать все вместе. Сегодня была сложная физические и психологически игра. Но они все равно сегодня боролись друг за друга.

Конечно, и вам, и нам, хочется большего, но пока имеем то, что имеем. В любом случае понимаю, что команда строится в раздевалке. Для этого мы прикладываем очень много сил.

- Не кажется ли вам, что появление на поле Дениса Глушакова негативно влияет на него самого и психологию команды?
- Это ваше мнение, у меня оно иное.

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