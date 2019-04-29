Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчку

- Почему снова не удалось победить? – вопрос Ханни.

- К сожалению, снова нет победы. После первого тайма мы обязаны были забивать еще, но этого не случилось, хотя мы бились и отдали все силы. Не хватило удачи и качества в завершении атак.

- По статистике «Спартак» пропускает после 75-й минуты. Так случилось и в этот раз. В чем причина?

- Я бы не сказал, что мы часто пропускаем именно в последние минуты, но если говорить о сегодняшнем матче, то главная причина ничьей в том, что мы не смогли забить второй мяч. Мы должны были это делать, тем более дома.

- Поддерживает ли команда Кононова?

- Это наш главный тренер и мы обязаны его поддерживать. Он часть команды и мы все бьемся друг за друга.

- Слышали новость о том, что «Спартак» хочет выставить вас на трансфер? Хотите ли вы остаться в «Спартаке»?

- Я такие слухи не читал, но могу сказать, что я хочу остаться в «Спартаке». Мне нравится здесь, нравится атмосфера на трибунах. Я подписал контракт на три с половиной года и прежде, чем уходить отсюда, хочу выиграть титулы со «Спартаком».

- Как расцениваете шансы «Спартака» на Лигу чемпионов?

- Сейчас нам важно сохранить пятую строчку. Не хочу сказать, что у нас нет амбиций, но не стоит много думать о Лиге чемпионов. Главное – не опуститься ниже пятерки.

- Тяжелые поражения от ЦСКА и «Арсенала» сильно подкосили моральный дух команды?

- После таких матчей, как с «Арсеналом», главное – суметь перестроиться, забыть эту игру и думать о следующем матче. Сегодня мы сделали максимум, чтобы это показать и бились против «Рубина».

- Вы кашляете. Приболели?

- Да. Я простудился.

«Мы не хотим быть мальчиками для битья»

- Можно сказать, что «Спартак» - это ваш клиент? Вы забили ему в первом круге и сейчас, - вопрос Сорокину.

- Это стечение обстоятельств.

- У «Рубина» большие проблемы с составом. Каково выходить на поле и понимать, что вы практически в каждой игре аутсайдеры?

- Я бы так не сказал, просто по набранным очкам так выглядит. У нас есть молодые ребята, которые стараются, растут. Есть взрослые ребята, которым есть, что доказывать. Мы не хотим быть мальчиками для битья.

- Курбан Бердыев на пресс-конференции сказал, что «Спартак» легко было разобрать. О чем он говорил перед игрой?

- Это секрет. Посмотрите матч и сделайте выводы сами.

- Для вас была принципиальная разница между первой и второй игрой с этим соперником? Какой «Спартак» сильнее?

- Тогда я вышел на девяностой минуте, а сейчас отыграл весь матч. И потом уже столько времени прошло, что я не помню уже. Не зацикливаюсь на прошедших встречах. Сыграл и забил.

- Вас уже сватают в более серьезные команды. Это не отвлекает?

- У меня контракт с «Рубином» и я его отрабатываю, а слухи не хочу комментировать.

- В раздевалке шутят, что лучший бомбардир команды – защитник?

- Если только по мелочи (смеется).

- С вас «проставы» не требуют за каждый гол?

- Да нет.

- Вы забили шесть мячей, четыре из них «Спартаку» и «Зениту». Как это можно объяснить?

- Это стечение обстоятельств. Я забил «Уфе» и «Ростову». Есть момент в игре – стараюсь выжать из него максимум.

- Поближе к атаке нет мыслей перейти?

- Нет. Меня устраивает моя позиция.

«С финансами у «Рубина» все хорошо»

- На что делал акцент Курбан Бердыев при подготовке к матчу со «Спартаком»? – вопрос Камболову.

- Надо было контролировать мяч и правильно располагаться на поле, чтобы спокойно выходить из обороны.

- Сорокин снова забил. Может «проставу» потребовать?

- Пусть забивает побольше. Слава Богу, что так получается, но мы и до его гола должны были забить. У нас было пару хороших моментов. А так, игра была равная. Все ребята молодцы. Все бились до конца.

- Перед началом сезона от «Рубина» ждали более высокого места в таблице. Но не всегда получается обыгрывать команды, находящиеся ниже в таблице. Почему?

- Трудно сказать, что именно не получается. Где-то шальные мячи залетают, где-то мы не забиваем. Иногда нет фарта. Наверное, нам надо добавить больше агрессии впереди и реализовывать те моменты, которые создаем.

- И Азмуна не хватает.

- Это классный игрок, но те ребята, кто остался, должны понимать, что на них теперь ответственность в атаке. Они должны брать игру на себя и завершать атаки.

- В команде есть финансовые задержки?

- Не буду отвечать на этот вопрос. В коллективе все хорошо, мы стараемся. А в том, что связано с финансами, тоже все хорошо.

- Вы окончательно переквалифицировались в центрального защитника, навыки опорника еще не забыли?

- Опорника не играл с первого круга. Тренер решает. Моя задача играть без ошибок, где бы он не поставил.

- Скоро объявят состав сборной на июньские матчи. Надеетесь, что учитывая вашу универсальность, он о вас снова вспомнит?

- Думаю, он и не забывает. Просто надо в каждом матче и на тренировках доказывать, что достоин. Любой игрок этого хочет и ждет.

- А Сорокин, как считаете, заслужил вызов?

- Я за него не буду говорить. Это дело тренера. Да, он много забивает и это очень классно. Считаю, он тоже достоин вызова в сборную.