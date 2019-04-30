Эксклюзив! Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:57ФутболГригорьевская Юлия

Эксклюзив! Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры

Знаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.

«АЛЕКПЕРОВ МОЖЕТ ПОДТОЛКНУТЬ ФЕДУНА К ПРОДАЖЕ КЛУБА»

- После домашней ничьей «Спартака» с «Рубином» вы в своем телеграм-канале обратились к Вагиту Алекперову помочь Леониду Федуну продать клуб и вернуть на пост главного тренера Массимо Карреру. Почему решили это сделать сейчас?
- Потому что давным-давно уже пройдена точка невозврата. Нужно уже что-то делать.

- Что именно? Каких именно шагов ждете от Алекперова?
- Давно уже ходят слухи о том, что Леонид Федун хочет продать «Спартак». Главный титульный спонсор мог бы помочь ему это сделать.

- Алекперов может обсудить с Федуном этот вопрос и подтолкнуть к продаже клуб?
- Я думаю, да. Как никто другой.

- Вы высказали претензии к медицинской службе «Спартака», пресс-службе, другим отделам. По-вашему, менять нужно всю структуру клуба?
- Не знаю. Я не управленец. Я просто высказываю вслух свое субъективное мнение. Управлять такой большой структурой, как «Спартак», сложно, но то, что сейчас есть, не устраивает болельщиков, за которых я могу говорить. Их не устраивает то, как поступили с Каррерой, не устраивает выбор действующего тренера и его штаба. Это все на поверхности, все видно.

- Кого вы хотели бы видеть вместо Федуна?
- Я уже писал об этом. Не хочу повторяться.

«МАССИМО С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЕРНЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС»

- А как вы восприняли уход Сергея Родионова и Наиля Измайлова после этого сезона?
- Я был готов к изменениям и удовлетворен этим на пятьдесят процентов. Но не полностью. Я недоволен тем, что до сих пор не отстранен от работы главный тренер со своей командой. Ведь результаты неудовлетворительные. Матчи с «Арсеналом» и «Рубином» расставили все точки над i.

- Кононов должен уйти сейчас, не дожидаясь окончания чемпионата?
- Естественно. Нужно возвращать тренера, к которому есть доверие болельщиков. Это самое главное. Таким образом можно исправить ситуацию на трибунах. А это немаловажно. Я думаю, если абсолютно искренне и честно спросить футболистов, то большинство поддержат идею возвращения Карреры. Не знаю, по каким причинам они это не высказывают. Наверное, из спортивной этики. Я их понимаю. Но негласно большинство за то, чтобы вернуть в команду тренера, с которым был выигран чемпионский титул.

- Думаете, Каррера согласится вернуться в «Спартак»?
- Он с удовольствием это сделает. «Спартак» для него уже неотъемлемая часть жизни.

- А каких изменений в составе ждете?
- Конечно, нужно кардинально все менять. Состав уже изменили прошлой осенью, когда в день закрытия трансферного окна «Спартак» покинул человек, который являлся фактически 50 процентами команды. Это Квинси Промес.

- Он же сам хотел уехать в Европу. Думаете, возможно было его удержать?
- Не знаю. Перед тем, как делать такие шаги, нужно было думать о том, к чему это может привести. Результаты мы видим.

«НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ В НЕПОПАДАНИЕ В ЕВРОКУБКИ, НО…»

- Из нынешнего состава вы кого точно оставили бы в команде?
- Александра Максименко, Николая Рассказова, Романа Зобнина, Георгия Джикию, Самюэля Жиго. Правда, не знаю, что сейчас у Жиго со здоровьем. Что с ним вообще происходит. Так же, я бы точно оставил Айртона и Лоренсо Мельгарехо. Есть и молодые ребята, Михаил Игнатов, например.

- То есть примерно полсостава оставили бы?
- Да.

- Если бы Каррера вернулся, дела команды сразу пошли бы в гору?
- Уверен, на первом же домашнем матче был бы аншлаг. Это точно. Причем независимо от того, какой будет состав, кто будет играть. Из-за того, что придет тренер, которого большинство болельщиков любит, и уважает. Думаю, Каррера соберет полный стадион.

- Если в этом сезоне команда не попадет даже в Лигу Европы, это будет катастрофа?
- Естественно. «Спартак» - бренд, самый популярный клуб России. Как он может пролетать мимо еврокубков? Это же абсурд.

- Опасаетесь, что такое может случиться?
- Не хочу в это верить, но допускаю, что такое может быть.

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